凱娜克咖啡30元開喝！第二杯半價先看必喝推薦，十勝奶蓋、果茶台灣才有。

印尼「凱娜克咖啡」台灣首店進駐信義 A11，必喝冠軍級棕櫚糖拿鐵與椰奶特調，試營運再享第二杯半價。編輯 鄭雅之表示：信義區上班族趁優惠先來喝一杯提神！

信義區上班族上班續命水有新選擇！印尼發跡、紅遍亞洲的平價咖啡「Kenangan Coffee 凱娜克咖啡」終於開到台北了，台灣首間門市進軍信義區新光三越A11二樓空橋上。不僅嚴選 100% 透明溯源的咖啡豆，更找來世界咖啡大賽冠軍團隊坐鎮把關，讓大家在忙碌的工作間隙，只要花59元起就能喝到高品質的咖啡，再加上試營運第二杯半價優惠，等於第二杯最便宜30元就能喝到。窩客島趁著試營運期間搶先開箱，九大飲品系列從經典咖啡、冰沙到鮮果茶等超過40款飲品，再加上夾餡鬆餅等小點心，無論是早晨喝杯咖啡提神，還是下午茶來一份點心，都是信義區療癒享受。



▲凱娜克咖啡台灣首店進駐信義新天地 A11，紅白配色的質感杯身搭配店內愛心造景，成為熱門的拍照打卡點。(攝影：鄭雅之)

▲位於台北信義區 A11 的凱娜克咖啡門市風格明亮簡約，吸引不少上班族前往體驗來自印尼的人氣咖啡。(攝影：鄭雅之)





必喝招牌棕櫚糖拿鐵，焦糖香氣濃厚超療癒

在全球已突破 1300 家門市的凱娜克咖啡，首次插旗台灣。絕對不能錯過這杯紅遍東南亞的招牌「凱娜克拿鐵」。嚴選印尼在地生產的棕櫚糖，比起台灣常見的黑糖，喝起來更有獨特的焦糖韻味。對於熱愛精品咖啡層次的咖啡控，也提供榮獲金獎肯定的「峇里島單一產區火山金豆」。每一口都能品嚐到火山地貌孕育出的純淨與醇厚。加上杯身上可愛的愛心標誌，隨手一拍都是超美打卡照。



▲提供三種不同容量的杯型選擇，簡約質感的紅白配色外杯。(攝影：鄭雅之)





創意叩叩娜系列，椰奶特調清爽首選

如果你偏好清爽口感，或是想嘗試點不一樣的創意特調，那絕對要點「叩叩娜」系列。這系列巧妙運用椰子水與椰奶，像是「美式火烤叩叩娜」，就是將黑咖啡與清甜椰子水混搭，消暑指數百分百。喜歡濃郁的話可以點椰奶特調拿鐵「叩叩娜鐵」；如果不喝咖啡的也有「抹茶叩叩娜」可選。除了咖啡系列，也有各式鮮果茶，其中特別推薦「水蜜桃胭脂春」與「翡翠檸檬」，價格非常親民大杯僅要 69 元。此外，現場還有販售現烤的夾餡鬆餅，口味從「芋頭芝士」到獨特的「仁當辣燻牛肉」都有。現點現烤的香氣配上醇厚咖啡，就是信義區最實惠又滿足的下午茶組合。



▲凱娜克咖啡不僅提供優質飲品，現場回烤的夾餡鬆餅酥脆誘人，是搭配招牌拿鐵的最佳下午茶組合。(攝影：鄭雅之)





台灣限定十勝奶蓋系列

凱娜克咖啡也特別為台灣推出多款台灣限定飲品，除了有輕雪白拿鐵系列「白茉輕雪拿鐵、胭脂春雪拿鐵」是台灣才有的，還針對台灣人愛喝重乳推出「十勝奶蓋系列」，嚴選濃郁的北海道生乳製作，共有五款可以選擇，推薦必喝有奶白茉美式、奶白輕雪焦糖奶油等，讓愛喝手搖飲的台灣人在這裡也能喝到不一樣的飲品。

▲不同設計的咖啡杯身與店內的紅白條紋愛心造景相呼應，還融入台灣中正紀念堂的插畫。(攝影：鄭雅之)

