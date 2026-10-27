林志玲突襲台北早午餐店當店員！親自點餐送餐還偷偷幫客人買單，10家人氣餐廳限時免費送同款杏仁果飲

吃早午餐竟然遇到林志玲親自送餐，還偷偷幫客人買單！窩客島資深編輯李維唐表示，這次最吸引人的不只是女神驚喜現身，還有台北10家人氣餐廳同步推出的免費贈飲活動，讓粉絲也能品嚐林志玲同款早餐飲品。

吃早午餐竟然遇到林志玲本人，還有機會讓女神親自點餐、送餐，甚至連餐費都幫忙付了。林志玲10月27日驚喜現身台北中山商圈的夢鹿咖啡，為代言品牌「格力高杏仁果效果」宣傳期間限定活動，現場直接繫上圍裙變身早午餐店員，親切服務讓用餐客人又驚又喜。更讓早午餐控心動的是，格力高同步攜手台北10家人氣咖啡廳與早午餐店，推出「E起從早美力發光地圖」，即日起至11月22日，點購指定餐點就免費送一瓶林志玲同款無糖杏仁果飲，想跟著女神吃早餐，現在就能安排一趟台北跑咖行程。



▲走在台北中山商圈，竟然有機會巧遇林志玲！她提著裝滿杏仁果飲的野餐籃，親自走上街頭分享自己每天喝的飲品，溫柔笑容配上浪漫街景，讓這場早餐活動多了幾分驚喜。圖／格力高提供；窩客島整理

林志玲突襲夢鹿咖啡親自送餐

原本只是到咖啡廳吃頓早午餐，沒想到服務生竟然是林志玲。林志玲當天以清新裝扮現身夢鹿咖啡，原先準備享用早午餐，卻遇上店員遞來圍裙「請求支援」。面對突如其來的任務，她爽快接下挑戰，繫上圍裙開始替客人點餐、送餐，還貼心提醒大家趁熱享用，讓原本平凡的早餐時光瞬間變得熱鬧。

更有趣的是，現場客人發現女神本人就在眼前，紛紛露出驚喜表情，有人忍不住稱讚她的凍齡美貌，林志玲還笑著提醒「不要只看我，要記得吃早餐！」不只親切聊天、配合合照，她離開前更悄悄替店內顧客買單，直到結帳時才發現這頓早午餐竟然是志玲姊姊請客，讓這場意外的早餐相遇多了一份驚喜。



▲林志玲真的來當服務生了！她現身夢鹿咖啡，繫上圍裙變身一日店員，手拿杏仁果效果飲品站在店門口，讓原本只是來吃早午餐的客人，意外收穫一場近距離女神見面會。圖／格力高提供；窩客島整理

林志玲早餐習慣公開

林志玲的好狀態一直是大家關注的話題，這次她也分享自己維持日常生活節奏的方式。除了規律作息、保持好心情，她特別重視每天的第一餐，更直言「我每天都一定要吃早餐，一整天的精神都會不一樣！」對她來說，早餐不只是填飽肚子，也是每天照顧自己的固定習慣。

談到平常早餐喝什麼，林志玲透露，自己長期習慣搭配一瓶格力高杏仁果效果杏仁果飲，尤其偏愛無糖口味。她分享「每天早上喝一瓶，是我維持很久的習慣，能在忙碌生活中輕鬆補充維生素E。」香醇順口的堅果風味，加上無糖配方，也成為她早晨餐桌上的熟悉選擇。



▲林志玲不藏私公開自己的早餐習慣！除了每天一瓶無糖杏仁果飲，她還分享可以提前一晚加入燕麥，隔天早上直接享用，簡單又有飽足感，忙碌上班族也能參考這個早餐搭配。圖／格力高提供；窩客島整理

林志玲私房燕麥早餐吃法

想知道林志玲平常如何準備早餐，她這次也公開一個相當適合忙碌上班族的吃法。只要前一天晚上把杏仁果飲倒入燕麥，隔天早上就能直接享用，不必一早匆忙準備繁複料理。她也分享這樣吃方便又有飽足感，對趕著出門、卻又不想隨便跳過早餐的人來說，是容易融入日常的搭配方式。

格力高杏仁果效果以真實杏仁果研磨製成杏仁醬，帶出濃郁的堅果香氣與滑順口感，產品提供無糖及原味2種選擇。無糖款適合喜歡純粹堅果風味的人，原味則帶有清甜口感。除了直接飲用，也能加入咖啡、紅茶調配，或像林志玲一樣搭配燕麥，讓早餐有更多變化。

杏仁果效果無糖飲低熱量特色

對平常習慣喝咖啡、豆漿或植物飲的人來說，杏仁果飲也是早餐飲品的另一種選擇。格力高杏仁果效果主打維生素E、膳食纖維，以及零乳糖、零膽固醇等產品特色。其中無糖杏仁果飲每100毫升熱量低於20大卡，一瓶200毫升的容量，也方便搭配早午餐一起享用。

