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買啤酒送炸雞桶！美廉社啤酒節「雞加酒」優惠，下班就到酒廉社買。

啤酒消暑美廉社炸雞
2026-05-27 17:50文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:美廉社
編輯 鄭雅之

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夏天就是要大口喝酒配炸雞！被網友笑稱是酒廉社的美廉社這回再度攜手拿坡里披薩炸雞，推出讓炸雞控、啤酒控瘋狂的「雞加酒」好康。即日起到6月23日止，只要在門市買滿指定金額的罐裝啤酒，就能免費換到5塊現炸炸雞，讓大家一邊痛快乾杯、一邊爽快吃肉，在炎熱夏天裡輕鬆實現炸雞自由。

▲美廉社世界啤酒節優惠開跑，去年搶翻的「雞加酒」優惠回歸。
▲美廉社世界啤酒節優惠開跑，去年搶翻的「雞加酒」優惠回歸。
▲拿坡里招牌炸雞現點現炸，這次美廉社雞加酒優惠，可自由選擇原味、辣味或香烤雞，滿足炸雞控的胃。
▲拿坡里招牌炸雞現點現炸，這次美廉社雞加酒優惠，可自由選擇原味、辣味或香烤雞，滿足炸雞控的胃。

巷口酒廉社實力爆發

美廉社因為酒款很多元且便宜，加上選酒團隊很厲害，在網路上被封為巷口神級酒廉社。這次配合世界啤酒嘉年華，不僅有聚會必備的德國啤酒派對組下殺特價，更推出酒精濃度高達8%的拉格啤酒新品。無論是下班想放鬆還是朋友聚會，來這裡都能用最銅板的價格找到自己的命定啤酒。

▲美廉社啤酒優惠。
▲美廉社啤酒優惠於即日起至 2026年6月23日，都能用更便宜的價錢買到各國任氣啤酒。

獨家多汁炸雞免費送

去年超夯優惠「雞加酒」也強勢回歸，只要指定啤酒滿額就免費贈送的拿坡里招牌炸雞。外酥內嫩又鮮嫩多汁的現炸雞肉，不僅用獨家配方醃製入味，還能依喜好選擇原味或是辣味，甚至想換成香烤雞也沒問題。只要在6月23日前消費滿額拿到兌換券，就能在6月28日前到門市兌換，數量有限送完為止，想吃的手腳可要快一點。

▲被網封為神級酒廉社的美廉社推出世界啤酒嘉年華，多款便宜異國罐裝啤酒，滿額就請你爽嗑拿坡里炸雞。
▲被網封為神級酒廉社的美廉社推出世界啤酒嘉年華，多款便宜異國罐裝啤酒，滿額就請你爽嗑拿坡里炸雞。


美廉社世界啤酒嘉年華 優惠

活動期間：即日起至 2026年6月23日 止（數量有限，送完為止）
炸雞券兌換期限：即日起至 2026年6月28日 止
活動辦法：凡至全台美廉社門市單筆購買「啤酒罐裝全系列商品」，折扣後滿 999 元（加價購除外），即可免費獲得「拿坡里 5 塊炸雞兌換券」乙張。可依喜好自由選擇「原味」或「辣味」，亦可整桶更換為「香烤雞」。

美廉社 啤酒優惠

  • 派對必備「德國啤酒派對組（12罐）」，特價 849 元。
  • 高趴數新品「柯雷利1653拉格啤酒8%（500ml）」，任選 2 罐促銷價 99 元。

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