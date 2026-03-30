BTS鐵粉朝聖！韓國咖啡COMPOSE COFFEE插旗南京復興，金泰亨V特調 招牌冰美式45元就有。

COMPOSE COFFEE台灣首店登場引發咖啡迷關注，韓國咖啡品牌與V聯名話題同步發酵，編輯張人尹表示，從經典美式到V特調飲品都讓粉絲期待成為南京復興新打卡熱點。

▲COMPOSE COFFEE台灣首店進駐南京復興商圈，門市設置BTS成員V金泰亨大型窗貼，吸引粉絲朝聖打卡，成為近期熱門拍照地標。（攝影：張人尹）



▲COMPOSE COFFEE推出VCOMPOSED聯名菜單，從咖啡到特調冰沙，讓粉絲一次體驗品牌與BTS話題魅力。（攝影：張人尹）

品牌定位主打高品質大容量

▲COMPOSE COFFEE台灣門市同步設置金泰亨窗貼與杯套，結合品牌代言人話題，吸引粉絲前往現場拍照打卡。（攝影：張人尹）

經典飲品呈現穩定咖啡風味

▲COMPOSE COFFEE招牌冰美式以獨家咖啡豆呈現堅果與黑巧克力香氣，試營運優惠45元。（攝影：張人尹）

V特調主打果香與濃醇風格

▲COMPOSE COFFEE V特調馥郁小夜曲以煉乳與Espresso製成冰沙，搭配蜂巢增添口感與甜味層次。（攝影：張人尹）



▲COMPOSE COFFEE 在3/30起試營運，僅提供部分菜單，正式開幕時將提供更多飲品選擇。（攝影：張人尹）

阿米快衝！韓國人氣咖啡品牌COMPOSE COFFEE正式來台展店，台灣一號店腳南京復興商圈，即日起正式展開試營運。這次COMPOSE COFFEE同步把代言人「BTS成員V金泰亨」大大放上店面窗貼，吸引粉絲朝聖打卡，並且推出VCOMPOSED聯名菜單，不論是咖啡、還是特調冰沙，讓BTS粉絲們通通要踩點打卡。COMPOSE COFFEE在韓國擁有超過3000間門市，並創下年銷3億杯成績，是韓國在地的咖啡日常。此外，COMPOSE COFFEE以BTS防彈少年團成員V（金泰亨）擔任代言人，更是掀起朝聖話題。這次COMPOSE COFFEE插旗台灣，在門市也有大大的金泰亨窗貼，還有金泰亨杯套讓粉絲收藏，話題十足。在菜單飲品方面，「招牌冰美式」成為不少粉絲入門首選，以獨家咖啡豆展現堅果與黑巧克力香氣，尾韻沉穩。「焦糖脆脆拿鐵」則在拿鐵基底上，加入韓式焦糖脆脆，增添口感層次，帶出甜香變化。還有韓式風味「五味子冰茶」則跳脫咖啡類型，以酸甜甘的風味呈現清爽口感。BTS鐵粉們不只要打卡，菜單上還有「V特調系列」也是菜單亮點之一，其中「V特調 柚香協奏曲」以柚子與紅葡萄柚結合，帶來酸甜果香，口感清爽，適合炎熱天氣。另一款「V特調 馥郁小夜曲」則以煉乳與Espresso打造冰沙基底，搭配蜂巢增添口感與甜蜜風味。這次COMPOSE COFFEE3/30起試營運，在試營運期間只提供部分菜單，正式開幕將有更多飲品供應，也讓粉絲們期待。





COMPOSE COFFEE 台北南京復興門市

第一重 V特調加購禮：凡購買「V特調」任一杯，即享$39元超值加購「COMPOSE 經典脆餅」一片 （口味任選，原價$59元）。

第二重 限量聯名杯套：凡購買任一飲品即獲得「 BTS V 限量杯套」乙個，讓金泰亨的質感品味陪伴你的咖啡日常！

試營運日期：2026/03/30起地址：台北市中山區遼寧街116巷2號試營運優惠：

＊活動詳情依門市現場公告為準，數量有限，購完為止。





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▲COMPOSE COFFEE台灣首店進駐南京復興商圈，吸引粉絲帶應援小物朝聖打卡。（攝影：張人尹）



▲COMPOSE COFFEE焦糖脆脆拿鐵與五味子冰茶，分別展現甜香層次與酸甜清爽口感，提供多元飲品選擇。（攝影：張人尹）

