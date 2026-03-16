先喝道買一送一！青梅四季春茶王一杯25元，客家青梅麻粿配料要加。

手搖飲控又有新話題可以衝了！先喝道這次大玩跨界合作，特別聯手客家電視台年度大戲「都市開基祖」，要把台灣1996年建設捷運的那段熱血歲月，轉化為杯子裡的感人滋味。這次新品不只是單純的飲料，更是要向每一位在地底辛勤工作的工程英雄致敬。品牌特別將象徵堅毅的土地情感，揉合進懷舊的青梅風味中，並在3月18日當天祭出超殺的買1送1優惠。除了好喝之外，連外帶杯身都換上限定款設計，讓大家在人手一杯的日常中，也能感受到滿滿的城市建設故事。



▲飲料控瘋搶，先喝道買1送1限時活動快筆記。

▲隱藏版客家點心風味，先喝道青梅系列新登場。





必喝茶王基底的青梅四季春

這杯主打的青梅四季春絕對是清爽系首選。品牌選用榮獲國際風味評鑑三星獎肯定的「四季春茶王」作為靈魂基底，那種清新脫俗的優雅花香，遇上酸甜生津的特製青梅醬，簡直是初春時節最解膩的神隊友。入口時茶湯清澈且回甘明顯，青梅的微酸完美平衡了茶葉的甘甜，每一口都能感受到清爽的層次感在舌尖跳躍。不管是剛吃完大餐想去油解膩，還是單純想找回記憶中那份純粹的古早味風景，這杯50元的誠意之作，絕對能滿足挑剔的味蕾，讓人喝一口就停不下來。



▲春夏解膩首選，青梅四季春就在先喝道喝得到。





咀嚼控最愛青梅麻粿新口感

如果您是無料不歡的咀嚼控，那麼這款售價65元的鹹酸甜麻粿絕對會讓您驚艷。品牌突發奇想將客家傳統點心元素與現代手搖茶完美融合，打造出獨家特製的青梅口味麻粿。這款麻粿口感Q彈軟糯且帶著迷人的黑糖與麥芽香氣，搭配上微酸的青梅基底，吃起來既有傳統點心的紮實感，又不失手搖飲的爽快。



▲咀嚼控必喝，先喝道特製青梅麻粿口感超Q彈。

先喝道 ✕ 都市開基祖 聯名

青梅四季春 L $50

鹹酸甜麻粿（青梅口味) L$65





先喝道 ✕ 都市開基祖 聯名優惠

優惠日期： 2026年3月18日

優惠內容： 「青梅四季春」買1送1

活動門市： 全台先喝道門市

活動規則： 每人限購3組，僅限門市現場或「你訂」自取，優惠不併用，售完為止。







飲料控要跟上的新飲料！

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