大苑子買一送一！大苑子一日限定鳳梨冰茶買一送一，鳳梨3款飲品7折起。

大苑子鳳梨季於2026/03/16登場，推出鳳梨冰茶、芭梨戀人與鳳梨艾波3款鳳梨飲品，並於2026/03/17推出鳳梨冰茶買一送一優惠。

▲大苑子鳳梨季自2026/03/16登場，主打使用屏東台農17號金鑽鳳梨製作鳳梨系列飲品，讓粉絲在春夏季節能喝到當季水果的清爽滋味。

三款鳳梨飲品 金鑽鳳梨果香主打

▲大苑子推出鳳梨冰茶，以台農17號金鑽鳳梨搭配文山青茶，清甜果香結合茶韻，是今年鳳梨季主打飲品之一。

大苑子買一送一喝起來！為了迎接鳳梨產季、讓粉絲們喝到最當季新鮮的鳳梨飲品，這次大苑子在3/16起推出鳳梨季活動，選用屏東台農17號金鑽鳳梨打造多款期間限定飲品，讓粉絲在春夏時節能喝到當季水果的自然甜味。這次大苑子更推出鳳梨系列5杯7折APP優惠、還有一日限定「鳳梨冰茶買一送一」，吸引飲料控朝聖。今年大苑子推出3款鳳梨主打飲品，皆以屏東台農17號金鑽鳳梨為主要原料，呈現不同層次的水果茶喝法。主推必喝「鳳梨冰茶」以新鮮鳳梨打成果汁，再搭配文山青茶，入口清甜並帶有茶香回甘。「芭梨戀人」則將鳳梨結合台灣芭樂，鳳梨香氣搭配芭樂甘甜，喝起來層次分明。「鳳梨艾波」則是以鳳梨搭配新鮮蘋果打成果汁，呈現飽滿果香。





鳳梨冰茶買一送一 會員預購優惠

▲大苑子於2026/03/17推出鳳梨冰茶買一送一優惠，全台門市限量5000組，讓粉絲一起品嚐當季鳳梨飲品。

搭配鳳梨季活動，大苑子也推出多項期間優惠。在03/13-03/15三天期間，APP會員可參加「春日旺來好運到」預購活動，每日推出指定飲品預購優惠，鳳梨系列飲品5杯不到7折，每人限購2組。另一個重點活動則是03/17一日限定買一送一優惠，當天至全台大苑子門市購買「鳳梨冰茶」即可享買一送一，全台限量5000組，讓飲料控趁機喝起來。鳳梨冰茶（大杯／75元）芭梨戀人（大杯／75元）鳳梨艾波（大杯／75元）

3/13-3/15連續3天大苑子APP會員搶先預購，春日旺來好運到，鳳梨系列飲品5杯7折。

3/17一起喝鳳梨冰茶買一送一｜至全台門市購買「鳳梨冰茶（L）」，即可免費獲贈「鳳梨冰茶（L）」乙杯