欣葉日料吃到飽換新菜！九州大賞「牛腸鍋、明太子、草莓大福」吃到飽超狂。

欣葉日本料理「春日．九州大賞」換新菜！明太子、辛口牛腸鍋、旬草莓與長崎蛋糕20道限定料理通通吃到飽。編輯 鄭雅之表示：這波欣葉吃到飽新菜誠意十足，要搶訂位去吃！

又有藉口吃欣葉日料吃到飽了！欣葉日本料理於即日起換上季節新菜，以「春日九州大賞」為主打，將充滿活力的博多屋台文化與長崎的南蠻優雅帶進Buffet餐檯。這次特別選用福岡著名的辛口明太子、傳承500年的長崎蛋糕，以及代表春天的旬草莓作為核心食材，研發出20道期間限定的精緻料理。不管是鹹香誘人的明太子，還是酸甜可口的草莓入菜，主廚透過考據地域歷史的職人精神，在餐桌上重現九州大地的飲食故事，讓每位賓客都能在每一口料理中感受春意。



▲春日九州大賞登場。餐檯必吃明太子玉子燒、中津唐揚雞與宮崎牛肉捲大蔥等20道名物。

▲明太子控必吃，職人火侯呈現厚切明太子玉子燒，與爆漿感十足的明太子鮭魚卵盛合。





辛香明太子喚醒味蕾，博多屋台熱力重現

九州的春天是從餐桌上的那一抹辛香開始的。主廚將博多的靈魂食材明太子運用得淋漓盡致，像是「明太子櫻絲細麵」便融入了梅子風味與大分縣特產柚子胡椒，清爽微辣的層次感非常開胃。而展現博多飲食文化的「明太子玉子燒」，則是在蛋液中加入柴魚高湯與鮮脆高麗菜，藉由蔬菜的甜味中和明太子的鹹鮮。此外，手捲區也推出了極具對比的「明太子手捲」與「草莓手捲」，一辛一甜的設計，不僅展現了九州春日特有的味覺張力，更讓喜愛日式風味的饕客能體驗到最純粹的職人火侯。



▲福岡博多明太子與草莓手捲創意對決，搭配柚子胡椒風味明太子櫻絲細麵，清爽開胃。





中津唐揚雞與長崎皿烏龍登場

除了招牌明太子，這次更將九州各地的鄉土料理帶到大家面前。來自炸雞聖地的「大分中津唐揚雞」，經過24小時低溫醃漬，鎖住了雞肉的鮮嫩彈牙，主廚更別出心裁地研發出草莓塔塔醬作為搭配，交織出輕盈的春日感。而「長崎海鮮皿烏龍」則展現了中日混血的飲食背景，將麵體炸至金黃酥脆，淋上由烏參、白蝦與扇貝熬煮的鹹鮮燴汁，重現了長崎作為貿易門戶的歷史韻味。另外還有南九州著名的「宮崎牛肉捲大蔥」，透過火烤逼出牛片油脂與大蔥辛甜，是肉食愛好者不可錯過的美味。



▲「大分中津唐揚雞」外酥內嫩的唐揚炸雞，沾上特製草莓塔塔醬，果香四溢超解膩。





長崎蛋糕與熊本草莓大幅吃到飽

最後的湯品與甜點更是重頭戲。「博多水炊雞肉鍋」選用老母雞慢火熬製成濃郁的雞白湯，每一口都是食材的原汁原味。而充滿歷史感的「辛旨蒜香牛腸鍋」，則是以牛小腸搭配大量蒜頭與辣椒絲慢熬，展現了博多地區堅韌的飲食底蘊。甜點部分則聚焦於旬草莓與長崎蛋糕，像是糯香軟Q的「熊本草莓大福」，以及「草莓蒙布朗厚燒」，都充滿了浪漫的氛圍。特別是堅持還原雙目糖結晶細節的「長崎蛋糕」，在焦糖與雞蛋香氣中，為這場九州春日之旅畫下優美的終曲，讓人能在飽足之餘享受片刻的甜蜜。



▲少女心爆棚草莓甜點吃到飽。熊本草莓大福、草莓蒙布朗與雙目糖長崎蛋糕，甜蜜登場。

▲欣葉日本料理春季限定博多水炊雞肉鍋，配上精緻握壽司與長崎海鮮皿烏龍麵。

欣葉日本料理「春日．九州大賞」推薦必吃

海鮮與冷盤：明太子櫻絲細麵、明太子鮭魚卵盛合。

熱食與燒烤：中津唐揚雞佐草莓塔塔醬、宮崎牛肉捲大蔥、烤山藥明太子。

限定鍋物：博多水炊雞肉鍋、辛旨蒜香牛腸鍋。

主題甜點：熊本草莓大福、草莓手捲、長崎蛋糕（原味、野莓、抹茶）。





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