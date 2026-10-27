味全龍封王超商優惠！全家咖啡買一送一、7-11咖啡買2送2，19個優惠狂賀職棒冠軍出爐

編輯 鄭雅之 表示：

中華職棒精彩賽事剛剛落下帷幕，棒球場上的熱血拋彩帶時刻讓全台球迷的澎湃心情久久無法平息。為了把味全龍奪冠的歡慶喜悅延續到日常生活中，全家便利商店與7-ELEVEN兩大超商龍頭震撼推出封王限定優惠。門市與線上購物平台同步祭出咖啡買1送1、現煮拿鐵超值組合以及消費滿額點數回饋，讓全民都能划算享用美食同慶冠軍成果。



▲全家實體門市與線上平台接力祭出指定咖啡同品項買1送1，分享味全龍奪冠的熱血喜悅。(攝影：鄭雅之)





全家線上先搶咖啡買一送一

全家率先於10月27日上午10點開啟線上搶購，大杯單品美式與指定罐裝飲料皆享買1送1優惠。深受喜愛的無加糖豆漿與堅果拿鐵更推出買3送3組合，哈逗堡熱狗10入更享有77折優惠。無論是備妥一整週的早餐飲品，還是準備週末微醺派對，都能透過App輕鬆囤貨慢慢領完。



▲全家歡慶味全龍封王推出隨買跨店取熱狗特惠組合，讓球迷隨時補給美味宵夜與輕食餐點。(攝影：鄭雅之)





全家門市接力登場與鮮乳限時回饋

第二波實體門市優惠於10月29日接力展開，全家實體店面針對指定罐裝黑咖啡、特濃拿鐵與養生穀飲提供買1送1優惠。知名品牌936毫升鮮乳更推出會員專屬優惠，單瓶僅需79元。只要走進附近的超商門市，就能第一時間感受冠軍喜悅，順便補滿家中的冰箱日常必需品。



▲全家線上隨買跨店取祭出大杯單品美式買1送1優惠，方便小資族預先囤貨划算享用早晨咖啡。(攝影：鄭雅之)





7-11咖啡買2送2

7-11從10月28日起連續4天推出會員專屬好康，購買指定商品每滿250元即加贈20點OPENPOINT，且單筆消費能夠無上限累贈。優惠涵蓋現煮咖啡、零食泡麵、冰品與寵物食品等多元類別。買越多賺越多的點數回饋，成為許多精打細算小資族不容錯過的補給絕佳時機。針對大家最愛的咖啡優惠，7-11加碼推出超值現煮咖啡組合，特大杯美式3杯只要100元，特大杯拿鐵則是2杯100元。高品質精品美式與拿鐵更享買2送2。線上行動隨身取同步加碼指定拿鐵與果汁買1送1，讓上班族能預先囤好一整週的早晨咖啡，隨時補充滿滿活力。



▲7-ELEVEN推出限時現煮咖啡組合與買2送2回饋，為全台中華職棒球迷加油補充滿滿活力。(攝影：鄭雅之)





全家 中華職棒味全龍封王優惠

第一波隨買跨店取時間：10月27日10時至11月2日。

隨買跨店取優惠內容：Let's Café大杯單品美式買1送1，大醇豆無加糖豆漿買3送3，貝納頌指定拿鐵同品項買3送3，桂格五白銀耳薏仁穀飲與光泉一日快充同品項買3送3，林鳳營特濃重乳優格任選6入135元，哈逗堡熱狗35元系列10入269元，海尼根啤酒330ML 6入230元，微醉系列任選6入206元，-196無糖系列任選6入313元，伏特加風味調酒柑橘柚子6入332元。





隨買跨店取優惠內容：Let's Café大杯單品美式買1送1，大醇豆無加糖豆漿買3送3，貝納頌指定拿鐵同品項買3送3，桂格五白銀耳薏仁穀飲與光泉一日快充同品項買3送3，林鳳營特濃重乳優格任選6入135元，哈逗堡熱狗35元系列10入269元，海尼根啤酒330ML 6入230元，微醉系列任選6入206元，-196無糖系列任選6入313元，伏特加風味調酒柑橘柚子6入332元。 第二波門市實體優惠時間：10月29日至11月4日。

門市實體優惠內容：貝納頌指定咖啡同價位買1送1，桂格五白銀耳薏仁穀飲與光泉一日快充同價位買1送1，萬丹鮮乳936ml會員特價79元。





7-11中華職棒優惠

活動時間：10月28日至10月31日。

優惠內容：

會員滿額回饋：會員購買指定商品單筆滿250元加贈20點OPENPOINT，可累贈。

門市現煮咖啡優惠：CITY CAFE特大杯美式3杯100元，特大杯拿鐵2杯100元，CITY PRIMA大杯精品美式與拿鐵買2送2。

OPENPOINT行動隨時取優惠：貝納頌蜜香堅果風味拿鐵290ml與農搾金桔雷夢飲375ml同品項買1送1。





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