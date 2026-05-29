2026台北潮流玩具展連4天！超過300攤台北玩具展在世貿，巨型熊抱哥 沒牙打卡點要拍。

2026台北潮流玩具展在世貿！超過300攤必收超人力霸王週年周邊，即日起至6/1連4天登場，編輯鄭亦庭表示：不只買周邊公仔！3米高熊抱哥打卡氣偶也要拍。

台北玩具展300攤開逛！2026台北國際潮流玩具、授權展即日起至6月1日在台北世貿一館登場，本次展覽集結超過300個攤位，從超人力霸王60週年限定商品、假面騎士55週年限定商品，到超人力霸王見面會，更打造大型牙齒怪人偶、3米高熊抱哥、沒牙巨型氣偶等打卡點，讓你買逛展周邊公仔，一邊打卡拍照，週末連4天來逛世貿玩具展。



▲台北玩具展300攤開逛！2026台北國際潮流玩具、授權於世貿一館登場，大型牙齒怪、熊抱哥、沒牙巨型氣偶打卡點。(攝影：鄭亦庭)



▲2026台北玩具展有巨型氣偶打卡點、多款超人力霸王與假面騎士週年限定周邊，即日起至6/1連4天逛爆。(攝影：鄭亦庭)





2026台北潮流玩具展超過300攤逛爆

▲2026台北潮流玩具展！超過300攤海內外創作者周邊小物，連4天全部要逛。(攝影：鄭亦庭)





2026台北玩具展必拍巨型熊抱哥、牙齒怪打卡點

▲2026台北玩具展野獸國攤位亮點，展出3米高熊抱哥、沒牙巨型氣偶。(攝影：鄭亦庭)





2026台北玩具展野獸國超人力霸王、假面騎士專區

▲2026台北玩具展野獸國超人力霸王、假面騎士專區展出多款珍稀公仔。(攝影：鄭亦庭)



▲2026台北玩具展野獸國優惠！全館不限系列盲盒任選3件85折優惠，更有獨家限量史迪奇福袋、玩具總動員福袋。(攝影：鄭亦庭)





2026台北玩具展JINART 榴槤刺蝟改造展

▲2026台北玩具展JINART攤位推出「榴槤刺蝟改造展」，邀請設計師們改造「榴槤刺蝟」，並在現場規劃「刺蝟創意展示牆」。(攝影：鄭亦庭)



▲2026台北玩具展JINART榴槤刺蝟系列、各種人氣角色盲盒一次收齊。(攝影：鄭亦庭)





台北國際潮流玩具、授權展 展覽資訊

台北國際潮流玩具、授權展 票價資訊

台北國際潮流玩具、授權展 野獸國打卡活動

野獸國《超人力霸王奧米加》近藤頌利見面會

2026台北潮流玩具展核心亮點為首度推出的「TTS 展期限定授權」企劃，特別邀請頂尖創作者們重新詮釋經典IP「超人力霸王」、「假面騎士」，推出限時4天販售的稀有珍藏，包含可動尾部與軟膠形式重現的《超人力霸王》經典怪獸艾雷王，以及orange.johnson_的假面騎士等，此外，展覽更集結美、日、韓等6國海外創作者，販售明信片、娃娃、公仔、鑰匙圈、貼紙等周邊小物，超過300攤逛起來。2026台北玩具展現場也打造了多個超大型打卡，野獸國攤位帶來3米高熊抱哥、抱抱龍、沒牙巨型氣偶，讓粉絲們近距離打卡合影，展場內更同步規劃小小兵和大怪獸、Kpop 獵魔女團等話題角色打卡專區，讓粉絲在逛展過程中一路拍不停，此外也有大型牙齒怪人偶、高達175公分的牙齒怪，喜歡怪可愛風格的粉絲們必拍。野獸國攤位現場除了有3米巨型氣偶，更推出《假面騎士》熱血特展區、 Kpop 獵魔女團視覺區，展出多款假面騎士珍稀公仔、經典變身腰帶，設計師品牌LAB.C專區也推出限量潮流公仔，更推出野獸國全館不限系列盲盒任選3件85折優惠，現場還有全台獨家限量的史迪奇福袋、玩具總動員福袋，而週末2天更邀請《超人力霸王奧米加》日本男主角近藤頌利舉辦粉絲見面會，讓現場觀眾能親眼目睹不同形態的超人力霸王奧米加。今年台北潮流玩具展首度與JINART創作者博覽會打造文創專區，以《白日夢遊會》為題，將原創角色、插畫創作、設計品牌、手作藝術與生活風格商品帶進潮流玩具展，集結奶油家族、好想兔、只是一顆麻糬等知名原創IP，各種周邊小物一次展出，此外，更特別推出「榴槤刺蝟改造展」，邀請設計師們改造「榴槤刺蝟」，並在現場規劃「刺蝟創意展示牆」，邀請粉絲參與投票，選出心中最受歡迎的改造刺蝟，獲選的作品未來更有機會直接量產成為下一代榴槤刺蝟系列正式角色。展出地點：台北世貿一館(台北市信義區信義路五段5號)展出日期：即日起~6月1日(一)展出開放時間：每10：00 – 18：00現場票：180元(5/29-6/1)凡與3米高皮克斯巨型氣偶合照，並上傳個人 IG/FB 限動標記官方帳號@beast_kingdomdis，即可免費兌換「皮克斯甜點系列明信片」乙張（每日限量）。5/30（六）：大木田宙人 服裝5/31（日）：圣特隊一大木田宙人 服裝各場次合影環節不同形態的超人力霸王奧米加：5/30（六）第一場：超人力霸王奧米加5/30（六）第二場：超人力霸王奧米加 瓦爾基涅斯裝甲5/31（日）單一場：超人力霸王奧米加 加美頓裝甲全台獨家限量福袋史迪奇福袋：驚喜價＄888（總價值達＄1,816，約48折），内含保溫杯、絨毛玩偶等多樣精選好禮。玩具總動員福袋：驚喜價＄999（總價值達＄2,283，約43折），內含火箭造型斜背包、復古茄芷袋等多款限定周邊。（數量有限，售完為止）

台北信義區展覽順路逛

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▲台北玩具展300攤開逛！2026台北國際潮流玩具、授權展於世貿一館登場，大型牙齒怪、熊抱哥、沒牙巨型氣偶打卡點。(攝影：鄭亦庭)



▲台北玩具展300攤開逛！2026台北國際潮流玩具、授權展於世貿一館登場，大型牙齒怪、熊抱哥、沒牙巨型氣偶打卡點。(攝影：鄭亦庭)



▲2026台北潮流玩具展！超過300攤海內外創作者周邊小物，連4天全部要逛。(攝影：鄭亦庭)



▲2026台北潮流玩具展！超過300攤海內外創作者周邊小物，連4天全部要逛。(攝影：鄭亦庭)

