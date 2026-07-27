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台北大稻埕夏日節順遊！晶華栢麗廳夏祭屋台秒飛日本四人同行現折1000元。

晶華栢麗廳夏祭屋台台北晶華酒店吃到飽大稻埕夏日節美食推薦栢麗廳優惠折1000
2026-07-27 11:44文字：編輯 李維唐 圖片提供:晶華栢麗廳
編輯 李維唐

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搶攻暑假聚餐商機，台北晶華酒店栢麗廳推出「夏祭屋台」活動，集結烤香魚、親子丼與四系生啤暢飲。資深編輯李維唐表示，結合節慶活動與高性價比折價優惠，不僅能創造滿滿話題，更是這個夏天親友聚餐的首選美味。

當盛夏的熱浪襲來，也宣告著城市狂歡季的正式展開。2026大稻埕夏日節於7月25日盛大登場，走進大稻埕感受熱鬧氣氛之餘，舌尖上的夏日慶典也同步在台北晶華酒店一樓栢麗廳熱烈展開。為了呼應這股歡慶氣息，栢麗廳特別延續過往受到廣大好評的「夏祭屋台」主題活動，即日起一路舉辦至8月底的午餐與晚餐時段。現場透過充滿儀式感的和風造景與陣陣撲鼻的美食香氣，串起大家在夏夜裡圍繞著熱氣騰騰餐檯相聚同樂的美好時光。凡下載「晶華會」APP並成為會員，即可領取平日午晚餐專屬折價券，結帳出示畫面隨即享有兩人同行現折500元、四人同行最高現折1000元的超值折扣，讓美食愛好者輕鬆體驗日本祭典美味。  

▲台北晶華酒店栢麗廳主廚於現場鐵板前展演現煎大阪燒，淋上香濃醬汁與美乃滋，帶來兼具視覺與味覺的經典日式屋台料理體驗。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理
▲台北晶華酒店栢麗廳主廚於現場鐵板前展演現煎大阪燒，淋上香濃醬汁與美乃滋，帶來兼具視覺與味覺的經典日式屋台料理體驗。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

炭火交織的極致香氣，直擊視覺與味蕾的屋台烤檯靈魂

日本文化中的「屋台」象徵著庶民飲食的溫暖風景，主打現點現做的街邊小吃。為了讓大家不必遠飛日本就能品嚐最道地的祭典風味，晶華主廚團隊精心打造出視覺與互動感兼具的現烤區。走近炭火翻騰的烤檯，陣陣炭香迎面而來，焦香四溢的醬烤大魷魚在鐵板上滋滋作響，旁邊還有鮮嫩多汁的照燒醬烤豬肋排、香甜可口的奶油烤玉米以及滿滿佐料的大阪燒。週末時段更推出極具代表性的鹽烤香魚，主廚將整尾新鮮香魚抹上薄鹽後以炭火慢烤，烤至金黃的外皮焦香酥脆，裡頭的魚肉依然細緻鮮嫩，完美的展現出夏季旬味的純粹與美妙。  

▲栢麗廳夏祭屋台活動精心呈現多款現烤料理，包括醬烤大魷魚、週末限定鹽烤香魚、照燒醬烤豬肋排、奶油烤玉米以及澎湃的甜蝦鮭魚親子丼與炒麵麵包。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理
▲栢麗廳夏祭屋台活動精心呈現多款現烤料理，包括醬烤大魷魚、週末限定鹽烤香魚、照燒醬烤豬肋排、奶油烤玉米以及澎湃的甜蝦鮭魚親子丼與炒麵麵包。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

豐富炸物與澎湃海鮮餐檯，一站解鎖頂級日式經典庶民美食

除了滋味豐富的烤檯，熱食餐檯同樣精彩萬分。外酥內嫩且鹹香涮嘴的唐揚雞、酥炸手羽先與酥炸章魚足讓人停不下筷子，還有奶香濃郁的北海道奶油螃蟹燒、鹹甜開胃的胡麻牛肉壽喜燒、蕈香四溢的松茸野菇松露燉飯與肉香十足的和牛漢堡排輪番登場。更有夾入鑊氣十足炒麵與豐富配料的日式炒麵麵包、爽脆下飯的和風醬炒時蔬以及鬆軟綿密的芝麻地瓜可樂餅，全方位滿足饕客的味蕾需求。最吸引海鮮愛好者目光的海鮮餐檯，則獻上以現流魚獲打造的甜蝦鮭魚親子丼，嚴選鮭魚、鮭魚卵與鮮甜甜蝦鋪滿在台東池上米壽司飯上，豐潤油脂與鹹鮮海味在口中交織，每一口都是滿滿幸福感。  

