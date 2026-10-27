新加坡炸雞狂人來台了！SMALL’S聯手週末炸雞俱樂部，炸雞變壽司、燒賣還搭海膽，10道料理只賣2天

炸雞竟然能變成壽司、燒賣，還能搭配海膽！新加坡SMALL’S聯手週末炸雞俱樂部，11月限定2天登場。資深編輯李維唐認為，這場10道料理的跨國合作，最吸引人的就是把熟悉的炸雞變成意想不到的板前料理。

炸雞控這次真的要搶訂位了！新加坡話題板前餐廳SMALL’S首度跨海來台，聯手台北人氣餐酒館「週末炸雞俱樂部」，將在11月12日、13日推出限定2天的「FRIED CHICKEN OMAKASE」炸雞板前料理。這次不只把炸雞端上桌，還要讓炸雞變成壽司、燒賣，甚至結合海膽、鮭魚子與印度香料飯，讓熟悉的炸雞吃出完全不同的驚喜。由新加坡鬼才主廚Bjorn Shen與台灣主廚Jeek Pan共同操刀，推出10道料理的限定菜單，價格1,680元起，想體驗炸雞還能玩出什麼新花樣，這場只有2天的跨國聯名值得先放進美食清單。



▲到底有多愛炸雞，才會直接把炸雞刺在身上？新加坡鬼才主廚Bjorn Shen就是這麼狂，從身上的炸雞刺青到親自下廚的專注模樣，都看得出他對炸雞的熱情，這次還特地跨海來台挑戰炸雞板前料理。圖／週末炸雞俱樂部提供；窩客島整理

新加坡SMALL’S首度跨海來台

說到炸雞，多數人想到的可能是金黃酥脆的雞腿、雞翅，或是配著啤酒大口享受的罪惡美食。不過，來自新加坡的SMALL’S偏偏不想讓炸雞只停留在這種吃法。這間以當代板前料理聞名的餐廳，將主廚創意融入料理形式，讓炸雞也能成為一套講究出餐節奏、食材搭配與味覺變化的OMAKASE。

這次SMALL’S與台北「週末炸雞俱樂部WEEKEND CHICKEN CLUB」合作，並不是單純交換招牌菜，而是讓2位對炸雞充滿熱情的主廚，重新拆解雞翅、雞腿、雞胸等不同部位，再結合日式壽司、燒賣、湯品、香料飯等料理概念。原本熟悉的炸雞，這次有了更多精緻又帶點叛逆的吃法，也讓這場跨國合作多了值得期待的驚喜。





炸雞狂人Bjorn Shen來台客座

這次來台的主廚Bjorn Shen，在新加坡餐飲圈以大膽、不按牌理出牌的料理風格受到關注。對炸雞的熱愛，甚至直接變成身上的炸雞刺青。除了經營ARTICHOKE、SMALL’S與JELLY FISH等餐廳，他也曾擔任新加坡版「MasterChef」多季節目評審，並參與Netflix「Chef's Uncut」主廚紀錄片，同時具有美國廚藝學院授課經歷。

另一位主角則是週末炸雞俱樂部主廚Jeek Pan，同樣喜歡挑戰傳統炸雞的料理方式。當新加坡主廚的奔放香料風格，遇上台灣主廚對炸物口感與食材組合的想像，這場合作自然不會只是比誰的炸雞更酥脆。2位主廚希望透過不同部位、不同烹調方式與跨文化食材組合，讓每道菜都有自己的個性。



▲新加坡鬼才主廚Bjorn Shen遇上台灣週末炸雞俱樂部主廚Jeek Pan，2位熱愛創意料理的主廚這次終於聯手！一個擅長奔放香料與跨界料理，一個喜歡挑戰炸雞的不同吃法，讓這場限定2天的跨國合作更有看頭。圖／週末炸雞俱樂部提供；窩客島整理

炸雞壽司搭鮪魚大腹超狂

這次菜單最讓人好奇的料理之一，就是「炸雞壽司FRIED CHICKEN SUSHI」。主廚以日式鐵火軍艦壽司為發想，將鮪魚大腹、青蔥與雞中翅結合，讓原本分屬不同料理世界的食材，出現在同一道菜裡。鮪魚大腹的豐潤油脂、青蔥的清爽香氣，再加上炸雞的風味與口感，光看食材組合就很難想像實際吃起來會是什麼滋味。

另一道「炸雞燒賣FRIED CHICKEN SHU MAI」同樣不走傳統路線，以翅腿搭配鰹魚奶油、義式檸檬香菜醬與黑木耳。鰹魚奶油帶來濃郁的海味與乳香，檸檬香菜醬則加入清新的酸香元素，讓炸雞與燒賣之間有了更多味道變化。比起單純追求重口味，這樣的組合更讓人好奇主廚會如何安排每一口的風味層次。





海膽鮭魚子搭配炸雞柳

如果覺得炸雞壽司已經夠有創意，Jeek Pan的招牌料理「不是炸魚薯條NOT FISH & CHIPS」可能更讓人意外。這道料理以極嫩雞柳取代常見的炸魚，先用極短時間油炸，再透過雞汁蒸氣完成烹調，搭配海膽、鮭魚子、明太子與啤酒麵衣，重新詮釋大家熟悉的炸魚薯條。

這道菜有趣的地方，在於它保留炸物的概念，卻將主角換成雞肉，並加入海鮮食材。海膽的濃厚風味、鮭魚子的鮮味與明太子的鹹香，遇上雞柳與啤酒麵衣，讓一道看似簡單的炸物有了更豐富的組合。對喜歡海鮮又熱愛炸雞的人來說，這樣的搭配確實相當少見。

