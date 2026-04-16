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夏天台北吃冰消暑！7間台北冰店推薦清單，公館雪花冰 永康街日式抹茶刨冰。

台北冰店台北吃冰台北消暑台北美食
2026-04-16 12:50文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:各個部落客
編輯 鄭亦庭

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台北冰店推薦7選！公館雪花冰、永康街日式抹茶刨冰，編輯鄭亦庭表示：夏天台北人吃冰清單先收。

台北冰店推薦7選！夏天大熱天就要靠吃冰續命，不管是雪花冰、日式刨冰，還是古早味黑糖剉冰全都要吃，窩客島這次特別整理7間台北冰店推薦清單，包含公館人氣爆棚的「Mr.雪腐」，以及捷運中山站「點冰室」、永康街名店「金雞母Jingimoo Cafe」日式刨冰等，台北人夏天吃冰全要吃一輪。

▲夏天台北吃冰消暑！7間台北冰店推薦清單，公館雪花冰、永康街日式抹茶刨冰。
▲夏天台北吃冰消暑！7間台北冰店推薦清單，公館雪花冰、永康街日式抹茶刨冰。
▲夏天台北吃冰消暑！7間台北冰店推薦清單，公館雪花冰、永康街日式抹茶刨冰。
▲夏天台北吃冰消暑！7間台北冰店推薦清單，公館雪花冰、永康街日式抹茶刨冰。

台北冰品推薦：Mr.雪腐、點冰室·ジャビン

台北雪花冰推薦必吃位在公館的「Mr.雪腐」，以口感綿密的雪花冰聞名，招牌「西瓜雙響炮」清爽消暑，還有珍奶、芒果、草莓系列雪花冰，人氣好到連冬天也超多人；而中山站的「點冰室」充滿日式懷舊風情，除了入口即化的細緻刨冰，水果生乳三明治也是人氣必點，當季供應品項可參考官方IG貼文。

Mr.雪腐  位置資訊

地址：臺北市中正區羅斯福路三段244巷21號
電話：02-2363-5200
完整介紹由部落客「芬恩Finn」於窩客島分享：【台北美食￭中正區】Mr.雪腐-公館店 x 西瓜雙響炮&草莓feat牛奶，雪花冰大推薦║公館美食、台大美食、台北冰品

點冰室·ジャビン  位置資訊

地址：臺北市大同區承德路二段53巷33號
電話：0907-495-158
完整介紹由部落客「✡水晶安蹄✡」於窩客島分享：【台北】中山站｜點冰室，芒果季到愛文芒果生乳三明治

▲台北冰品推薦！公館人氣雪花冰「Mr.雪腐」，有珍奶、草莓、西瓜雙響炮等口味。(攝影：部落客 芬恩Finn)
▲台北冰品推薦！公館人氣雪花冰「Mr.雪腐」，有珍奶雪花冰、草莓雪花冰、西瓜雙響炮等口味。(攝影：部落客 芬恩Finn)
▲台北冰品推薦！中山站「點冰室·ジャビン」提供日式刨冰、三色烤糰子等日式甜點。(攝影：部落客 ✡水晶安蹄✡，圖片為往年美食照)
▲台北冰品推薦！中山站「點冰室·ジャビン」提供日式刨冰、三色烤糰子等日式甜點。(攝影：部落客 ✡水晶安蹄✡，圖片為往年美食照)

台北日式刨冰推薦：金雞母 Jingimoo Cafe、小路のかき氷屋

永康商圈人氣冰店「金雞母Jingimoo Cafe」，必點招牌「燒冰」系列，在濃郁抹茶刨冰上炙燒出脆皮焦糖，搭配抹茶凍、萬丹紅豆、客家湯圓，口感超豐富；士林夜市巷弄裡的「小路のかき氷屋」有抹茶刨冰、沖繩黑糖刨冰，並季節性推出水果系日式刨冰，目前有藍莓刨冰，店內還有三色烤糰子、昭和布丁等日式甜點。

金雞母 Jingimoo Cafe  位置資訊

地址：臺北市大安區麗水街7巷11號
電話：02-2393-9990
完整介紹由部落客「柴貓趴趴走」於窩客島分享：【台北】金雞母 Jingimoo Cafe｜燒冰必點，可頌鬆餅也好吃｜柴貓趴趴走

