爆紅陸劇逐玉創下愛奇藝9.9高分！台灣角川正版授權美術設定集開箱攻略。

愛奇藝現象級爆紅影劇逐玉創下9.9高分紀錄，台灣角川攜手官方推出繁體中文戲劇設定集，引發全網劇迷強烈關注。對此資深編輯李維唐表示，這部作品成功將市井煙火氣與戰場史詩感融合，設定集的實體化不僅滿足粉絲的收藏欲，更從美術與服裝層面提升了影視作品的延伸藝術價值，是近年少見的高質感影視周邊。

身為每天一定要準時鎖定且跟著劇情笑完、哭完、愛完一整輪的忠實劇迷，看到這個消息真的讓人激動到手指發抖。大家一定都還記得在追劇的時候，看著落難侯爺謝征與殺豬少女樊長玉在風雪中宿命相逢，兩個人明明深愛對方卻還要開啟假婚真愛模式的揪心感。今年這部在愛奇藝直接衝上9.9超高分且刷爆所有社群平台的現象級神劇逐玉，改編自晉江文學城團子來襲的原著同名小說「逐玉」。由張凌赫和田曦薇兩位把角色演活的神仙演員領銜主演，不管是西固巷成親還是戰場重逢，真的看一回就哭一回。最懂劇迷心情的台灣角川終於聽到大家的呼喊，宣布在2026年6月8日正式開啟逐玉戲劇設定集繁體中文版的官方預購。那些讓我們魂牽夢縈的亂世愛戀與經典場景，總算不用再透過冷冰冰的螢幕觀看，而是能變成實體書籍，讓我們隨時隨地翻開，把這份極致感動永久珍藏在自己的書櫃裡。



▲逐玉戲劇設定集特裝版與平裝版於6月8日起同步展開預購，多款豪華特典吸引粉絲目光。圖／台灣角川提供；窩客島編輯李維唐整理

曾慶傑導演封神光影美學與長征CP經典名場面大復刻

對於我們這種對每個細節都如數家珍的鐵粉來說，這本官方正版授權的設定集簡直就是一本眼淚紀錄冊。它採用超有質感的全彩大開本設計，內頁精選了上百張高畫質的珍貴劇照。不管是一開始在雪地木屋中相遇時的凝望，還是市井煙火中那些甜到掉牙卻又帶點酸楚的柴米油鹽，像是西固巷成親，陳皮糖之吻，除夕醉酒，甚至是帥氣度爆表的公堂護妻和震撼全網的戰場重逢，通通都有完整收錄。



每一頁的排版都細緻到不行，完美還原了曾慶傑導演最擅長且被所有劇迷封神的命運感光影美學。看著張凌赫與田曦薇眼神裡飽滿的情感，還有任豪、孔雪兒、鄧凱、李卿、喻鍾黎等演員們的精彩瞬間以及細緻的人物介紹，真的讓人一秒夢回追劇的那些夜晚。這不只是一本書，更是帶領我們穿梭回那個風起雲湧且護國、護愛、護真相世界的時光機。



▲逐玉戲劇設定集特裝版內含精美書盒，包含12張大型明信片組，CP徽章以及滑鼠墊等豐富周邊。圖／台灣角川提供；窩客島編輯李維唐整理

考據黨劇迷必看頂尖美術團隊如何還原宏大亂世江湖

逐玉依據原著小說參考資料能被稱為現象級高分神劇，除了男女主角演技與顏值在線，主創團隊對於細節的極致追求更是關鍵。這本官方設定集最厲害的地方，就是大方公開了美術場景，服裝，道具等後台背景設定。我們可以透過書中的實景圖與服裝概念解析，深入了解頂尖美術團隊的設計巧思。從主角們身上穿的市井布衣到厚重的戰場兵器道具，每一個配件背後都隱藏著角色在亂世抉擇下的掙扎與堅守。



看著這些幕後秘辛，真的會忍不住讚嘆劇組的匠人精神，讓人更佩服主創團隊是如何一磚一瓦把同名小說裡那個兼具煙火氣與大氣磅礡的史詩感世界，活生生呈現在我們眼前，滿足了所有劇迷對於影視幕後考據的求知心與視覺震撼。



▲逐玉戲劇設定集平裝限定書封款隨書附贈4張明信片組，其中有2張款式與其他通路完全不同。圖／台灣角川提供；窩客島編輯李維唐整理

特裝版極致周邊與限量雙封面通路搶購全攻略

這次的販售版本完全就是逼人選擇障礙發作。預計在2026年7月15日上市且定價1200元的特裝版，那個特製精美書盒光擺著就高級感拉滿。裡面還附贈12張大型明信片加展示外框，可以直接擺在桌上天天對著謝征和長玉欣賞。更別說還有征香玉瑾CP徽章組共3入和不齊而俞CP滑鼠墊一個，不全套收藏真的對不起自己。如果你偏好純粹看書，定價700元的平裝版在2026年6月29日就會率先開賣。平裝版還特別設計了兩款封面，主要網路與實體通路版有隨書附贈4張明信片。而台灣角川官網跟港澳星馬限定的書封款，雖然一樣是4張明信片，但裡面有2張是完全不同的神祕款式。各位追劇好姊妹們，預購連結跟通路都幫大家確認過了，快點手刀衝官網，把長征CP的極致感動打包帶回家。



▲逐玉戲劇設定集平裝版同步推出兩款設計書封，提供喜愛長征CP的劇迷不同風格的實體收藏。圖／台灣角川提供；窩客島編輯李維唐整理





逐玉戲劇設定集繁體中文版預購活動

活動時間：平裝版與特裝版自2026年6月8日起開放預購

活動內容：

購買特裝版即贈送大型明信片組共12張附展示收藏用外框，另外包含征香玉瑾CP徽章組3入與不齊而俞CP滑鼠墊1個

購買平裝版隨書附贈4張明信片組

購買台灣角川官網與港澳星馬實體通路限定書封款平裝版，隨書附贈的4張明信片組當中有2張為獨家限定款式

台灣角川官方網站：https://kadokawa.io/7MbKY

全台各大網路與實體通路：https://kadokawa.io/9jwOB





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

欣賞完美術團隊一磚一瓦打造的宏大江湖情懷，以下這些深度影視專題同樣不容錯過

推薦閱讀：BTS新加坡演唱會套票Klook獨家開賣！2026防彈少年團票價熱門景點體驗全解析。

推薦閱讀：吉伊卡哇粉絲赴日新聖地！日本越谷專賣店，必買微醺吊飾盲盒與限定滿額贈托特包攻略。

推薦閱讀：日本暴紅防暑神器！能吹出降溫3度冷風的THANKO行動電源款、比傳統電風扇省電5倍的冷風扇。