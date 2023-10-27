苗栗．苑裡好咖Yuanli Cafe
隱身在苗栗苑裡一處民宅裡的「苑裡好咖Yuanli Cafe」
由透天厝老宅改建因而有著深且長的格局
搭配文青復古懷舊風格的佈置很有質感
再加上還有天井的設計，完完全全我的菜⋯
提供自家烘焙手沖咖啡、義式咖啡、鮮奶茶、冰沙等飲品
還有手作麵包（肉桂捲、波蘭麵包、巴斯克乳酪蛋糕）、
司康、鬆餅、披薩、千層麵、熱烤帕里、熱壓三明治等餐點
整體價格也不會太貴，不管是吃正餐或是下午茶都可以
其中還將苑裡的名產融入在餐點裡也很特別
（EX: 苑裡味魚丸披薩、苑裡鯊魚餅熱烤帕里尼）
今天點的餐點也都好吃沒有雷
尤其可愛的波蘭小屁屁麵包和苑裡鯊魚餅熱烤帕里尼讓人驚豔，大推
但可惜的是招牌肉桂捲已完售
也因為有遺憾，所以下次要再找時間來吃吃看
苑裡好咖Yuanli Cafe_地理位置
苑裡好咖Yuanli Cafe就藏身在一排民宅之中
雖然不明顯，但可以靠紅色的招牌認出它
店門旁也放有不少復古的物件
且還放有一張板凳，也讓人可以坐在這裡拍拍照
苑裡好咖Yuanli Cafe_內部環境
因為是老房子改建的，所以是面不寬但很深（長）的格局
前半段是櫃（吧）檯，中間有化妝室+座位區、後半段全是座位區
座位數還不少，但沒有細數有幾個，但至少30個以上跑不掉這樣
且除了一樓之外，二樓也有座位喔
櫃檯前的小桌子上，放有不少明信片、果醬、脾酒展售著
另外還有一些藝文相關的雜誌可取閱
櫃檯的空間佔地不小，一旁還有工作區
小冰櫃裡放有當日供應的甜點品項
因為都是限量供應的，所以晚來的話選擇就有限
而我們也是晚來的其中之一，所以有些想吃的都已完售吃不到了
苑裡好咖Yuanli Cafe_中庭（天井座位區）
老實說，當初會想來苑裡好咖，就是被這有天井的空間給吸引
在中間的這塊區域裡，放有不少復古懷舊的物件
除了有通往二樓的樓梯、化妝室之外，還有一張四人的圓桌座位
天井的設計，若天氣好有陽光灑落，中庭這裡應該會更美
中庭這裡只有一桌四人的座位
若是坐這裡，有點兒像小包場的感覺，好像也挺不錯的
角落這裡有茶水區，自取即可
苑裡好咖Yuanli Cafe_座位區
再往裡面走，就是店裡真正的座位區
座位以2-4人為主，大約有近40個左右
兩側的白色磚牆上也掛有不少畫作可欣賞
在這裡也同樣放有不少復古懷舊的物件
苑裡好咖Yuanli Cafe_二樓環境
用餐的空檔，也到二樓來看看
雖然是樓梯間，但也佈置的很用心
可透過不同形式的窗，看向一樓外面和裡面的情景
洗手間
二樓走廊
從這裡往下看，看的到中庭的座位區
這樣拍也蠻美的呢
苑裡好咖Yuanli Cafe_菜單
苑裡好咖菜單只有一張，提供鹹甜食、手作麵包和各式飲料
不管是想吃正餐或是吃點心都可以，種類還不少
餐點有：手作麵包、司康、鬆餅、披薩、千層麵、帕里尼、熱壓三明治
飲料有：手沖咖啡、義式咖啡、紅茶、鮮奶茶、花茶和冰沙
整體價位約：$50~$300 ，屬中上的價格
因為是特地來吃下午茶，所以一家四口也點了不少東西來吃
苑裡好咖Yuanli Cafe_餐點
稍待一會兒，餐點也陸續到齊了
「拿鐵咖啡$110」
咖啡和牛奶的比例不錯
咖啡味有重一些，加上又有拉花，是杯好喝的拿鐵
鮮奶茶裡有淡淡的焦糖香，不會太甜
溫溫熱熱地喝還蠻好喝的
抹茶鮮奶味道較平淡些
若再加一點甜應會更好喝
不苦不澀的紅茶拿來搭配甜點很可以
想吃的肉桂捲賣完了，不過還好司康還有
「巧克力司康$60」
「靜岡抹茶司康$60」
司康的口感太鬆散且乾了些，所以咬一口就會一直掉屑
私心覺得，口感若可以再扎實一點會更好
但還好有附鮮奶油，沾一點搭配著吃可增添些許溼潤度
「波蘭小屁屁麵包（無花果+花生）$60」
看到菜單上的有這「小屁屁麵包」，實在太有趣
因而引起了我們的興趣，所以也點來嚐嚐看
兩顆圓滾滾的小屁屁麵包，真的蠻可愛的
且光是價格就很划算，兩個才$60，CP值很高呢
小屁屁麵包裡可是有內餡的喔
上圖左是有顆粒的花生醬、右手邊則是無花果醬
小屁屁麵包吃來紥實且有嚼勁，是游小熊喜歡的口感
再加上裡面還有內餡，鹹香或酸甜的滋味再搭配麵包體
我們都覺得很好吃~
「苑裡鯊魚餅熱烤帕里尼$150」
接下來的這款苑裡鯊魚餅熱烤帕里尼也大推！！！
分為二的帕里尼，裡面夾著的是苑裡的特產-鯊魚餅
使用新鮮鯊魚漿搭配絞肉、蔬菜製成的鯊魚餅還蠻厚實的
吃來真的有海味+手作魚丸的Q彈感
除了鯊魚餅之外還夾了會牽絲的起司
一份的份量很足之外也讓人吃的很滿足
若是沒吃過的人，真的可以點來嚐嚐看^^
除了是有天井的老宅咖啡之外
餐點也是吸引人的原因之一
可惜這天來的晚，沒能吃到肉桂捲
但這天吃的波蘭小屁屁麵包和苑裡鯊魚餅帕里尼都很好吃
第一次吃到的小屁屁麵包和讓人驚豔的苑裡特產鯊魚餅
讓一家都是吃貨的游小熊及孩子們都的很開心
雖然苑童好咖外表看不出是老宅咖啡館
但真的得走到裡面，才能感受它的魅力呀
下次也要找時間來嚐嚐沒能吃到的肉桂捲
及再來嚐嚐其它美味的餐點~
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店家/景點資訊
- 店家名稱：苑裡好咖yuanlicafe
- 所在地址：苗栗縣苑裡鎮信義路47號
- 營業時間：日 二 三 四 五 六 08:00-18:00
- 店家電話：037-869079
- 評價：★★★★★
- 備註資訊：
*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告