苗栗還能這樣玩！苑裡一日遊走入歐風莊園，漫遊柴燒陶窯與老宅咖啡。

海線小鎮「苑裡」其實藏著不少驚喜玩法！除了必吃的古早味小吃，還能從異國哈比村穿越到濱海藝文祕境，一起細細探索這座迷人小鎮。

來到苗栗苑裡，可不是只有古早味小吃有看頭！這次從具異國情調的童話村出發，深入品味在地傳承數十年的「燜雞」手藝，再走進山林與海濱藝文空間，感受手作陶藝與木雕的生命力。無論是想拍美照、大飽口福，還是沈澱心緒，這座海線小鎮都能一日滿足。



▲苑裡其實藏著不少迷人的特色景點，走入童話氛圍的歐風村落，浪漫又好拍。（部落客：饅頭弟）

▲從柴燒陶窯到老宅咖啡，苑裡的每個角落都展現出獨特魅力，是沉澱心緒的療癒去處。（部落客：Cyndi love's 享食天堂、游小熊）

探訪綠意山莊，歐風莊園賞美景

說起苗栗的「歐洲小鎮」，便不能不提到「綠意山莊」。園區內設有多個異國主題區，最吸睛的莫過於充滿童話風格的「哈比村」與日式鳥居建築，不必出國就能拍出偽出國照。此外，園區內設有 5 棟不同風格的住宿區，從豪華帳篷到歐式木屋一應俱全，並配置兒童遊戲區，情侶約會、全家出遊都合適。





苑裡綠意山莊

地址：苗栗縣苑裡鎮96-5號

電話：03-7747711

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▲「苑裡綠意山莊」打造童話風小屋與森林系建築，繽紛外觀搭配綠意庭園，異國情調相當濃厚。（部落客：饅頭弟）

走進聞香下馬，品嚐古早味燜雞

午餐時段，若想走進巷弄尋覓好滋味，「聞香下馬」是再適合不過的選擇。這間在地名店以滷製入味的燜雞聞名，嚴選的放山雞加入秘製中藥材，經幾小時慢火熬煮，輕輕撥開便骨肉分離，湯頭鮮甜濃郁。招牌燜雞之外，老饕必點的還有酥炸「鯊魚餅」與清甜「絲瓜油條」，讓各地饕客不遠千里而來，一試變成老主顧。





聞香下馬

地址：苗栗縣苑裡鎮天下路98號

電話：0932-665574

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▲「聞香下馬」除了招牌燜雞外，白斬雞也是老饕們的人氣選擇，雞肉滑嫩多汁、口感紮實，簡單沾醬就能吃出最純粹的鮮甜風味。（部落客：奇奇一起玩樂趣）

▲不少熟客來到「聞香下馬」，也會加點絲瓜油條與鯊魚餅，前者清甜爽口、後者外酥香氣十足，同樣是店內的招牌菜品。（部落客：奇奇一起玩樂趣）

走進華陶窯園區，柴燒陶藝體驗

祭完五臟廟，不妨前往苑裡最具代表性的文化景點。隱身山林間的「華陶窯」，將紅磚建築、文人園林與柴燒穴窯予以結合，細細欣賞四季變換的植物景緻外，更能預約捏陶體驗，在老師的指導下親手製作專屬器皿，以及享用古早味「割稻飯」，在充滿禪意的生活空間，獨享平靜又愜意的悠閒時光。





華陶窯

地址：苗栗縣苑裡鎮南勢里2鄰31號

電話：03-7743611

更多介紹可見「Cyndi love's 享食天堂」文章：華陶窯，苗栗苑裡景點一日遊，割稻飯客家美食自助式吃到飽/捏陶DIY/生態植物園 - Cyndi loves享食天堂



▲隱身山林之中的「華陶窯」，以紅磚建築與綠意庭園營造出靜謐氛圍，漫步其中格外愜意。（部落客：Cyndi love's 享食天堂）

▲「華陶窯」的自助式午餐吃到飽菜色豐富，從各式家常料理到傳統古早味都吃得到。（部落客：Cyndi love's 享食天堂）

走訪苑裡好咖，老宅文青咖啡館

午後時分，最推薦待在「苑裡好咖」，享受一杯自家烘焙的精品咖啡。這間由老宅改建的文青咖啡廳，店內氣氛溫馨自在，每一杯手沖咖啡都由老闆親自把關。點上店內的人氣招牌「肉桂捲」，濃郁的香氣、紮實的口感，與迷人的咖啡香氣相輔相成，短時間便能補充滿滿能量。





苑裡好咖

地址：苗栗縣苑裡鎮信義路47號

電話：03-7868079

更多介紹可見「游小熊」文章：【苑裡】「苑裡好咖Yuanli Cafe．透天厝裡，有天井的老宅咖啡館（手作麵包/司康/肉桂捲/自家烘焙）」



▲「苑裡好咖」特意保留天井設計，搭配店內各個復古小角落與老家具擺設，是間充滿懷舊氛圍的文青老宅咖啡廳。（部落客：游小熊）

▲「苑裡好咖」的甜點也毫不馬虎，鬆軟司康搭配鮮奶油與咖啡一起享用，是午後最療癒的甜點組合。（部落客：游小熊）

探訪心雕居園區，木雕藝術秘境

到訪海線小鎮，怎能錯過濱海景點？緊臨海岸的「心雕居」，既是景觀餐廳，亦是藝術氣息濃厚的雕刻園區。建築由傳統閩式古厝改建而成，庭院內陳列著陳烱輝老師的系列木雕作品，多數取材自漂流木，展現出原始且強大的張力及生命力。穿過店後的小徑可直通沙灘，除定期舉辦的藝文展覽，還提供有機的在地餐點與下午茶，是將工藝與自然海景完美融合的隱藏版祕境。





心雕居

地址：苗栗縣苑裡鎮出水路64號

電話：03-7867339

更多介紹可見「小青姐姐」文章：苗栗苑裡~離海很近的袐境餐廳~心雕居~心雕灶咖~滿滿的悠閒氛圍~



▲「心雕居」園區內展示不少細緻的木雕作品，人物與自然意象栩栩如生，值得慢慢走逛、細細欣賞。（部落客：小青姐姐）

品嚐金光肉圓，老字號人氣小吃

告別苑裡前，一定得走訪市場旁的「金光肉圓」，品嚐傳承50年的在地滋味。不同於一般炸肉圓，這裡的肉圓Ｑ彈又厚實，內餡包裹著紮實的豬肉塊與爽口筍丁，搭配特製醬料，每一口都是老苑裡人的經典回憶。點餐時記得再來上一碗料多實在的魚羹湯，透過這份最接地氣的小吃，將苑裡記憶深深留存。





金光肉圓

地址：苗栗縣苑裡鎮大同路1號

電話：03-7851461

更多介紹可見「雞蛋糕生活美學專題報告」文章：【苗栗食記】金光肉圓 - 苑裡開業50年老店，外皮有夠Q軟

▲「金光肉圓」以Q彈外皮與飽滿內餡聞名，內餡中的竹筍保有爽脆口感，是不少在地人從小吃到大的經典美味。（部落客：雞蛋糕生活美學專題報告）

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