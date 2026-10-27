九華樓平日午餐4人只要2,980元！金黃脆皮吊燒雞、鮮蝦鬆到鴨蛋黃布丁，6道粵菜台北台中都吃得到

九華樓平日午餐4人分享餐每人745元加10%服務費，招牌吊燒雞、鮮蝦鬆與鴨蛋黃布丁一次吃。窩客島資深編輯李維唐認為，6道菜色兼顧經典粵菜與聚餐預算，適合4人相約共享。

想吃一桌豐盛粵菜，不一定要等到節日或家庭聚餐。華泰大飯店集團旗下中餐品牌「九華樓」推出平日午餐限定「四人分享餐」，台北春大直店、台中朝富店同步供應，整套2,980元加10%服務費，4人分攤每人只要745元加10%。從招牌「乳香金牌吊燒雞」、鮮蝦與荸薺搭配的爽脆蝦鬆，到以4顆鴨蛋黃製成的手工布丁，一次集結6道粵式料理，想約家人吃飯、好友聚餐，或是同事午間小聚，都能用明確的預算享受一桌粵菜好料。

▲平日聚餐也能吃得很澎湃！九華樓推出「四人分享餐」，整桌2,980元加10%服務費，平均每人745元加10%，從金黃酥脆的吊燒雞、鮮蝦鬆、爽口時蔬到手工鴨蛋黃布丁，6道粵式料理一次上桌，揪家人朋友一起吃剛剛好。圖／華泰大飯店集團提供；窩客島整理



九華樓4人分享餐每人745元

這次九華樓推出的「四人分享餐」，最大特色就是把經典粵菜組合成適合4人共享的午餐菜單。整套包含九華四品小滿漢、鬼馬荸薺鮮蝦鬆、乳香金牌吊燒雞、市場季節炒時蔬、雪菜叉燒湯米粉，以及手工鴨蛋黃布丁。從清爽開胃菜、香酥燒臘，到熱湯米粉與甜點，整桌菜色兼顧不同口味，也讓平日午餐多了幾分正式聚餐的儀式感。

對於喜歡揪團吃中菜的人來說，4人剛好能一起分享多道料理，不必各自點一份主餐，也不用為了吃到不同菜色而煩惱。這套菜單將九華樓的招牌料理與經典粵式風味集中在同一桌，從前菜一路吃到甜點，適合想吃得豐富，又希望事先掌握用餐預算的聚餐族。

九華樓吊燒雞金黃脆皮超誘人

說到九華樓的招牌菜，「乳香金牌吊燒雞」絕對是這桌分享餐的一大焦點。金黃色的雞皮帶著油亮光澤，光看外觀就讓人期待咬下去的酥脆口感。這道料理的美味關鍵藏在一道道傳統粵式工序裡，雞肉先抹上廣式南乳醬，再加入獨門配料醃漬入味，接著經過風乾、掛爐烘烤，出爐後還要以熱油反覆淋澆，才有外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁的特色。

對喜歡燒臘的人來說，吊燒雞最迷人的就是外皮與雞肉之間的口感對比。酥脆雞皮包裹著柔嫩雞肉，南乳醬的香氣融入其中，吃得到粵式燒臘講究的醃製與火候。從風乾程度、掛爐烘烤到熱油淋澆，每個環節都會影響成品口感，也讓這道招牌雞料理成為整桌最值得期待的主菜之一。

▲這金黃油亮的雞皮太犯規！九華樓招牌「乳香金牌吊燒雞」先用廣式南乳醬醃漬，再經過風乾、掛爐烘烤與熱油反覆淋澆，外皮酥脆、雞肉鮮嫩多汁，搭配濃郁南乳香氣，光看切開後的雞肉就讓人想立刻夾一塊。圖／華泰大飯店集團提供；窩客島整理

馬告皮蛋豆腐清爽開胃

一桌粵菜當然少不了開胃小品。九華樓以「九華四品小滿漢」作為午餐序幕，集結4款開胃料理，其中「馬告松花皮蛋豆腐」將台灣特色香料馬告與經典皮蛋豆腐結合，讓熟悉的涼拌料理多了不同風味。嫩豆腐搭配小黃瓜，淋上馬告、皮蛋與檸檬汁調製的醬汁，入口滑嫩清爽，還有檸檬帶來的淡淡酸香。

這道料理的亮點在於滑嫩豆腐、爽口小黃瓜與醬汁之間的搭配。馬告帶來清新的香氣，檸檬酸味讓整體口感更輕盈，與後續上桌的香酥吊燒雞形成對比。先用清爽小菜打開味蕾，再慢慢品嚐熱菜，也讓整桌料理吃起來更有節奏。

▲皮蛋豆腐也能吃出新花樣！九華樓「馬告松花皮蛋豆腐」把嫩豆腐擺在薄切小黃瓜上，淋上馬告、皮蛋與檸檬汁調製的醬汁，滑嫩豆腐搭配爽脆小黃瓜，還有淡淡檸檬酸香，吃完濃郁燒臘再來一口特別清爽。圖／華泰大飯店集團提供；窩客島整理



鬼馬荸薺鮮蝦鬆爽脆有層次

喜歡鮮蝦料理的人，這道「鬼馬荸薺鮮蝦鬆」同樣值得留意。九華樓將鮮蝦、荸薺與筍粒一起拌炒，再搭配酥炸油條、白芝麻及美生菜，讓鮮甜蝦肉與爽脆配料在同一道料理中相遇。鮮蝦的彈嫩、荸薺與筍粒的清脆，加上油條帶來的酥香，呈現豐富的口感變化。