格力高杏仁果效果在日本杏仁堅果飲市場具有銷售表現，依據INTAGE SRI於2018年1月至2025年12月的累計銷售金額統計，為日本市場銷售第一的品牌。對於喜歡堅果香氣，又想在早餐飲品中增加不同選擇的消費者來說，這次與台北人氣早午餐店的合作，也提供了實際品嚐的機會。



▲一整盤香腸、培根、炒蛋與麵包，旁邊再配上一瓶杏仁果效果無糖杏仁果飲，早餐就是要吃得豐盛！這次台北10家合作餐廳推出限時贈飲活動，早午餐約會又多了一個選擇。圖／格力高提供；窩客島整理

林志玲中山街頭親送杏仁果飲

除了在夢鹿咖啡變身店員，林志玲當天還走上中山商圈街頭，親自發送杏仁果效果杏仁果飲，邀請路過民眾試喝。原本只是經過街頭的路人，突然發現站在面前遞飲料的竟然是林志玲本人，驚喜程度完全不輸在咖啡廳遇見女神。

林志玲一邊分享自己的日常飲品，一邊提醒大家記得吃早餐，還親切表示「把我每天喝的杏仁果效果分享給大家，就像在跟大家分享我的日常生活，真的很開心。」這場街頭互動，也讓原本只是品牌活動的早晨，多了不少令人印象深刻的畫面。



▲這個早晨也太幸運！林志玲親自走上中山街頭，把杏仁果效果杏仁果飲送到民眾手中，還親切聊天互動，原本只是路過的日常行程，瞬間變成難忘的女神巧遇記。圖／格力高提供；窩客島整理

台北10家早午餐免費送杏仁果飲

沒能在中山商圈巧遇林志玲也不用失望，格力高杏仁果效果推出的「E起從早美力發光地圖」，已經從10月19日開始，一路進行至11月22日。活動集結台北10家人氣早午餐廳與咖啡廳，只要在合作期間點購指定餐點，就能隨餐免費獲得一瓶200毫升的杏仁果效果無糖杏仁果飲，讓原本的早午餐直接多一份飲品驚喜。

合作店家包含cafe waku、waku waku pasta、夢鹿咖啡、MISS V BAKERY赤峰店與敦北店、Cafe' a' la mode中山店、荷蘭小鬆餅南西中山店與長安本店、嶼木，以及富女咖啡公司。從中山商圈、赤峰街一路延伸到松山區，無論喜歡厚鬆餅、班尼迪克蛋、貝果早餐，還是想吃一份有肉類、蔬菜與蛋料理的豐盛早午餐，都能依照自己的口味選擇合作店家。



▲台北跑咖族快收藏！格力高杏仁果效果推出「E起從早美力發光地圖」，合作咖啡廳也換上林志玲活動視覺，從門口就能感受到聯名氣氛，活動一路持續至11月22日。圖／格力高提供；窩客島整理

夢鹿咖啡同款早午餐攻略

想跟著林志玲的腳步安排早餐行程，可以先從她親自現身的夢鹿咖啡開始。位於南京西路巷弄的夢鹿咖啡中山店，這次提供多款指定聯名餐點，包括嫩煎板腱牛大早午餐盤、加州科切拉蛋捲大早午餐盤、檸檬香料脆煎雞腿大早午餐盤，以及費城雙重起司牛肉開放三明治。

喜歡經典早午餐組合的人，也能選擇燻鮭酪梨班尼迪克蛋、煙燻雞肉班尼迪克蛋或德州牛仔班尼迪克蛋。光是看著牛肉、雞腿、蛋料理與酪梨等不同食材組合，就有不少搭配方向可以選擇。點購活動指定餐點，還能搭配林志玲同款無糖杏仁果飲，讓這趟早午餐行程多一個值得期待的小驚喜。

赤峰街厚鬆餅貝果早午餐

喜歡在赤峰街一帶散步跑咖的人，這次也有不少選擇。waku waku pasta推出德腸煎蛋厚鬆餅早午餐、蒔蘿燻鮭魚厚鬆餅早午餐、南蠻炸雞厚鬆餅早午餐與薑汁燒肉鬆餅早午餐，讓厚鬆餅搭配不同鹹食主角，適合偏好豐盛餐盤的人。

MISS V BAKERY赤峰店與敦北店則有多款早餐盤及貝果組合，包含煙燻鮭魚貝果大早餐、堅果醬香煎雞胸貝果大早餐、農夫酪梨貝果大早餐，以及Super V大早餐等。想吃得豐富一點，可以選擇早餐盤，偏愛貝果的人則能依照鮭魚、雞胸或酪梨等不同食材挑選。

荷蘭小鬆餅與嶼木餐點推薦

荷蘭小鬆餅南西中山店與長安本店也加入這次合作，指定餐點包括酒醋野菇羽衣甘藍炒蛋早午餐、雙醬鴨胸野菇炒蛋早午餐、蒜味鮮蝦炒蛋早午餐，以及慢燉牛筋佐薯泥早午餐、特級翼板牛排早午餐等。從蔬菜、海鮮到牛排料理都有選擇，適合想把早午餐當成一頓正式聚餐的人。

