歡迎到全家吹冷氣休息！全家5大消暑優惠，0元冰品 10元水果茶。

全家攜手環境部化身最強社區乘涼站！祭出霜淇淋35元與酷繽沙2杯85元等超狂消暑優惠。編輯 鄭雅之表示：下次我要去全家吹冷氣！

炎炎夏日熱到快融化，全家便利商店特別攜手環境部，串聯全台超過3100間門市化身最強社區乘涼站。除了歡迎民眾入店吹冷氣休息、掃碼查詢涼適地圖外，更強勢推出一系列消暑神級好康。包含最受歡迎的霜淇淋限時35元、酷繽沙2杯85元、指定果茶第二杯10元、飲料冰品抽抽樂最高0元以及涼感小物買1送1。



▲炎夏必吃全家霜淇淋強勢推出限時5天特價35元優惠，不限口味揪團吃冰，絕對是初夏最消暑的生活小確幸。





全家霜淇淋和酷繽沙消暑優惠

初夏氣溫飆高讓人好想吃冰，超商於6月12日起推出限時5天超狂優惠，深受歡迎的經典黑炫酷繽沙直接祭出2杯85元的有感折扣，而大家最愛的霜淇淋更是不限口味單支只要35元。另外飲料控也有福了，特大冰甘蔗青茶等限定果茶限時享有第二杯10元，買指定飲料冰品滿3件還能參加抽抽樂，最高有機會直接0元免費帶回家。



▲全家便利商店搶攻夏日避暑商機，引進多款話題冰品甜點，加碼指定飲料冰品任選3件抽抽樂最高享有0元免費。





指定涼感小物限時買一送一

在外奔波的機車族與通勤族常常熱到身體濕黏，這時候就需要隨身防護好物來救援。即日起至7月7日止，超商精選多款極凍型潔面濕紙巾、馬鞭草清香體用噴霧以及沁涼冰巾，通通推出買1送1的限時回饋。讓大家不管是出門上班還是假日戶外野餐，隨時隨地輕輕一擦就能揮別黏膩感，瞬間恢復肌膚清爽與滿滿的活力。



▲全家便利商店打造社區乘涼站，祭出指定涼感濕紙巾與體用噴霧等消暑小物買1送1，滿足通勤族降溫需求。





避暑必備涼適地圖抗高溫

為了讓所有人都能舒適度過炎熱夏天，全台門市這次化身規模最大的乘涼站，在店門口張貼「高溫炎熱 歡迎入店吹冷氣休息」海報，邀請大家隨時都能走進全家吹冷氣，並掃描店頭張貼的專屬海報條碼，就能一秒開啟高溫涼適地圖，輕鬆查詢周邊所有的休憩點與補水站資訊，在極端氣候來臨時，帶給所有人最即時且安心的日常自我照護。



▲環境部攜手全家便利商店推廣抗高溫涼適地圖，掃描店舖海報條碼就能一秒查詢全台鄰近補水站與避暑休憩點。

全家消暑優惠

06/12至06/16限定，經典黑炫酷繽沙（咖啡／牛奶）享2杯特價85元。





06/12至06/16限定，Fami!ce霜淇淋不限口味單支特價35元（限實體店舖購買，不可寄杯）。





06/10至06/23限定，Let’s Tea指定果茶飲品（特大冰甘蔗青茶、特大冰芭Ｃ檸檬綠、特大冰柳丁橙柚綠）享任選第二杯10元。





即日起至07/07，購買指定20元以上任3件飲料或冰品即可參加「飲料冰品抽抽樂」，有機會獲得最高0元免費，其餘獎項包含任2件85折、任3件6折、7折、8折。





即日起至07/07，指定涼感用品（SEA BREEZE沁涼柑橘／馬鞭草兩用涼感濕巾、舒潔沁涼冰巾、GATSBY極凍型潔面濕紙巾、沙威隆白露玫瑰／冷白麝香涼感抗菌濕巾、GATSBY魔法激凍體用噴霧冰涼蜜桃）享買1送1。





消暑提案要喝、也要吃！

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