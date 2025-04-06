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苗栗苑裡親子遊推薦：綠意山莊放鬆一日遊，山林秘境探險、露營、休閒好去處

2025-04-06 18:27:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

饅頭弟

 想遠離城市的喧囂，給自己一個輕鬆又療癒的假期嗎？

位於苗栗苑裡綠意山莊，絕對是你週末小旅行的完美選擇

這裡擁有滿滿的綠意與新鮮空氣，讓你輕鬆放慢步調，完全融入大自然的懷抱

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綠意山莊是一個將住宿、餐飲、休閒活動完美結合的旅遊勝地，讓你不必再為旅遊規劃煩惱

無論是親子旅行、情侶約會，還是朋友團聚，都能在這裡找到屬於你的快樂時光

門票$250元，可以抵$100元，超寬敞的停車場，真的是很好停車

苗栗苑裡親子遊推薦：綠意山莊放鬆一日遊，山林秘境探險、露營、休閒好去處綠意山莊

地址：苗栗縣苑裡鎮蕉埔里焦埔96-5

營業時間：9:00 ~ 18:00

電話：0975 027 111

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商店家都是旅遊團的客人

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我們拿門票坐小火車到至高點，再慢慢地走下來

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這裡是小木屋住宿區，沒有開放遊客觀賞

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站在綠意山莊的至高點，你可以看到一座令人眼前一亮的粉色荷蘭風車，這裡可是山莊最吸睛的地標

它不僅造型可愛，粉嫩的外觀更讓人心情愉悅，成為拍照打卡的絕佳背景

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阿娘威～這裡超chill的拉，真的讓人感受到一股巴里島度假的悠閒氛圍

不誇張，這裡的躺椅被放置在綠意盎然的自然景觀中

微風輕拂、陽光灑落在樹影間，簡直就是巴里島的放鬆氛圍搬來台灣

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哇塞～這鳥巢躺椅真的是美到讓人無法抗拒，怎麼能錯過這個絕美的拍照打卡點呢

這裡的鳥巢躺椅不僅造型獨特，簡直是為愛拍照的網美們量身打造的

每個角度拍出來都超有意境，感覺隨便按個快門就能拍出上千張美照

無論是坐著、躺著還是隨意擺個pose，真的每一張都美到讓人驚呼

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斑馬小火車真的是超可愛的

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歐風小鎮，瞬間穿越異國風情

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走近3D彩繪牆，你會發現這裡的畫作充滿了立體感，彷彿一不小心就掉進畫中世界

栩栩如生的動物，每一面牆都讓人驚呼連連

遊客只要站在彩繪牆前擺個姿勢，立刻就能融入畫作，創造出超有趣的互動感照片，感覺好像自己成了畫中的主角

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這個歐式城堡真的太夢幻了！彷彿一秒穿越到童話故事中的場景

這裡的歐式城堡以其宏偉壯麗的建築風格，絕對是拍寫真婚紗照的最佳選擇，無論是背景還是氛圍，都完美得讓人心醉

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走進這個小木屋區， 真的讓人感受到濃濃的西部牛仔風

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從歐式風格轉眼又來到日本，真的是太好拍了

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綠意山莊的可愛動物區，無論是小朋友還是大人，都會被這裡的小動物們深深吸引

這個區域不僅讓人感受到親近自然的樂趣，更是家庭旅遊的一大亮點

走進可愛動物區，各種小動物在你面前活潑可愛地嬉戲，讓人心情瞬間大好

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哇，重頭戲來了！來到魔戒裡的哈比人家，真的是太夢幻了

這裡的每一個細節都讓人彷彿置身於電影中的中土世界，充滿了魔法和冒險的氣息

走進這個迷人的哈比人家，你會看到圓圓的門和草坪上的小花，彷彿每一個角落都散發著家的溫暖

小小的居住空間充滿了可愛的裝飾，簡約而不失溫馨，彷彿在呼喚著每一位遊客的到來

這裡的設計靈感來源於電影中的哈比人村，無論是壁爐、餐桌還是那個溫暖的客廳，都讓人想要坐下來

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如果你也渴望逃離都市壓力、尋找心靈的避風港，來苗栗苑裡綠意山莊就對了

這裡不僅讓你遠離塵囂，更讓你有機會在大自然中找到真正的平靜

無論是親子旅行、情侶小旅行，還是與朋友一起來度過輕鬆週末，綠意山莊都會是你心中那片療癒的綠洲

趕快揪上三五好友，一起來一趟苗栗的小旅行，體驗那份屬於自然的放鬆吧

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