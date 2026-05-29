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眷村老宅變身餐酒館！AMENGIN梅琴洋行 白天咖啡館、夜晚私廚，虱目魚肚飯夏日必吃。

AMENGIN梅琴洋行高雄美食左營美食左營咖啡廳
2026-05-29 14:30文字：記者 楊婷雅 圖片提供:美食好芃友
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

高雄眷村老宅活化再生的複合式餐飲空間，白天供應咖啡輕食、夜晚轉型餐酒館，結合昭和布丁與虱目魚肚飯，呈現新舊交融的生活風格體驗。


左營建業新村一帶的老眷村，近年在「以住代護」政策推動下逐步活化，吸引不少民宿與餐飲業者進駐，為原本寧靜的眷村空間注入新活力。2023年暑假後進駐的「AMENGIN梅琴洋行」，將原有日治時期宿舍建築重新整理修復，在保留建物原始輪廓的基礎上，結合深色木質家具與古董吊燈，營造出濃厚的復古氛圍，讓老空間以嶄新樣貌再度被使用。

▲「AMENGIN梅琴洋行」進駐左營老聚落，將80年老宅重生。（美食好芃友提供）

▲「AMENGIN梅琴洋行」進駐左營老聚落，將80年老宅重生。（美食好芃友提供）

▲「AMENGIN梅琴洋行」保留建物原始輪廓的基礎上，結合深色木質家具與古董吊燈，營造出濃厚復古氛圍。（美食好芃友提供）
▲「AMENGIN梅琴洋行」保留建物原始輪廓的基礎上，結合深色木質家具與古董吊燈，營造出濃厚復古氛圍。（美食好芃友提供）

日式眷村老宅重生，白天咖啡館、夜晚餐酒館的複合式體驗

「AMENGIN梅琴洋行」在整修眷村日式宿舍的基礎上，保留建築原有輪廓，並於室內設計中融入木作、家具與燈飾等和洋風格元素，呈現帶有日式混合西式的復古氛圍。夜幕低垂，則轉型為提供私廚料理與套餐的餐酒館，呈現不同於白天午後咖啡館的經營型態，展現多元的空間利用方式。此外，「AMENGIN梅琴洋行」規定入內需著襪，如未自備襪子、需脫鞋且為赤足狀態，現場也會提供可帶走的襪子，作為入內的基本禮儀與規範之一。

▲窗邊座位十分熱門，可感受老宅氛圍與眷村街景綠意。（美食好芃友提供）
▲窗邊座位十分熱門，可感受老宅氛圍與眷村街景綠意。（美食好芃友提供）

金黃酥脆虱目魚肚飯，清爽無負擔的夏日餐食首選

餐點部分，特別推薦香煎虱目魚肚飯，搭配白飯、醃漬蘿蔔、燙青菜與水果，整體清爽無負擔，尤其適合炎熱夏季享用。主角虱目魚肚選用厚實部位煎至金黃酥脆，外皮帶有焦香口感，內裡則保有豐富油脂香氣，層次分明、風味飽滿。

▲香煎虱目魚肚飯整體清爽無負擔，尤其適合炎熱夏季享用。（美食好芃友提供）
▲香煎虱目魚肚飯整體清爽無負擔，尤其適合炎熱夏季享用。（美食好芃友提供）
▲虱目魚肚選用厚實部位煎至金黃酥脆，外皮帶有焦香口感，內裡則保有豐富油脂香氣。（美食好芃友提供）
▲虱目魚肚選用厚實部位煎至金黃酥脆，外皮帶有焦香口感，內裡則保有豐富油脂香氣。（美食好芃友提供）

大人系昭和布丁，甜中帶苦的成熟風味

「AMENGIN梅琴洋行」的手工昭和布丁口感略帶紮實，搭配微苦焦糖與濃郁蛋香，呈現出甜中帶苦的成熟風味，帶有一點大人系的浪漫氣息。「AMENGIN梅琴洋行」整體設計與氛圍營造表現出色，在現代與歷史交錯的空間中，喝杯飲品、品嚐輕食，感受眷村轉型後的日常生活。

▲「AMENGIN梅琴洋行」的手工昭和布丁口感略帶紮實，搭配微苦焦糖與濃郁蛋香，呈現出甜中帶苦的成熟風味。（美食好芃友提供）
▲「AMENGIN梅琴洋行」的手工昭和布丁口感略帶紮實，搭配微苦焦糖與濃郁蛋香，呈現出甜中帶苦的成熟風味。（美食好芃友提供）


「AMENGIN梅琴洋行」店家資訊

營業時間：週五至週日 11:30 ～ 22:00（週一至週四公休或僅接受預約包場及空間租借）
地址：高雄市左營區緯十一路22號
電話：0966 231 682 

原來左營眷村美食這麼多

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AMENGIN梅琴洋行

高雄市左營區緯十一22號
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