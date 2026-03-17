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金賞天丼買一送一！天吉屋插旗台南三井OUTLET二期，附餐吃到飽推薦。

台南三井OUTLET二期天吉屋台南美食買一送一
2026-03-17 10:10文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:天吉屋
編輯 鄭雅之

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台南人久等了！日本天丼金賞「天吉屋」插旗台南三井OUTLET二期！編輯 鄭雅之表示：開幕有買一送一要先衝一波。

台南的吃貨們這下真的有福了！原本只能在北部品嚐到的日本新宿傳奇天丼名店「天吉屋」，終於正式跨越濁水溪，正式插旗台南三井OUTLET二期。連續 12 年榮獲日本全國天丼評比金賞獎的排隊名店「天吉屋」，於今日試營運、3/20盛大開幕。消息一出立刻引發在地台南人的熱烈討論，不僅推出台南限定虱目魚天婦羅，更加碼推出買一送一優惠，讓台南饕客可以好好享受來自日本的天丼。

▲金賞天吉丼，日本新宿連續12年天丼金賞獎必吃招牌。
▲金賞天吉丼，日本新宿連續12年天丼金賞獎必吃招牌。
▲台南風柴香蝦仁天丼，鮮甜蝦仁配溫泉蛋與越光米飯。
▲台南風柴香蝦仁天丼，鮮甜蝦仁配溫泉蛋與越光米飯。

獨家虱目魚天婦羅展現職人等級台日融合

這次天吉屋誠意十足，特別為了台南店研發兩款獨家限定料理，首度挑戰將台南靈魂食材虱目魚入菜。這道「虱目魚天婦羅」搭配冷柴魚湯烏龍麵，不僅大方使用半隻虱目魚肉，更精準掌握魚肚油脂與鮮甜肉質，裹上輕薄酥脆麵衣後完美鎖住肉汁。另一款「台南風柴香蝦仁天丼」，則將鮮甜蝦仁與溫泉蛋鋪在越光米飯上，淋上特製鹹甜醬汁，每一口都是濃郁海味。店內更提供米飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加，就是要讓台南饕客感受到最豪爽的日式款待。內用還能享有米飯、高麗菜絲、味噌湯及日式漬物皆可無限續加。

▲台南三井限定虱目魚天婦羅加冷柴魚湯烏龍麵，鮮美虱目魚入菜。
▲台南三井限定虱目魚天婦羅加冷柴魚湯烏龍麵，鮮美虱目魚入菜。

買一送一豪禮限時開跑

為了慶祝南台灣首家店鋪開幕，天吉屋祭出誠意滿滿的限時限量優惠。從 3 月 17 日起連續 6 天，凡是來到台南三井店點購特定的台南限定料理，每日限量 50 名可獲得價值 380 元的金賞天吉丼兌換券。這波買 1 送 1 的強大攻勢預計將掀起排隊熱潮。此外若點購天幕御膳等特定餐點，還會加碼贈送日式手作抹茶慕絲蜜豆脆片。無論是想搶便宜的精打細算族，還是熱愛天丼的資深老饕，絕對不能錯過開幕前6天的優惠，趕快筆記時間衝一波。

▲天吉屋台南開幕限定料理，虱目魚與柴香蝦仁天丼組合。
▲天吉屋台南開幕限定料理，虱目魚與柴香蝦仁天丼組合。


天吉屋 台南三井店 店家資訊

地址： 台南市歸仁區歸仁大道 101 號（MITSUI OUTLET PARK 台南二期）。
開幕時間： 3 月 17 日試營運、3 月 20 日盛大開幕。


天吉屋 台南三井店開幕優惠

優惠時間：3/17 至 3/22
優惠內容：
1、點購「虱目魚天婦羅+冷柴魚湯烏龍麵」或「台南風柴香蝦仁天丼」，贈送「天吉丼」兌換券乙張（每日限量 50 份）。
2、點購「天幕御膳」或「極嫩炙燒牛天婦羅御膳」，贈送「抹茶慕絲蜜豆脆片」乙份。

內用專屬福利：
用餐期間米飯、高麗菜絲、味噌湯及日式漬物皆可無限續加。

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