享用時搭配美生菜，更能感受這道料理清爽又有層次的特色。生菜的清脆襯托蝦肉鮮甜，油條則增加香酥口感，從軟嫩到爽脆都有，適合在品嚐濃郁燒臘之間換換口味。這種多種食材一起搭配的吃法，也是粵式料理迷人的地方。

▲鮮蝦控這道一定會想多夾幾口！「鬼馬荸薺鮮蝦鬆」把鮮蝦、荸薺與筍粒拌炒，搭配酥炸油條、白芝麻，再用清脆美生菜包著吃，鮮蝦彈嫩、荸薺爽脆，還有油條的酥香，每一口都能吃到不同層次。圖／華泰大飯店集團提供；窩客島整理

雪菜叉燒湯米粉鮮香暖胃

吃完開胃菜與主菜，來一碗熱騰騰的「雪菜叉燒湯米粉」，正好讓午餐多一份暖胃的滿足感。九華樓以鴨湯熬製湯底，再加入雪菜與叉燒，讓雪菜的鹹香、叉燒的肉香融入湯中，搭配細緻米粉一起享用。相較於口感鮮明的吊燒雞與蝦鬆，這道料理走的是溫潤鮮醇路線。

細緻米粉搭配鴨湯、雪菜與叉燒，每一口都能感受到不同食材交織的滋味。雪菜帶出鹹香，叉燒增加肉香層次，湯頭則以鮮醇風味串起整道料理。菜單中還安排「市場季節炒時蔬」，以隨季節變化的蔬菜為餐桌增加清爽口感，讓整套午餐有肉、有菜，也有暖胃湯品。

▲吃完吊燒雞，再來一碗熱騰騰的湯米粉最滿足！九華樓「雪菜叉燒湯米粉」以鴨湯熬製湯底，加入鹹香雪菜與叉燒，細緻米粉吸附鮮醇湯汁，搭配叉燒肉香與雪菜滋味，整碗暖呼呼，平日午餐吃起來格外有滿足感。圖／華泰大飯店集團提供；窩客島整理



手工鴨蛋黃布丁濃郁滑順

一桌粵菜吃到尾聲，還有「手工鴨蛋黃布丁」等著甜點控。九華樓使用4顆鴨蛋黃手工製作，呈現綿密細緻的質地與濃郁蛋香。相較於一般以雞蛋製成的布丁，這道甜點特別以鴨蛋黃作為特色，入口柔滑、甜而不膩，讓豐盛午餐以柔和的甜味收尾。

對於喜歡飯後甜點的人來說，布丁最讓人期待的就是滑順口感與蛋香。九華樓將手工製作的細節放進這道甜品，讓整套餐點從前菜、燒臘、熱湯一路延續到甜點，不會因為主菜吃完就少了驚喜。無論是家人聚餐還是好友相約，最後一起享用甜點，也替午間相聚留下輕鬆愉快的收尾。

▲甜點控看到這顆布丁應該很難忍住！九華樓「手工鴨蛋黃布丁」使用4顆鴨蛋黃手工製作，布丁表面覆著琥珀色焦糖，周圍還有一圈焦糖醬汁，入口綿密柔滑、蛋香濃郁，甜而不膩，替這桌粵式午餐留下甜蜜收尾。圖／華泰大飯店集團提供；窩客島整理

40年粵菜手藝藏在料理細節

九華樓的粵菜風味，背後有華泰大飯店集團中餐品牌廚藝總監黃傳明的料理經驗。深耕粵菜近40年的黃傳明，加入華泰大飯店集團至今已超過15年，長年專注食材挑選、料理工序與傳統粵菜手藝，從醃製、烘烤到調味細節，都維持對料理品質的要求。

黃傳明也習慣走進餐廳現場，觀察賓客的用餐反應，從實際回饋尋找料理靈感。這樣的做菜方式，讓傳統粵菜保留講究火候與工序的特色，同時以更容易親近的菜色組合呈現在餐桌上。這次平日限定分享餐，就是讓4位賓客能一次享用多道九華樓料理的選擇。

九華樓台北台中平日午餐供應

想安排這桌粵式午餐，目前可選擇九華樓台北春大直店與台中朝富店，2間門市皆供應平日午餐限定「四人分享餐」，每套2,980元加10%服務費。以4人平均分攤計算，每人745元加10%服務費，適合安排平日家庭聚餐、好友相約，或同事間的午餐聚會。

由於這套分享餐僅在平日午餐時段供應，想吃招牌吊燒雞、鮮蝦鬆與手工鴨蛋黃布丁，建議先確認門市供餐情況並安排訂位。無論在台北或台中，都能利用平日午間，與親友一起分享九華樓的粵式料理。





九華樓平日午餐限定四人分享餐

供應時間：平日午餐時段

套餐價格：每套2,980元加10%服務費

平均價格：4人分攤每人745元加10%服務費

菜單內容：

九華四品小滿漢：馬告松花皮蛋豆腐及3款家常美佳餚。

鬼馬荸薺鮮蝦鬆：鮮蝦、荸薺、筍粒、油條與生菜搭配。

乳香金牌吊燒雞：南乳醬醃製，經風乾、掛爐烘烤及熱油淋澆。

市場季節炒時蔬：依市場季節供應的蔬菜料理。

雪菜叉燒湯米粉：鴨湯湯底搭配雪菜、叉燒與米粉。

手工鴨蛋黃布丁：使用4顆鴨蛋黃手工製作。

九華樓台北春大直店

地址：台北市中山區樂群三路303號3樓

訂位電話：0903-083-308

九華樓台中朝富店

地址：台中市西屯區朝富路232號2樓

訂位電話：0963-111-555

線上訂位：九華樓線上訂位

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