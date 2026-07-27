台北大稻埕夏日節順遊！晶華栢麗廳夏祭屋台秒飛日本四人同行現折1000元。

搶攻暑假聚餐商機，台北晶華酒店栢麗廳推出「夏祭屋台」活動，集結烤香魚、親子丼與四系生啤暢飲。資深編輯李維唐表示，結合節慶活動與高性價比折價優惠，不僅能創造滿滿話題，更是這個夏天親友聚餐的首選美味。

當盛夏的熱浪襲來，也宣告著城市狂歡季的正式展開。2026大稻埕夏日節於7月25日盛大登場，走進大稻埕感受熱鬧氣氛之餘，舌尖上的夏日慶典也同步在台北晶華酒店一樓栢麗廳熱烈展開。為了呼應這股歡慶氣息，栢麗廳特別延續過往受到廣大好評的「夏祭屋台」主題活動，即日起一路舉辦至8月底的午餐與晚餐時段。現場透過充滿儀式感的和風造景與陣陣撲鼻的美食香氣，串起大家在夏夜裡圍繞著熱氣騰騰餐檯相聚同樂的美好時光。凡下載「晶華會」APP並成為會員，即可領取平日午晚餐專屬折價券，結帳出示畫面隨即享有兩人同行現折500元、四人同行最高現折1000元的超值折扣，讓美食愛好者輕鬆體驗日本祭典美味。



▲台北晶華酒店栢麗廳主廚於現場鐵板前展演現煎大阪燒，淋上香濃醬汁與美乃滋，帶來兼具視覺與味覺的經典日式屋台料理體驗。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

炭火交織的極致香氣，直擊視覺與味蕾的屋台烤檯靈魂

日本文化中的「屋台」象徵著庶民飲食的溫暖風景，主打現點現做的街邊小吃。為了讓大家不必遠飛日本就能品嚐最道地的祭典風味，晶華主廚團隊精心打造出視覺與互動感兼具的現烤區。走近炭火翻騰的烤檯，陣陣炭香迎面而來，焦香四溢的醬烤大魷魚在鐵板上滋滋作響，旁邊還有鮮嫩多汁的照燒醬烤豬肋排、香甜可口的奶油烤玉米以及滿滿佐料的大阪燒。週末時段更推出極具代表性的鹽烤香魚，主廚將整尾新鮮香魚抹上薄鹽後以炭火慢烤，烤至金黃的外皮焦香酥脆，裡頭的魚肉依然細緻鮮嫩，完美的展現出夏季旬味的純粹與美妙。



▲栢麗廳夏祭屋台活動精心呈現多款現烤料理，包括醬烤大魷魚、週末限定鹽烤香魚、照燒醬烤豬肋排、奶油烤玉米以及澎湃的甜蝦鮭魚親子丼與炒麵麵包。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

豐富炸物與澎湃海鮮餐檯，一站解鎖頂級日式經典庶民美食

除了滋味豐富的烤檯，熱食餐檯同樣精彩萬分。外酥內嫩且鹹香涮嘴的唐揚雞、酥炸手羽先與酥炸章魚足讓人停不下筷子，還有奶香濃郁的北海道奶油螃蟹燒、鹹甜開胃的胡麻牛肉壽喜燒、蕈香四溢的松茸野菇松露燉飯與肉香十足的和牛漢堡排輪番登場。更有夾入鑊氣十足炒麵與豐富配料的日式炒麵麵包、爽脆下飯的和風醬炒時蔬以及鬆軟綿密的芝麻地瓜可樂餅，全方位滿足饕客的味蕾需求。最吸引海鮮愛好者目光的海鮮餐檯，則獻上以現流魚獲打造的甜蝦鮭魚親子丼，嚴選鮭魚、鮭魚卵與鮮甜甜蝦鋪滿在台東池上米壽司飯上，豐潤油脂與鹹鮮海味在口中交織，每一口都是滿滿幸福感。



▲豐盛的熱食餐檯集結北海道奶油螃蟹燒、厚實和牛漢堡排、松茸野菇松露燉飯、金黃酥脆的日式唐揚雞與芝麻地瓜可樂餅等多款經典庶民美食。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

現拉四大日系生啤無限暢飲，搭配精緻甘味與刨冰消暑體驗

品嚐熱騰騰的屋台美食，自然少不了沁涼的啤酒助興。栢麗廳特別貼心準備了「SUNTORY三得利啤酒」、「ASAHI朝日本啤酒」、「KIRIN麒麟啤酒」以及來自沖繩的「ORION奧利恩啤酒」等日本四大啤酒品牌的現拉生啤無限暢飲服務，打造出最濃郁歡樂的夏日慶典氛圍。餐後甜點區則備齊了水羊羹、烤醬油糰子、蕨餅、利久饅頭、黑糖葛切與大福等經典日式甘味。最受歡迎的日式刨冰則提供綿密冰晶，可隨心所欲自由搭配黃豆粉、珍珠、蜜紅豆、煉乳、黑糖蜜與抹茶糖漿等豐富配料，讓大家在歡聲笑語中為這趟夏日美食之旅畫下最完美的句點。



▲甜點區準備了消暑的日式抹茶紅豆刨冰，搭配烤醬油糰子、蕨餅、水羊羹、利久饅頭與鯛魚燒等豐富日式甘味，打造濃濃夏日祭典甜點饗宴。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理





台北晶華酒店栢麗廳「夏祭屋台」主題活動

活動時間：即日起至2026年8月底（午餐與晚餐時段）

活動內容：

屋台經典熱食與烤物： 推出炭烤大魷魚、照燒醬烤豬肋排、奶油烤玉米、大阪燒，以及週末限定的整尾鹽烤香魚。

多款日式鹹食料理： 匯集唐揚雞、酥炸手羽先、酥炸章魚足、北海道奶油螃蟹燒、胡麻牛肉壽喜燒、松茸野菇松露燉飯、和牛漢堡排、芝麻地瓜可樂餅、和風醬炒時蔬與日式炒麵麵包。

極緻澎湃海鮮餐檯： 嚴選現流魚獲推出「甜蝦鮭魚親子丼」，滿載鮭魚、鮭魚卵與甜蝦搭配台東池上米。

日式經典甘味與刨冰： 提供水羊羹、烤醬油糰子、蕨餅、利久饅頭、黑糖葛切、大福與客製化日式刨冰。

四大日生啤無限暢飲： 現場無限量供應「SUNTORY三得利」、「ASAHI朝日」、「KIRIN麒麟」及「ORION奧利恩」四大日本品牌現拉生啤。

優惠活動：

晶華會會員專屬現折： 活動期間下載「晶華會」APP成為會員，領取平日午晚餐折價券，結帳出示畫面享兩人同行現折500元，四人同行最高折抵1,000元。

台北晶華酒店 栢麗廳

地址： 台北市中山區中山北路2段39巷3號1樓

專線： 02-2521-5000 轉 栢麗廳

官方網站／會員加入連結： https://regent.city/4x7tgc



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