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史努比立蛋玩偶！7-11端午節限定史努比周邊，史努比立蛋玩偶 香包掛飾必收。

7-ELEVEN史努比端午節粽子
2026-06-12 09:30文字：編輯 張人尹 圖片提供:7-11
編輯 張人尹

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7-ELEVEN史努比端午系列6/10開放預購，包含史努比立蛋不倒翁玩偶組、香包掛飾、收納袋吊飾與收納毯。編輯張人尹表示，端午節限定周邊再度掀起史努比粉絲收藏話題。

端午節史努比粽子、還有史努比立蛋！今年7-11再度攜手史努比推出全新端午限定系列，讓節慶儀式感多了幾分療癒氛圍。繼去年「史努比粽子」周邊小物受到粉絲瘋搶之後，今年找來史努比與歐拉夫化身立蛋造型，並同步推出多款實用周邊，包含香包掛飾、收納袋玩偶吊飾以及收納毯等商品。活動自6/10下午3點起開放門市預購，粉絲到門市報手機號碼、不限消費金額就能輕鬆加購入手。

▲7-ELEVEN推出史努比端午限定系列，集結立蛋玩偶組與多款節慶周邊商品，陪粉絲迎接端午節。
▲7-ELEVEN推出史努比端午限定系列，集結立蛋玩偶組與多款節慶周邊商品，陪粉絲迎接端午節。
▲7-ELEVEN史努比系列自6/10起開放預購，不限消費金額即可於門市登記收藏人氣商品。
▲7-ELEVEN史努比系列自6/10起開放預購，不限消費金額即可於門市登記收藏人氣商品。


史努比歐拉夫化身立蛋不倒翁超吸睛

今年最受矚目的商品之一，就是全新登場的「史努比立蛋不倒翁玩偶組」預購優惠價399元。史努比與歐拉夫以擬真蛋型外觀亮相，不只造型呼應端午立蛋習俗，更搭配專屬蛋盒包裝設計，收藏與展示都更有儀式感。玩偶內部加入不倒翁結構設計，不論從哪個方向輕推，都能自行回正站立，保證粉絲們可以「100%立蛋成功」。
▲7-ELEVEN推出史努比立蛋不倒翁玩偶組，史努比與歐拉夫同步化身超萌立蛋造型。
▲7-ELEVEN推出史努比立蛋不倒翁玩偶組，史努比與歐拉夫同步化身超萌立蛋造型。


粽子香包掛飾結合祈福寓意更有節慶感

除了立蛋玩偶之外，今年同步登場的「史努比粽子香包掛飾」也相當具有端午節特色。商品以史努比經典形象結合粽子造型設計，也呼應端午節佩戴香包祈福與保平安的傳統習俗，此外，最吸睛的細節就是飛揚耳朵造型，讓整體視覺更具動感。掛飾除了可作為日常包包配件使用，也能吊掛於窗邊或居家空間，隨著微風吹拂輕輕擺動。
▲7-ELEVEN推出史努比粽子香包掛飾，以粽子外型結合角色特色呈現端午氣氛。
▲7-ELEVEN推出史努比粽子香包掛飾，以粽子外型結合角色特色呈現端午氣氛。


收納袋吊飾與收納毯兼具實用收藏價值

去年端午節熱賣的周邊「抱粽收納袋玩偶吊飾」與「史努比粽子收納毯」這次更升級回歸。「抱粽收納袋玩偶吊飾」推出史努比與歐拉夫兩款角色，並將收納結構升級為鈕扣式開口設計，讓購物袋取出與收納更加方便。另一款「史努比粽子收納毯」則兼顧居家與辦公室使用需求，收納後呈現可愛粽子外型，展開後又能成為日常保暖用品。
▲7-ELEVEN推出抱粽收納袋玩偶吊飾，史努比與歐拉夫款式兼具實用與收藏特色。
▲7-ELEVEN推出抱粽收納袋玩偶吊飾，史努比與歐拉夫款式兼具實用與收藏特色。


7-ELEVEN SNOOPY門市快閃購資訊

活動時間：6/10下午3點至8/10

活動方式：活動期間不限消費金額，到門市報手機號碼即可直接預購

預購價格：

  • 史努比立蛋不倒翁玩偶組：預購優惠399元
  • 史努比粽子香包掛飾：預購優惠299元
  • 抱粽收納袋玩偶吊飾：預購優惠399元
  • 史努比粽子收納毯：預購優惠499元

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