另一家合作店家嶼木，則提供炸茄子豆腐腰果甜菜醬、香料野菇豆腐腰果甜菜醬、嶼木拼盤、蒜味鮮蝦炒蛋漢堡等指定餐點。喜歡植物性食材或漢堡組合的消費者，也能在這次活動中找到不同於傳統早餐盤的選擇。

富女咖啡杏仁奶聯名套餐

如果想讓整份餐點都圍繞杏仁風味，富女咖啡公司的聯名組合值得留意。這次推出杏仁果效果美力套餐A至F共6種選擇，以杏仁果豆花拿鐵咖啡或杏仁奶麵茶拿鐵咖啡，搭配酸種酵母杏仁奶吐司、貝果或鹽奶油捲。

從帶有豆花元素的拿鐵，到結合麵茶風味的咖啡，再配上不同麵包組合，讓杏仁飲品不只是單純搭配早餐，也能延伸成整份餐點的風味主題。對平常喜歡探索特色咖啡與創意早餐的人來說，可以把這家排進跑咖清單。

杏仁果效果贈飲活動至11月22日

這波「E起從早美力發光地圖」活動將持續至11月22日，參與方式以各合作店家指定餐點為準，並非店內所有餐點都能獲得贈品。其中Cafe' a' la mode中山店的指定餐點，還需要升等套餐才能取得杏仁果效果無糖杏仁果飲，前往前記得確認活動條件。

每家店的指定餐點供應時段不同，贈品也有數量限制，送完為止。若平常就有喝杏仁果飲的習慣，也可透過7-ELEVEN、全聯、寶雅及格力高官方購物網站等通路選購。想安排週末早午餐約會、朋友聚餐，或只是找個理由到台北街頭喝杯咖啡，這次就能順便把林志玲同款杏仁果飲排進早餐行程。



▲林志玲真的來當服務生了！她現身夢鹿咖啡，繫上圍裙變身一日店員，手拿杏仁果效果飲品站在店門口，讓原本只是來吃早午餐的客人，意外收穫一場近距離女神見面會。圖／格力高提供；窩客島整理





格力高杏仁果效果「E起從早美力發光地圖」活動整理

活動時間：2026年10月19日至11月22日

活動優惠：台北10家人氣早午餐店與咖啡廳，點購指定餐點免費送杏仁果效果無糖杏仁果飲200毫升1瓶。

活動特色：林志玲代言同款杏仁果飲，無糖配方每100毫升熱量低於20大卡，帶有濃郁堅果香氣。

台北10家合作店家與指定餐點

cafe waku：炸豚茄汁蛋沙拉三明治、鮭魚蒔蘿沙拉盤、酪梨胡麻沙拉盤、雞蛋沙拉可朗芙等6款餐點。

waku waku pasta：德腸煎蛋、蒔蘿燻鮭魚、南蠻炸雞及薑汁燒肉，共4款厚鬆餅早午餐。

夢鹿咖啡中山店：嫩煎板腱牛、檸檬香料脆煎雞腿早午餐盤，以及燻鮭酪梨班尼迪克蛋等7款餐點。

MISS V BAKERY赤峰店：煙燻鮭魚貝果、堅果醬香煎雞胸貝果、農夫酪梨貝果及多款大早餐，共7款。

MISS V BAKERY敦北店：與赤峰店相同，提供7款指定早餐盤及貝果餐點。

Cafe' a' la mode中山店：地中海鮭魚酪梨、紅酒燉牛肉、美式早午餐等6款，需升等套餐才享贈飲。

荷蘭小鬆餅南西中山店：蒜味鮮蝦炒蛋、雙醬鴨胸野菇、慢燉牛筋佐薯泥及特級翼板牛排等9款早午餐。

荷蘭小鬆餅長安本店：與南西中山店相同，提供9款指定早午餐。

嶼木：炸茄子豆腐腰果甜菜醬、嶼木拼盤、蒜味鮮蝦炒蛋漢堡、手撕豬肉漢堡等8款餐點。

富女咖啡公司：推出6款杏仁果效果美力套餐，以杏仁果豆花拿鐵或杏仁奶麵茶拿鐵搭配吐司、貝果、鹽奶油捲。

杏仁果效果購買通路

產品口味：無糖、原味2種，使用真實杏仁果研磨杏仁醬製作，含維生素E與膳食纖維。

購買通路：7-ELEVEN、全聯、寶雅、美式賣場、萬家福及Glico格力高官方購物網站等。

活動注意事項

活動至11月22日，各店指定餐點及供應時段不同，實際合作期間以官方公告為準。

贈品為200毫升無糖杏仁果飲，每份符合資格的指定餐點贈送1瓶，數量有限、送完為止。

Cafe' a' la mode中山店須升等套餐才能領取，其他店家也須確認指定餐點資格。

活動內容如有異動，以格力高及各合作店家最新公告為準。

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