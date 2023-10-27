苗栗．苑裡好咖Yuanli Cafe

隱身在苗栗苑裡一處民宅裡的「苑裡好咖Yuanli Cafe」

由透天厝老宅改建因而有著深且長的格局

搭配文青復古懷舊風格的佈置很有質感

再加上還有天井的設計，完完全全我的菜⋯

提供自家烘焙手沖咖啡、義式咖啡、鮮奶茶、冰沙等飲品

還有手作麵包（肉桂捲、波蘭麵包、巴斯克乳酪蛋糕）、

司康、鬆餅、披薩、千層麵、熱烤帕里、熱壓三明治等餐點

整體價格也不會太貴，不管是吃正餐或是下午茶都可以

其中還將苑裡的名產融入在餐點裡也很特別

（EX: 苑裡味魚丸披薩、苑裡鯊魚餅熱烤帕里尼）

今天點的餐點也都好吃沒有雷

尤其可愛的波蘭小屁屁麵包和苑裡鯊魚餅熱烤帕里尼讓人驚豔，大推

但可惜的是招牌肉桂捲已完售

也因為有遺憾，所以下次要再找時間來吃吃看

苑裡好咖Yuanli Cafe_地理位置

苑裡好咖Yuanli Cafe就藏身在一排民宅之中

雖然不明顯，但可以靠紅色的招牌認出它



店門旁也放有不少復古的物件

且還放有一張板凳，也讓人可以坐在這裡拍拍照

苑裡好咖Yuanli Cafe_內部環境

因為是老房子改建的，所以是面不寬但很深（長）的格局

前半段是櫃（吧）檯，中間有化妝室+座位區、後半段全是座位區

座位數還不少，但沒有細數有幾個，但至少30個以上跑不掉這樣

且除了一樓之外，二樓也有座位喔

櫃檯前的小桌子上，放有不少明信片、果醬、脾酒展售著

另外還有一些藝文相關的雜誌可取閱

櫃檯的空間佔地不小，一旁還有工作區

小冰櫃裡放有當日供應的甜點品項

因為都是限量供應的，所以晚來的話選擇就有限

而我們也是晚來的其中之一，所以有些想吃的都已完售吃不到了

苑裡好咖Yuanli Cafe_中庭（天井座位區）

老實說，當初會想來苑裡好咖，就是被這有天井的空間給吸引

在中間的這塊區域裡，放有不少復古懷舊的物件

除了有通往二樓的樓梯、化妝室之外，還有一張四人的圓桌座位

天井的設計，若天氣好有陽光灑落，中庭這裡應該會更美



中庭這裡只有一桌四人的座位

若是坐這裡，有點兒像小包場的感覺，好像也挺不錯的

角落這裡有茶水區，自取即可

苑裡好咖Yuanli Cafe_座位區

再往裡面走，就是店裡真正的座位區

座位以2-4人為主，大約有近40個左右

兩側的白色磚牆上也掛有不少畫作可欣賞

在這裡也同樣放有不少復古懷舊的物件

苑裡好咖Yuanli Cafe_二樓環境

用餐的空檔，也到二樓來看看



雖然是樓梯間，但也佈置的很用心

可透過不同形式的窗，看向一樓外面和裡面的情景

洗手間

二樓走廊

從這裡往下看，看的到中庭的座位區

這樣拍也蠻美的呢

苑裡好咖Yuanli Cafe_菜單

苑裡好咖菜單只有一張，提供鹹甜食、手作麵包和各式飲料

不管是想吃正餐或是吃點心都可以，種類還不少

餐點有：手作麵包、司康、鬆餅、披薩、千層麵、帕里尼、熱壓三明治

飲料有：手沖咖啡、義式咖啡、紅茶、鮮奶茶、花茶和冰沙

整體價位約：$50~$300 ，屬中上的價格

因為是特地來吃下午茶，所以一家四口也點了不少東西來吃

苑裡好咖Yuanli Cafe_餐點

稍待一會兒，餐點也陸續到齊了

「拿鐵咖啡$110」

咖啡和牛奶的比例不錯

咖啡味有重一些，加上又有拉花，是杯好喝的拿鐵

「焦糖鮮奶茶$110」

沒想到連焦糖鮮奶茶也有拉花呢

鮮奶茶裡有淡淡的焦糖香，不會太甜

溫溫熱熱地喝還蠻好喝的

「靜岡抹茶鮮奶$140」

抹茶鮮奶味道較平淡些

若再加一點甜應會更好喝

「有機大吉嶺紅茶$120」

不苦不澀的紅茶拿來搭配甜點很可以

想吃的肉桂捲賣完了，不過還好司康還有

「巧克力司康$60」

「靜岡抹茶司康$60」

司康的口感太鬆散且乾了些，所以咬一口就會一直掉屑

私心覺得，口感若可以再扎實一點會更好

但還好有附鮮奶油，沾一點搭配著吃可增添些許溼潤度

「波蘭小屁屁麵包（無花果+花生）$60」

看到菜單上的有這「小屁屁麵包」，實在太有趣

因而引起了我們的興趣，所以也點來嚐嚐看

兩顆圓滾滾的小屁屁麵包，真的蠻可愛的

且光是價格就很划算，兩個才$60，CP值很高呢

小屁屁麵包裡可是有內餡的喔

上圖左是有顆粒的花生醬、右手邊則是無花果醬

小屁屁麵包吃來紥實且有嚼勁，是游小熊喜歡的口感

再加上裡面還有內餡，鹹香或酸甜的滋味再搭配麵包體

我們都覺得很好吃~

「苑裡鯊魚餅熱烤帕里尼$150」

接下來的這款苑裡鯊魚餅熱烤帕里尼也大推！！！

分為二的帕里尼，裡面夾著的是苑裡的特產-鯊魚餅



使用新鮮鯊魚漿搭配絞肉、蔬菜製成的鯊魚餅還蠻厚實的

吃來真的有海味+手作魚丸的Q彈感

除了鯊魚餅之外還夾了會牽絲的起司

一份的份量很足之外也讓人吃的很滿足

若是沒吃過的人，真的可以點來嚐嚐看^^

【後記】

苑裡好咖一直都是游小熊的口袋名單

除了是有天井的老宅咖啡之外

餐點也是吸引人的原因之一

可惜這天來的晚，沒能吃到肉桂捲

但這天吃的波蘭小屁屁麵包和苑裡鯊魚餅帕里尼都很好吃

第一次吃到的小屁屁麵包和讓人驚豔的苑裡特產鯊魚餅

讓一家都是吃貨的游小熊及孩子們都的很開心

雖然苑童好咖外表看不出是老宅咖啡館

但真的得走到裡面，才能感受它的魅力呀

下次也要找時間來嚐嚐沒能吃到的肉桂捲

及再來嚐嚐其它美味的餐點~

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店家/景點資訊

店家名稱：苑裡好咖yuanlicafe

所在地址：苗栗縣苑裡鎮信義路47號

營業時間：日 二 三 四 五 六 08:00-18:00

店家電話：037-869079

評價：★★★★★

備註資訊：

*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告 Google即時導航