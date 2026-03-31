凱娜克咖啡30元開喝！第二杯半價先看必喝推薦，十勝奶蓋、果茶台灣才有。

印尼「凱娜克咖啡」台灣首店進駐信義 A11，必喝冠軍級棕櫚糖拿鐵與椰奶特調，試營運再享第二杯半價。編輯 鄭雅之表示：信義區上班族趁優惠先來喝一杯提神！
信義區上班族上班續命水有新選擇！印尼發跡、紅遍亞洲的平價咖啡「Kenangan Coffee 凱娜克咖啡」終於開到台北了，台灣首間門市進軍信義區新光三越A11二樓空橋上。不僅嚴選 100% 透明溯源的咖啡豆，更找來世界咖啡大賽冠軍團隊坐鎮把關，讓大家在忙碌的工作間隙，只要花59元起就能喝到高品質的咖啡，再加上試營運第二杯半價優惠，等於第二杯最便宜30元就能喝到。窩客島趁著試營運期間搶先開箱，九大飲品系列從經典咖啡、冰沙到鮮果茶等超過40款飲品，再加上夾餡鬆餅等小點心，無論是早晨喝杯咖啡提神，還是下午茶來一份點心，都是信義區療癒享受。
必喝招牌棕櫚糖拿鐵，焦糖香氣濃厚超療癒
在全球已突破 1300 家門市的凱娜克咖啡，首次插旗台灣。絕對不能錯過這杯紅遍東南亞的招牌「凱娜克拿鐵」。嚴選印尼在地生產的棕櫚糖，比起台灣常見的黑糖，喝起來更有獨特的焦糖韻味。對於熱愛精品咖啡層次的咖啡控，也提供榮獲金獎肯定的「峇里島單一產區火山金豆」。每一口都能品嚐到火山地貌孕育出的純淨與醇厚。加上杯身上可愛的愛心標誌，隨手一拍都是超美打卡照。
創意叩叩娜系列，椰奶特調清爽首選
如果你偏好清爽口感，或是想嘗試點不一樣的創意特調，那絕對要點「叩叩娜」系列。這系列巧妙運用椰子水與椰奶，像是「美式火烤叩叩娜」，就是將黑咖啡與清甜椰子水混搭，消暑指數百分百。喜歡濃郁的話可以點椰奶特調拿鐵「叩叩娜鐵」；如果不喝咖啡的也有「抹茶叩叩娜」可選。除了咖啡系列，也有各式鮮果茶，其中特別推薦「水蜜桃胭脂春」與「翡翠檸檬」，價格非常親民大杯僅要 69 元。此外，現場還有販售現烤的夾餡鬆餅，口味從「芋頭芝士」到獨特的「仁當辣燻牛肉」都有。現點現烤的香氣配上醇厚咖啡，就是信義區最實惠又滿足的下午茶組合。
台灣限定十勝奶蓋系列凱娜克咖啡也特別為台灣推出多款台灣限定飲品，除了有輕雪白拿鐵系列「白茉輕雪拿鐵、胭脂春雪拿鐵」是台灣才有的，還針對台灣人愛喝重乳推出「十勝奶蓋系列」，嚴選濃郁的北海道生乳製作，共有五款可以選擇，推薦必喝有奶白茉美式、奶白輕雪焦糖奶油等，讓愛喝手搖飲的台灣人在這裡也能喝到不一樣的飲品。
第二杯半價手刀衝一波
為了慶祝台灣首店試營運，凱娜克咖啡也祭出一系列超狂優惠。從 3/28 到 4/9 期間，只要出示新光三越會員畫面，就能享有「第二杯半價」的超值折扣。信義區的上班族朋友們也可以揪同事一起來，出示員工證直接打 9 折。另外，在 4/10 到 4/13 期間，還有限時四天、每日限量的「開心果瑪奇朵」驚喜登場。這波活動誠意滿滿，就是要讓台灣的咖啡迷們能用平實的價格，體驗到風靡全球的印尼咖啡魅力。現在就趕快記下地址，趁著試營運期間把所有招牌飲品全部喝過一遍。
Kenangan Coffee 凱娜克咖啡 台灣首店地點： 新光三越台北信義新天地 A11 2F（台北市信義區松壽路 11 號）。
試營運限定： 2026/3/28 至 4/9。
Kenangan Coffee 凱娜克咖啡 試營運優惠
第二杯半價： 憑新光三越會員畫面，享飲品第二杯半價（以低價者折扣，單筆限折一杯）。
員工專屬： 出示員工證享 9 折優惠。
Kenangan Coffee凱娜克咖啡 必喝推薦清單
- 招牌必點：凱娜克拿鐵、美式時光、拿鐵時光
選用印尼特產棕櫚糖調製，散發獨特的焦糖香氣，甜而不膩且口感滑順，是品牌的靈魂飲品。
- 精品首選：峇里島火山金豆系列（SOE 冠軍限定）
嚴選榮獲金獎肯定的峇里島單一產區咖啡豆，帶有印尼火山地貌孕育出的醇厚風味，提供美式與拿鐵兩種選擇。
- 清爽創意：叩叩娜鐵
用椰奶取代牛奶的拿鐵，喝起來口感濃郁且極具層次，非常適合信義區午後消暑提神。
- 濃郁特調：Double 叩叩娜鐵
一次加入濃縮咖啡、椰子水與椰奶，雙倍椰香與咖啡香完美平衡，是東南亞風味的最佳代表作。
- 奶茶控必喝：白茉輕雪拿鐵、胭脂春雪拿鐵
這兩款是台灣限定，加入茉莉花茶和胭脂春茶的拿鐵，其價格非常親民，大杯只要 69 元起，香氣清雅且口感細緻。
- 鮮果茶特調：翡翠檸檬、水蜜桃胭脂春
鮮果茶全系列都是台灣限定款，清爽果茶適合炎炎夏日。
- 期間限定：開心果瑪奇朵
L杯139元的開心果瑪奇朵，將於4/10-4/13每日限量販售。
- 台灣限定：十勝奶蓋系列
使用北海道生乳製作，推薦必喝有奶白茉美式、奶白輕雪焦糖奶油。
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