▲炸雞壽司真的太有創意！雞肉上疊著鮪魚大腹與晶亮鮭魚子，再撒上青蔥點綴，從雞肉、魚肉到鮭魚卵，層層堆疊出不同食材的口感想像，光看這個組合就知道不是一般壽司店會出現的料理。圖／週末炸雞俱樂部提供；窩客島整理

胡椒雞翅加入特殊香料

想吃出新加坡主廚Bjorn Shen的料理個性，招牌「胡椒雞翅PEPPER WING」也是這次不能錯過的菜色。這道料理選用二翅，結合安達利曼花椒與尼泊爾馬告，透過不同香料的氣息，讓炸雞不再只是依靠外皮酥脆與肉汁取勝。

安達利曼花椒與馬告都有鮮明的香氣特色，放進雞翅料理中，也讓人期待入口時香料與雞肉之間的變化。主廚將這道料理安排為開場亮點，讓整場板前體驗從熟悉的雞翅開始，逐步帶出後續更有想像力的創意菜色。



▲這雞翅光看外表就知道香料下得很有個性！新加坡主廚Bjorn Shen的招牌胡椒雞翅，結合安達利曼花椒與尼泊爾馬告，深色香料緊緊附著在雞翅表面，讓人期待咬下去時雞肉與香料交織的濃厚風味。圖／週末炸雞俱樂部提供；窩客島整理

印度香料飯配番紅花奶油雞

除了炸雞壽司與創意炸物，2位主廚還把新加坡小印度的用餐記憶搬進這次菜單。「雙主廚秘製香料飯與番紅花奶油雞」源自雙方團隊今年5月在新加坡小印度聚餐的經驗，將印度香料飯與奶油雞結合，呈現2位主廚對同一段飲食記憶的不同詮釋。

Bjorn Shen負責的印度香料飯，先將雞肉瑪莎拉炒香，再與茉莉長米混合，讓香料氣息融入米飯。Jeek Pan則以番紅花、番茄、牛油、鮮奶油與腰果燉煮奶油醬汁，搭配的不是一般燉雞肉，而是帶有炭烤風味的雞排。2道料理會以香蕉葉盛裝，延續新加坡小印度的用餐氛圍，主廚甚至建議直接用手吃，感受更貼近當地飲食文化的吃法。



▲印度香料飯配番紅花奶油雞，連主食都充滿驚喜！香料飯以茉莉長米搭配雞肉瑪莎拉，另一邊則是加入番紅花、番茄與鮮奶油的濃郁醬汁，配上炭烤雞排，2位主廚把新加坡小印度的飲食記憶搬上餐桌。圖／週末炸雞俱樂部提供；窩客島整理

炸雞板前10道料理玩出新吃法

這場「FRIED CHICKEN OMAKASE」最特別的地方，就是把炸雞放進日式板前料理的形式，融合漬物、壽司、湯品、釜飯與割烹等料理元素，再加入新加坡香料與西式料理的想法。從開胃小點一路延伸至甜點，讓炸雞不只是整套菜單的主角，更成為串起不同料理文化的共同元素。

整場料理預告包含10道菜色，除了已公開的胡椒雞翅、炸雞壽司、炸雞燒賣、不是炸魚薯條，以及雙主廚香料飯與番紅花奶油雞，其餘完整搭配仍以活動當日菜單為準。對平常喜歡吃炸雞、又想嘗試主廚創意料理的人而言，這場合作最大的吸引力，就是能用不同於一般炸雞店的方式，重新認識雞肉與各種食材搭配的可能性。



▲誰說炸雞只能配薯條？這次連鮭魚子、海膽、香料飯與濃郁醬汁都一起上桌，從一口大小的精緻料理到大份量主菜，每一道都有不同的視覺驚喜，完全顛覆平常吃炸雞的印象。圖／週末炸雞俱樂部提供；窩客島整理

週末炸雞俱樂部11月限定2天

這次客座活動將在台北市信義區的「週末炸雞俱樂部信義店」舉行，日期只有2026年11月12日與13日，每天安排17時30分、18時、20時30分及21時4個入席時段。菜單分成「SMALL’S MENU」與「CHEF’S MENU」2種選擇，皆預告提供10道料理，價格分別為1,680元起與2,480元起，實際價格及內容以活動當日菜單為準。

想參加的人要特別注意，這次活動採雙人體驗方式訂位，原則上以2人為單位，4人同行需分成2筆訂位，6人則分成3筆。如果是單人、3人或其他特殊人數，必須另外電話洽詢。每人預收600元訂金，可於用餐時折抵餐費，但11月5日後取消將不予退款。對炸雞控來說，這場結合新加坡與台灣主廚創意的限定板前料理，只有短短2天，想吃可得先確認訂位與用餐規則。



▲新加坡主廚Bjorn Shen親自站上料理台，從食材處理到火候掌握都不假他人之手。這次來台不只是端出招牌炸雞，還要透過板前料理的形式，讓大家看見炸雞從備料到上桌的不同面貌。圖／週末炸雞俱樂部提供；窩客島整理





SMALL’S與WEEKEND CHICKEN CLUB「FRIED CHICKEN OMAKASE」

活動日期：2026年11月12日、11月13日。

活動地點：週末炸雞俱樂部信義店。

活動地址：台北市信義區基隆路二段74號。

入席時段：17時30分、18時、20時30分、21時。

SMALL’S MENU：10道料理，1,680元起。

CHEF’S MENU：10道料理，2,480元起。

訂位方式：以2人為單位，特殊人數需電話洽詢。

訂金規則：每人600元，可折抵餐費，11月5日後取消不退款。

訂位連結：FRIED CHICKEN OMAKASE官方訂位頁面

炸雞都能變成壽司、燒賣了，還想看看其他餐飲品牌把經典美食玩出什麼新花樣嗎？

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