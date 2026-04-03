巨型憂鬱兔兔在101！台北101星期一的布魯斯雲端特展，小孩2人同行1人免費。

台北101巨型憂鬱兔兔！台北101星期一的布魯斯雲端特展，編輯鄭亦庭表示：12種造型巨型布魯斯兔兔都要拍。

巨型布魯斯兔兔在101！台北101聯手台灣人氣IP「星期一的布魯斯」，將最懂上班族、學生心聲的憂鬱兔兔「布魯斯」帶上89樓101觀景台，《台灣怪可愛：星期一的布魯斯雲端特展》即日起至8/31登場，全球獨家展出等比例放大的布魯斯，並結合台北101高空景觀，打造出全台最高雲端辦公室，現場更有布魯斯摸魚日報、紀念幣、主題快閃店，也有4月孩童兩人同行一人免費的優惠活動，讓粉絲們拍打卡點，順便爆買周邊。



▲巨型布魯斯兔兔在101！台北101觀景台《台灣怪可愛：星期一的布魯斯雲端特展》，至8/31展出獨家巨型布魯斯兔兔。(攝影：鄭亦庭)



▲台北101觀景台雲端特展現場有布魯斯摸魚日報、紀念幣、主題快閃店，讓粉絲們來打卡，也能收周邊。(攝影：鄭亦庭)





全球獨家展出等比例放大巨型布魯斯

有著濃濃黑眼圈，完美詮釋上班族與學生心聲的憂鬱小兔「布魯斯」，首度現身台北101景觀台，這次101景觀台雲端特展全球獨家展出「1:1等比例放大」的巨型布魯斯，一進入89樓觀景台可以看到坐在辦公桌的巨型布魯斯，大家可坐在椅子上合影打卡，此外，也有搭捷運、被擠到懷疑人生的布魯斯們，每個造型都超可愛，讓人忍不住拍不停。



▲台北101觀景台雲端特展！展出等比例巨型布魯斯兔兔，辦公室布魯斯必拍。(攝影：鄭亦庭)





101觀景台布魯斯白日夢摸魚空間

展覽更結合台北101的絕美窗景，打造出獨特的「雲端白日夢空間」，有拿著咖啡眼神死、趴在辦公桌上、被資料夾壓垮、躺平的布魯斯，現場還有「獨家拍貼機」互動遊戲、布魯斯摸魚日報、紀念幣，更設有限時「星期一的布魯斯」主題快閃店，各種「星期一的布魯斯」系列盲抽公仔、一番刮好禮抽獎遊戲，放在辦公室裡陪你工班超療癒，還有101聯名衣服，各種不想上班布魯斯的模樣，鐵粉一定要收。



▲台北101星期一的布魯斯特展！捷運系列巨型布魯斯兔兔，可以坐在椅子上合影。(攝影：鄭亦庭)





台北101觀景台兒童月優惠

為迎接四月兒童月，台北101秘境花園觀景台同步推出國人家庭專屬優惠，即日起至4月30日，國人7-12歲孩童享「兩人同行一人免費」購票優惠，而115公分以下、6歲以下孩童免門票就能入場，而且只要購買兒童優惠套票，就能免費拿「BOOM DIY 彈跳紙公仔兌換券」，假日來訪的小孩，還能直接到89樓服務櫃台，領取限量「台北 101 熊歡樂膠帶」一捲。



▲台北101星期一的布魯斯特展設有「星期一的布魯斯」主題快閃店，盲抽公仔、101聯名衣都要收。(攝影：鄭亦庭)



▲台北101星期一的布魯斯特展也有布魯斯摸魚日報、紀念幣等紀念周邊，鐵粉們必收。(攝影：鄭亦庭)





台灣怪可愛：星期一的布魯斯雲端特展 展覽資訊

展覽日期：2026/04/02-08/31

展覽地點：台北 101 89F觀景台

必看亮點：全台獨家等比例巨型布魯斯裝置（捷運、辦公室系列）、雲端BRUCE'SLOUNGE放空區、IP 主題快閃專櫃

互動設施：陸續進駐互動遊戲區、拍貼機、鑄幣機、摸魚報章機等。





台北101兒童月限量好禮

1、凡購買兒童優惠套票，即贈「BOOM DIY 彈跳紙公仔兌換券」乙張，至89F觀景台哈玩具櫃位，不限消費金額即可獲得一份 BOOMDIY 彈跳紙公仔。



2、假日加碼（12歲以下限定）：4月份週六、日及國定假日，每位來訪孩童可至 89F 服務櫃台領取限量「台北 101 熊歡樂膠帶」一捲，。

信義區美食新開店吃起來

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▲巨型布魯斯兔兔在101！台北101觀景台《台灣怪可愛：星期一的布魯斯雲端特展》，至8/31展出獨家巨型布魯斯兔兔。(攝影：鄭亦庭)



▲巨型憂鬱兔兔在101！台北101觀景台《台灣怪可愛：星期一的布魯斯雲端特展》，至8/31展出獨家巨型布魯斯兔兔。(攝影：鄭亦庭)



▲巨型布魯斯兔兔在101！台北101觀景台《台灣怪可愛：星期一的布魯斯雲端特展》，至8/31展出獨家巨型布魯斯兔兔。(攝影：鄭亦庭)

