炸雞控搶先看！Popeyes布里歐鳳梨辣腿堡真的來了，299元雙享餐這天開賣。

美式炸雞品牌Popeyes於盛夏推廣台味果香，打造全新布里歐鳳梨辣腿堡。資深編輯李維唐表示，酸甜水果與香辣炸雞的撞色搭配，正是當前最能引爆夏日食慾的美味密碼。

夏日的熾熱氣息悄然漫延，全台美食愛好者的味蕾也迎來了一場前所未有的熱帶風暴。全球飲食圈近年掀起一股將甜美果香與鮮辣感完美融合的風潮，這種被稱為Sweet & Spicy的風味結構，徹底打破了傳統速食界限。來自美洲路易斯安那州的連鎖炸雞巨頭Popeyes，今年特別選定台灣在地品質優良的鳳梨作為風味核心，將這股國際流行的味覺潮流引入本土市場。從2026年7月29日起，全台實體門市將同步推出期間限定的美味之作，為熱愛嘗鮮的饕客帶來煥然一新的夏日飲食饗宴。

▲Popeyes夏季限定推出「鳳梨辣浪雙享餐」，內含布里歐鳳梨辣腿堡、都是腿炸雞、小份薯條與經典檸檬飲，優惠價299元。 圖／Popeyes提供；窩客島編輯李維唐整理



熱帶鳳梨碰撞經典炸雞的味覺工藝

靈魂主角「布里歐鳳梨辣腿堡」在食材選用與風味堆疊上展現出極高的匠心。團隊精心選用富含濃郁果香與自然酸甜的炙烤鳳梨片，搭配品牌的靈魂精神：經由12小時肯瓊香料醃製、24小時冷藏配送且經歷20次以上手工裹粉工序的招牌非冷凍雞腿排。當這塊外酥內嫩的香辣雞腿排遇上酸甜炙烤鳳梨，再佐以特調的水牛城辣醬與清爽的青檸美滋亞，所有餡料一併被包裹在口感柔軟綿密的布里歐麵包之中。入口之際，果香的酸甜瞬間化解了炸雞的油膩感，隨之而來的是路易斯安那香料的豐富層次，讓整體風味在口中綻放出層次分明的夏日狂想曲。

超值優惠鳳梨辣浪雙享餐滿足多元味蕾

為了滿足想要一次體驗全方位風味的饕客，品牌特別推出了兼具超值CP值與多元品項的「鳳梨辣浪雙享餐」。這套優惠價僅需要299元的限時套餐，除了包含全新登場的「布里歐鳳梨辣腿堡」之外，更誠意納入了饕客最愛的「都是腿炸雞」、金黃酥脆的小份薯條，以及一口就能帶來無比解膩與涼爽感的「經典檸檬飲」。不論是想要獨自享受澎湃的豐盛午餐，還是與好友一同分享這份屬於盛夏的限定美味，此套餐都能精準滿足對品質與份量的雙重要求。

▲熱帶果香搭配香辣炸雞，Popeyes「鳳梨辣浪雙享餐」7月29日起於全台門市限時開賣。 圖／Popeyes提供；窩客島編輯李維唐整理

承襲經典路易斯安那風味與全台門市據點資訊

起源於美洲路易斯安那州紐奧良的Popeyes，長久以來憑藉對品質的嚴格堅持風靡全球。品牌始終恪守不使用冷凍雞肉的承諾，從獨門香料醃製到繁複的手工裹粉過程，每一步驟都追求極致工藝，旨在將最道地的美式炸雞魅力帶給每位顧客。本次夏日限定商品將於台北許昌門市、光復門市、公館門市、台北101門市、林口復興門市以及板橋雙十門市同步開賣，邀請全台民眾前往鄰近門市體驗這場熱帶果香與香辣炸雞的完美交響曲。





鳳梨辣浪雙享餐 期間限定上市

活動時間：2026年7月29日起，期間限定販售

活動內容：推出全台灣限定新品「布里歐鳳梨辣腿堡」，並同步發售優惠價299元的「鳳梨辣浪雙享餐」（內含布里歐鳳梨辣腿堡1份、都是腿炸雞1份、小份薯條1份、經典檸檬飲1杯）





滿足了對甜辣果香的味蕾渴望之餘，全全全台還有許多驚喜美味正等待被發掘，緊接著帶您直擊更多話題美食的最新動態

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