第二杯半價手刀衝一波

為了慶祝台灣首店試營運，凱娜克咖啡也祭出一系列超狂優惠。從 3/28 到 4/9 期間，只要出示新光三越會員畫面，就能享有「第二杯半價」的超值折扣。信義區的上班族朋友們也可以揪同事一起來，出示員工證直接打 9 折。另外，在 4/10 到 4/13 期間，還有限時四天、每日限量的「開心果瑪奇朵」驚喜登場。這波活動誠意滿滿，就是要讓台灣的咖啡迷們能用平實的價格，體驗到風靡全球的印尼咖啡魅力。現在就趕快記下地址，趁著試營運期間把所有招牌飲品全部喝過一遍。

▲招牌推薦的叩叩娜系列飲品，每一杯飲品都有讓人會心一笑的句子。(攝影：鄭雅之)

Kenangan Coffee 凱娜克咖啡 台灣首店

Kenangan Coffee 凱娜克咖啡 試營運優惠

地點： 新光三越台北信義新天地 A11 2F（台北市信義區松壽路 11 號）。試營運限定： 2026/3/28 至 4/9。

第二杯半價： 憑新光三越會員畫面，享飲品第二杯半價（以低價者折扣，單筆限折一杯）。

員工專屬： 出示員工證享 9 折優惠。





Kenangan Coffee凱娜克咖啡 必喝推薦清單

招牌必點：凱娜克拿鐵、美式時光、拿鐵時光

選用印尼特產棕櫚糖調製，散發獨特的焦糖香氣，甜而不膩且口感滑順，是品牌的靈魂飲品。





選用印尼特產棕櫚糖調製，散發獨特的焦糖香氣，甜而不膩且口感滑順，是品牌的靈魂飲品。 精品首選：峇里島火山金豆系列（SOE 冠軍限定）

嚴選榮獲金獎肯定的峇里島單一產區咖啡豆，帶有印尼火山地貌孕育出的醇厚風味，提供美式與拿鐵兩種選擇。





嚴選榮獲金獎肯定的峇里島單一產區咖啡豆，帶有印尼火山地貌孕育出的醇厚風味，提供美式與拿鐵兩種選擇。 清爽創意：叩叩娜鐵

用椰奶取代牛奶的拿鐵，喝起來口感濃郁且極具層次，非常適合信義區午後消暑提神。





用椰奶取代牛奶的拿鐵，喝起來口感濃郁且極具層次，非常適合信義區午後消暑提神。 濃郁特調：Double 叩叩娜鐵

一次加入濃縮咖啡、椰子水與椰奶，雙倍椰香與咖啡香完美平衡，是東南亞風味的最佳代表作。





一次加入濃縮咖啡、椰子水與椰奶，雙倍椰香與咖啡香完美平衡，是東南亞風味的最佳代表作。 奶茶控必喝：白茉輕雪拿鐵、胭脂春雪拿鐵

這兩款是台灣限定，加入茉莉花茶和胭脂春茶的拿鐵，其價格非常親民，大杯只要 69 元起，香氣清雅且口感細緻。





這兩款是台灣限定，加入茉莉花茶和胭脂春茶的拿鐵，其價格非常親民，大杯只要 69 元起，香氣清雅且口感細緻。 鮮果茶特調：翡翠檸檬、水蜜桃胭脂春

鮮果茶全系列都是台灣限定款，清爽果茶適合炎炎夏日。





鮮果茶全系列都是台灣限定款，清爽果茶適合炎炎夏日。 期間限定：開心果瑪奇朵

L杯139元的開心果瑪奇朵，將於4/10-4/13每日限量販售。





L杯139元的開心果瑪奇朵，將於4/10-4/13每日限量販售。 台灣限定：十勝奶蓋系列

使用北海道生乳製作，推薦必喝有奶白茉美式、奶白輕雪焦糖奶油。





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Kenangan Coffee 凱娜克咖啡台北首店 更多照片

▲凱娜克咖啡與品牌招牌愛心燈箱合照，紅白色調的視覺設計充滿現代感，是咖啡控不可錯過的朝聖地。(攝影：鄭雅之)

▲凱娜克咖啡試營運期間推出限時優惠活動，包含新光三越會員享第二杯半價，是小資族必收的開張好康。(攝影：鄭雅之)

▲鬆餅夾入飽滿紅豆內餡，鹹甜交織的口感滿足味蕾，成為信義區咖啡廳推薦的熱門輕食點心。(攝影：鄭雅之)

▲凱娜克咖啡櫃內陳列多款現烤輕食，包含鹹甜口味的夾餡鬆餅與牛肉捲，是信義區下午茶外帶的美味首選。(攝影：鄭雅之)

▲店內同步販售多款鮮豔吸睛的周邊商品，可愛的隨行杯設計搭配品牌愛心圖示，展現時髦的咖啡生活風格。(攝影：鄭雅之)