小路の氷屋(巷弄冰菓室)  位置資訊

地址：臺北市士林區安平街5巷4號
電話：02-2883-9995
完整介紹由部落客「奈奈寶寶」於窩客島分享：台北士林夜市的隱藏版冰品店，你知道嗎？「巷弄冰菓室」

▲台北日式刨冰推薦！永康街名店「金雞母 Jingimoo Cafe」，必點招牌燒冰系列刨冰。(攝影：部落客 柴貓趴趴走)
▲台北日式刨冰推薦！永康街名店「金雞母 Jingimoo Cafe」，必點招牌燒冰系列刨冰。(攝影：部落客 柴貓趴趴走)
▲台北日式刨冰推薦！士林夜市巷弄冰店「小路のかき氷屋」供應日式抹茶刨冰、沖繩黑糖刨冰。(攝影：部落客 奈奈寶寶)
▲台北日式刨冰推薦！士林夜市巷弄冰店「小路のかき氷屋」供應日式抹茶刨冰、沖繩黑糖刨冰。(攝影：部落客 奈奈寶寶)

台北刨冰推薦：悠哉呷冰、沐子李、黃豆家

大稻埕迪化街老街上的「悠哉呷冰」，坐在兩層樓復古空間吃芒果雪花冰，牛奶雪花冰上鋪滿新鮮芒果；古早味飲料「沐子李」除了飲料、冰沙，也有芒果冰、黑糖粉圓冰等超消暑；南機場夜市的「黃豆家」主打非基改且無添加的天然豆製品，「黑糖刨冰」份量大到就像冰山一樣，淋上純手工糖漿，是在地人必吃台北冰店。

悠哉呷冰  位置資訊

地址：臺北市大同區迪化街一段6號
電話：02-2550-9939
完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：悠哉呷冰｜台北大稻埕必吃芒果雪花冰＋在地人氣伴手禮推薦

沐子李  位置資訊

地址：臺北市大同區重慶北路一段49巷18號
電話：0910-632-353
完整介紹由部落客「螞蟻幫的櫥櫃/曉帆」於窩客島分享：沐子李 | 台北大稻埕必吃芒果冰菓室！古早味冰沙、生椰系列濃郁好喝。

黃豆家  位置資訊

地址：臺北市中正區中華路二段301巷2號
電話：0987-400-037
完整介紹由部落客「阿發的簡單幸福」於窩客島分享：〝豆奶豆花〞天然濃郁細綿，〝黑糖刨冰〞宛如大冰山的冰甜品店　／黃豆家／台北市／非基改無添加／青年公園美食／南機場夜市美食／南機場夜市冰甜品

▲台北刨冰推薦！大稻埕迪化街「悠哉呷冰」芒果雪花冰，坐在兩層樓復古空間開吃。(攝影：部落客 饅頭弟)
▲台北刨冰推薦！大稻埕迪化街「悠哉呷冰」芒果雪花冰，坐在兩層樓復古空間開吃。(攝影：部落客 饅頭弟)
▲台北古早味刨冰推薦！南機場夜市「黃豆家」黑糖刨冰份量大到就像冰山一樣。(攝影：部落客 阿發的簡單幸福)
▲台北古早味刨冰推薦！南機場夜市「黃豆家」黑糖刨冰份量大到就像冰山一樣。(攝影：部落客 阿發的簡單幸福)

台北美食新開店話題也要吃

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更多 台北冰品推薦 照片：

▲台北刨冰推薦！大稻埕古早味飲料店「沐子李」，也有芒果冰、黑糖粉圓冰。(攝影：部落客 螞蟻幫的櫥櫃/曉帆)
▲台北刨冰推薦！大稻埕古早味飲料店「沐子李」，也有芒果冰、黑糖粉圓冰。(攝影：部落客 螞蟻幫的櫥櫃/曉帆)

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記者 楊婷雅
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相關商家

Mr.雪腐 公館店

02-2363-5200
台北市中正區羅斯福路三段244巷21號
4.6

點冰室·ジャビン

0907-495158
台北市大同區承德路二段53巷33號
3.7

金雞母永康店

台北市大安區麗水街7巷11號
4.7

巷弄冰菓室

02-28839995
台北市士林區安平街5巷4號
4.9

悠哉呷冰

02-25509399
台北市大同區迪化街一段6號
5

沐子李

0910-632353
台北市大同區重慶北路一段49巷18號
4.4

黃豆家

台北市中正區中華路二段301巷2號
4.5