全家買一送一！9款全家新甜點，一顆布丁捲蛋糕、酒香提拉米蘇泡芙要搶。

全家minimore推出一顆布丁捲蛋糕與酒香泡芙等六款神仙甜點，加碼酷繽沙買一送一與韓國烤年糕。編輯 鄭雅之表示：樓下全家甜點新品趁優惠來吃！

被廣大網友戲稱是被便利商店耽誤的甜點店「全家」這次又推超強新甜點！全家 minimore 這次又要挑戰大家的視覺與味蕾。3/18起推出一系列神仙混搭風新品，主打口感與內餡的極致碰撞。除了有視覺效果滿分的一顆布丁捲蛋糕，還有充滿大人感的酒香提拉米蘇泡芙，甚至連韓國街頭常見的道地烤年糕餅都能在全家買到，讓小資族在轉角就能享受精緻午茶時光。



▲全家minimore甜點新品大集合，包含一顆布丁捲蛋糕與酒香提拉米蘇泡芙等多款超商必吃甜點。

▲全家獨家引進韓國SEOUL MANIM烤年糕餅，披薩與蜂蜜堅果口味內餡滿溢，微波熱騰騰口感超Q彈。





視覺感滿分的一顆布丁捲與酒香泡芙

這次新品最吸睛的絕對是把整顆布丁塞進去的捲蛋糕，柔軟的蛋糕體包裹著滑嫩布丁，每一口都能感受到濃郁的焦糖香氣，簡直是療癒系甜點的首選。另外，酒香提拉米蘇泡芙則玩出新花樣，消費者可以親手將隨附的咖啡酒糖水滴管注入內餡，不僅增加品嚐時的趣味性，更能自由調整微醺的苦甜層次，這種充滿儀式感的 DIY 體驗，讓原本平凡的泡芙瞬間升級成職人等級的精緻甜品。



▲視覺感爆棚的一顆布丁捲蛋糕，柔軟蛋糕體夾入整顆滑嫩小布丁，是甜點控必搶的超商話題新品。





抹茶控必吃 QQ 捲與台式復古酷繽沙

抹茶愛好者絕對不能錯過這次的抹茶 QQ 蛋糕捲，外皮採用日本流行的 Q 皮技術，口感Q彈有嚼勁，內餡則是濃郁生巧克力，層層堆疊出回甘的成熟風味。除了西式甜品，全家也翻玩台式經典，推出黑糖粉粿酷繽沙，將古早味的軟 Q 粉粿加入濃郁冰沙中，不論搭配牛奶或咖啡液，都能呈現出極具層次的咀嚼快感，這款結合復古與創新的飲品，絕對是今年春天最值得打卡的消暑聖品。



▲抹茶QQ蛋糕捲斷面層次分明，濃厚抹茶生巧克力內餡與Q彈外皮結合，打造精品級超商抹茶甜點。





韓國直送街頭美食與限時買一送一

想念韓國街頭小吃嗎，全家這次獨家引進韓國人氣品牌 SEOUL MANIM 的烤年糕餅與鯛魚燒，微波加熱後就能吃到牽絲的披薩內餡或是甜蜜的蜂蜜堅果口感。為了回饋粉絲，從 3 月 18 日到 3 月 31 日，指定甜點任選兩件享有 69 折，搭配咖啡還有半價優惠。更狂的是，酷繽沙在指定週末更推出買一送一活動，讓甜點控能用最划算的價格，把這些席捲社群的話題美味一次通通帶回家。



▲黑糖粉粿酷繽沙回歸登場，Q彈粉粿搭配濃郁黑糖冰沙口感豐富，更有週末限時買一送一優惠。

▲酒香提拉米蘇泡芙趣味十足，隨餐附贈咖啡酒糖水滴管可親手注入靈魂內餡，增添午茶儀式感。

全家 甜點新品

抹茶 QQ 蛋糕捲：55 元（3/18 至 3/31 任選兩件 69 折）

酒香提拉米蘇泡芙：49 元（3/18 至 3/31 任選兩件 69 折）

一顆布丁捲蛋糕：49 元（3/25 上市，3/18 至 3/31 任選兩件 69 折）

提拉米蘇巴斯克：59 元（3/18 至 3/31 任選兩件 69 折）

巧克力雙餡 Q 皮雪燒：55 元（3/18 至 3/31 任選兩件 69 折）

青檸紅茶馬卡龍：49 元（3/25 上市，3/18 至 3/31 任選兩件 69 折）

黑糖粉粿酷繽沙：單件特價 59 元（原價 65 元， 3/20-3/22、3/27-3/29周末五六日買一送一）

SEOUL MANIM 烤年糕餅：單件特價 79 元，蜂蜜堅果/韓式辣炒年糕兩款（原價 89 元，4/14 前優惠）

韓國韓式鯛魚燒：單件特價 89 元，卡士達/紅豆兩款（原價 99 元，4/14 前優惠）





買一送一優惠都要吃！

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