得正新奶茶！得正全新陳皮烏龍奶茶，果香焙火風味 奶茶控新歡必喝。

2026-03-13 15:30文字：編輯 張人尹 圖片提供:得正
編輯 張人尹

得正推出全新陳皮烏龍系列，包含陳皮烏龍奶茶與陳皮烏龍鮮奶，3月18日全台上市，結合焙火烏龍與日曬熟成柑橘果皮，打造層次分明的手搖茶飲新風味。
得正新奶茶喝起來！近期手搖杯、茶飲品牌為了讓飲料控喝不膩，持續在原料、口味、製茶工序找靈感。這次得正新品「陳皮烏龍」系列，就特別結合日曬熟成的柑橘，搭配溫潤焙火烏龍，用果香、茶香的韻味打造更多層次，讓飲料控又有新喝法、又有奶茶新歡。
▲得正推出全新陳皮烏龍系列，以日曬熟成柑橘果皮結合焙火烏龍茶底，打造層次豐富且帶有溫潤果香的茶飲風味。
▲得正「陳皮烏龍系列」將於3月18日起全台上市，粉絲可至得正門市或透過Uber Eats、foodpanda與你訂平台購買。
兩款陳皮烏龍茶飲

得正這次推出兩款陳皮烏龍系列飲品，分別是「陳皮烏龍奶茶、陳皮烏龍鮮奶」兩款都以熟成果皮香氣為主軸。其中「陳皮烏龍奶茶」以日曬熟成的柑橘果皮搭配焙火烏龍茶葉烘焙製作，奶香與茶香融合，入口帶出乾果般的熟成果韻，尾韻則有溫潤發酵感。另一款「陳皮烏龍鮮奶」則以鮮奶帶出茶底與果皮的層次，喝得到柑橘果香與焙火茶韻交錯，口感柔和且回甘清爽。
▲得正「陳皮烏龍奶茶」以日曬熟成柑橘果皮與焙火烏龍製作，奶香結合乾果般果韻，帶出圓潤厚實的茶飲層次。
3月18日全台開賣

得正表示，這次全新「陳皮烏龍系列」飲品同步將在3月18日起在全台門市上市，粉絲除了可以到店購買，也能透過Uber Eats、foodpanda與你訂等平台點餐，讓粉絲們就算宅在家、辦公室也能嚐鮮開喝。對於喜歡茶香層次、或是想嘗試不同風味手搖飲的粉絲來說，都是近期必喝的飲料新選擇。
▲得正將柑橘果皮經日曬熟成後與茶葉焙製，讓茶香與橘皮陳香交織，呈現沉穩回甘的陳皮烏龍茶飲。
得正 陳皮烏龍系列

上市日期：2026/3/18
品項及價格：
  • 陳皮烏龍奶茶 M 50 L 55
  • 陳皮烏龍鮮奶 M 60 L 70