▲豐盛的熱食餐檯集結北海道奶油螃蟹燒、厚實和牛漢堡排、松茸野菇松露燉飯、金黃酥脆的日式唐揚雞與芝麻地瓜可樂餅等多款經典庶民美食。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理
▲豐盛的熱食餐檯集結北海道奶油螃蟹燒、厚實和牛漢堡排、松茸野菇松露燉飯、金黃酥脆的日式唐揚雞與芝麻地瓜可樂餅等多款經典庶民美食。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

現拉四大日系生啤無限暢飲，搭配精緻甘味與刨冰消暑體驗

品嚐熱騰騰的屋台美食，自然少不了沁涼的啤酒助興。栢麗廳特別貼心準備了「SUNTORY三得利啤酒」、「ASAHI朝日本啤酒」、「KIRIN麒麟啤酒」以及來自沖繩的「ORION奧利恩啤酒」等日本四大啤酒品牌的現拉生啤無限暢飲服務，打造出最濃郁歡樂的夏日慶典氛圍。餐後甜點區則備齊了水羊羹、烤醬油糰子、蕨餅、利久饅頭、黑糖葛切與大福等經典日式甘味。最受歡迎的日式刨冰則提供綿密冰晶，可隨心所欲自由搭配黃豆粉、珍珠、蜜紅豆、煉乳、黑糖蜜與抹茶糖漿等豐富配料，讓大家在歡聲笑語中為這趟夏日美食之旅畫下最完美的句點。

▲甜點區準備了消暑的日式抹茶紅豆刨冰，搭配烤醬油糰子、蕨餅、水羊羹、利久饅頭與鯛魚燒等豐富日式甘味，打造濃濃夏日祭典甜點饗宴。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理
▲甜點區準備了消暑的日式抹茶紅豆刨冰，搭配烤醬油糰子、蕨餅、水羊羹、利久饅頭與鯛魚燒等豐富日式甘味，打造濃濃夏日祭典甜點饗宴。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理


台北晶華酒店栢麗廳「夏祭屋台」主題活動  

活動時間：即日起至2026年8月底（午餐與晚餐時段）  
活動內容：

  • 屋台經典熱食與烤物： 推出炭烤大魷魚、照燒醬烤豬肋排、奶油烤玉米、大阪燒，以及週末限定的整尾鹽烤香魚。  
  • 多款日式鹹食料理： 匯集唐揚雞、酥炸手羽先、酥炸章魚足、北海道奶油螃蟹燒、胡麻牛肉壽喜燒、松茸野菇松露燉飯、和牛漢堡排、芝麻地瓜可樂餅、和風醬炒時蔬與日式炒麵麵包。  
  • 極緻澎湃海鮮餐檯： 嚴選現流魚獲推出「甜蝦鮭魚親子丼」，滿載鮭魚、鮭魚卵與甜蝦搭配台東池上米。  
  • 日式經典甘味與刨冰： 提供水羊羹、烤醬油糰子、蕨餅、利久饅頭、黑糖葛切、大福與客製化日式刨冰。  
  • 四大日生啤無限暢飲： 現場無限量供應「SUNTORY三得利」、「ASAHI朝日」、「KIRIN麒麟」及「ORION奧利恩」四大日本品牌現拉生啤。  

優惠活動：

  • 晶華會會員專屬現折： 活動期間下載「晶華會」APP成為會員，領取平日午晚餐折價券，結帳出示畫面享兩人同行現折500元，四人同行最高折抵1,000元。  

台北晶華酒店 栢麗廳  

地址： 台北市中山區中山北路2段39巷3號1樓  
專線： 02-2521-5000 轉 栢麗廳  
官方網站／會員加入連結： https://regent.city/4x7tgc


享受完視覺與味蕾雙重滿足的和風祭典後，別忘了鎖定以下為您精選的夏日消暑美食指南

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