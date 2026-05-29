脆都這樣玩！Threads測試Meta AI功能，不僅秒回中文連台語也能通、不懂就問脆。

Threads在台灣推出Meta AI功能測試，引發網路熱烈討論 。資深編輯李維唐指出，這種去中心化的即時搜尋互動，不僅大幅縮短使用者獲取生活資訊的破碎時間，更象徵著社群平台即將迎來全新的智慧科技變革。

大家平常在滑Threads的時候，是不是常常看到熱門話題想跟風，但又懶得跳出應用程式去Google搜尋呢？在台灣有超多人在用的Threads，最近悄悄開始測試一項超方便的Meta AI整合功能 。這個新玩法讓大家完全不用離開當前的Threads對話頁面，就能輕輕鬆鬆跟上最新趨勢或各種熱門事件 。不論是想一秒看懂爆紅話題的背景脈絡、讀懂新聞懶人包，還是想找當紅的電影推薦，大家直接在Threads裡面就能搞定，真的是幫大家省下不少切換App的時間 。

▲Threads正式在台灣展開Meta AI整合功能測試，使用者只要在發文或回覆時標註「@meta.ai」提問，系統就會結合即時網路搜尋，直接在串文下方給出最完整的趨勢情報與熱門賽事懶人包 。圖／Meta提供；窩客島編輯李維唐整理



貼文回覆直接標註AI助理，連追問都沒問題

如果大家想體驗看看，方法其實非常簡單 。只要在發Threads串文或回覆別人時，直接標註「@meta.ai」並寫下想問的問題，這個AI助理就會立刻加入對話，用公開回覆的方式幫忙解惑 。這個功能背後是由Meta最新的Muse Spark模型在驅動，厲害的地方在於它會結合即時網路搜尋並附上引用來源，所以查到的資訊都滿即時的 。從大家最愛的棒球賽事、電影推薦、名人近況，到流行音樂或國外旅遊，它幾乎什麼話題都能聊 。很多人常問的「這個話題為什麼突然爆了？」或是「這則新聞到底在講什麼？」，AI都會直接在串文下面回覆 。更棒的是，大家還可以在同一條串文下面繼續追問，它也會在原本的脈絡下繼續用文字跟大家深度互動 。

連台語嘛會通！超接地氣的台灣在地知識庫

這次功能在台灣測試，最讓廣大脆友驚豔的，就是它那種超接台灣地氣的對話能力 。它不但默默內建了許多台灣相關的背景知識，而且還支援很多不同的語言 。基本上AI會看大家用什麼語言發問，它就用什麼語言回覆 。除了繁體中文沒問題之外，最近很多台灣網友在測試時，甚至還故意要求它用台語來回應，沒想到它真的秀出滿滿台味，親和力直接拉滿 。因為真的太好玩了，這幾天吸引了大量網友湧入，大家紛紛動腦筋想出各種搞笑或創意的問題想考倒它，導致畫面上到處都是它的洗版回應 。

動態牆不想被洗版？教你幾招自由隱藏的小撇步

雖然這個功能目前還在初期測試階段，不過即日起會有越來越多台灣網友可以陸續體驗到 。不過大家在使用時也要稍微注意，因為這些回應畢竟是AI自動生成的，有時候部分資訊可能不會百分之百準確或完整，大家還是要自己稍微查證一下 。另外，在Threads上面標註它問問題，所有的對話和回應全都是公開的，大家問問題前記得留意一下隱私 。如果有人覺得最近動態牆上都是它的回應很煩，或是單純不想看到它，其實平台也提供滿貼心的隱藏機制 。大家可以選擇把「@meta.ai」直接設為靜音，或者在它的回應串文上按下「不感興趣」，甚至也能選擇隱藏出現在串文下方的AI回覆，想怎麼看都由自己決定 。

想要聊點私密悄悄話？還有獨立App可以下載

要是覺得在Threads上公開互動有點害羞，想要有更完整、更全方位的對話體驗，其實日前已經在台灣正式上線的Meta AI獨立App會是更好的選擇 。這款獨立軟體就像是隨身帶在口袋裡的萬事通，無論是生活中的疑難雜症、工作或創作想找靈感，還是想拿來當學習小幫手、即時查找資料，只要打開應用程式就能暢聊 。最重要的是，跟Threads上的公開互動不一樣，在獨立App裡面的對話是完全私密的，大家想問什麼辛辣或私密的話題都可以無拘無束 。目前這款App已經在App Store和Google Play上架，想玩玩看的人現在就可以去下載體驗了 。

Threads 整合 Meta AI 功能台灣區限時測試

活動時間： 2026年5月29日起初期測試

活動內容： 脆友在串文或回覆中標註「@meta.ai」即可即時提問，AI將會以發問語言（包含繁體中文、台語、英文）公開回覆，結合網路搜尋提供賽事、電影等懶人包 。

想知道這項新功能還有哪些好玩的話題應用，或是想了解更多科技生活的最新趨勢，下方的精彩延伸內容絕對不能錯過。

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