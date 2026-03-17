麥當勞草莓派！麥當勞草莓白巧克力三角派台灣開賣，霹靂布袋戲甜心卡買A送B。

麥當勞草莓季2026登場，推出新品「草莓白巧克力三角派」，並回歸OREO 草莓冰炫風與草莓氣泡飲，同步開賣霹靂甜心卡與買A送B優惠。

▲麥當勞草莓季自2026/3/18-2026/4/28登場，推出「草莓白巧克力三角派」並回歸草莓飲品，讓粉絲一次品嚐多種草莓系甜點與飲料。



▲麥當勞草莓季集結新品甜點與回歸飲品，同步推出霹靂布袋戲聯名甜心卡，春季限定話題商品陸續登場。

草莓白巧克力三角派春季限定登場

▲麥當勞推出春季限定「草莓白巧克力三角派」，以酥脆派皮搭配草莓與白巧克力流心內餡，呈現酸甜與香甜交織的甜點口感。

草莓冰炫風與氣泡飲人氣回歸

▲麥當勞草莓季回歸「OREO 草莓冰炫風」，香濃冰淇淋拌入OREO碎片與草莓果醬，帶來多層次甜點口感。

霹靂布袋戲甜心卡與數位優惠登場

▲麥當勞推出霹靂布袋戲聯名「霹靂甜心卡」，以素還真、一頁書、葉小釵設計卡面，雙享價39元。

麥當勞草莓季新品販售資訊





不用羨慕日本，麥當勞草莓三角派台灣也有了！今年麥當勞草莓季自3/18-4/28快閃登場，不只帶來日本熱銷甜點「草莓白巧克力三角派」首次在台亮相，還有草莓季超人氣「OREO 草莓冰炫風」與「草莓氣泡飲」強勢回歸，一次滿足草莓控。這次，麥當勞也同步推出2026年度「霹靂甜心卡」霹靂布袋戲聯名甜心卡，讓粉絲搶優惠、搶收藏。今年草莓季最大亮點，就是首次登台的「草莓白巧克力三角派」。麥當勞把日本超夯三角派系列外型設計帶來台灣，以酥脆千層派皮包覆內餡，咬下時能感受到外層派皮的層次口感，搭配草莓與白巧克力融合的流心內餡，呈現酸甜與香甜交織的風味。淡粉色派皮也呼應草莓季主題，整體視覺與口味都帶有春天氣氛。新品將於3/18-4/28期間限時販售，草莓控爪準時間朝聖。除了新品甜點，草莓季也讓不少粉絲期待的甜點與飲品再次回歸。「OREO 草莓冰炫風」以香濃冰淇淋為基底，拌入OREO餅乾碎片並加入草莓果醬，攪拌後能同時吃到可可餅乾與草莓酸甜風味，打造豐富口感層次。另一款「草莓氣泡飲」則以草莓果醬搭配雪碧氣泡飲料，入口帶有清爽氣泡感與果香，讓粉絲們用冰品與飲料感受草莓季氛圍。今年麥當勞甜心卡迎來20週年，也攜手霹靂布袋戲推出全新「霹靂甜心卡」，以素還真、一頁書、葉小釵三大角色設計卡面。每套共有3款卡面，每款內含實體卡與數位序號，雙享價39元，販售期間自2026/3/18至2027/3/31。完成甜心卡數位綁定後，還可獲得LINE貼圖與角色載具桌布。甜心卡也維持買A送B優惠，並將金選咖啡加入A區優惠，讓粉絲在日常點餐時多了新的優惠組合選擇。供應期間：3月18日至4月28日（若提早售完以提早售完日為準）草莓白巧克力三角派：單點50元。OREO草莓冰炫風：單點69元。草莓氣泡飲：單點48元。





麥當勞X霹靂布袋戲 霹靂甜心卡販售資訊

麥當勞X霹靂布袋戲 霹靂甜心卡 優惠使用

販售日期：3月18日起販售（若提早售完以提早售完日為準）售價：39元（內含1張實體卡和1組數位序號）

2026「霹靂甜心卡」自2026年3月18日起至2027年3月31日止，皆可享買A區產品送B區產品之優惠。

3月18日(三)起至4月14日(二)前完成數位序號綁定者， 可享「霹靂甜心卡」數位限定好禮：「霹靂甜心卡LINE免費貼圖」（全套共16款）與「角色載具桌布」（全套共6款）。