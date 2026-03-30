CAFE!N招財貓咖啡杯！12款KEWPIE丘比聯名周邊超萌，福氣保冷袋滿額送。

2026年最萌聯名咖啡！CAFE!N與百年「KEWPIE丘比」驚喜聯名，超吸睛招財貓、達摩咖啡杯一定要先拍，加購35元就能入手超可愛福氣保冷袋。編輯 鄭雅之表示：有招財貓就要衝！

不管是文青控、咖啡控都要朝聖！結合文青、潮流的人氣咖啡CAFE!N，今年重磅邀請比米老鼠還資深的百年經典角色 KEWPIE 丘比驚喜聯名，以「RICH !N YEARS」為主題傳遞「富足」概念，將東方吉祥寓意與美式潮流完美融合，讓富足不只限於物質，而是延伸到心靈滿足。更將丘比變身為招財貓與福氣神等超有共鳴的吉祥角色，從限定熱杯到外帶抱袋全都換上新裝。希望透過這一系列充滿愛與希望的驚喜，讓大家在品嚐職人咖啡時，也能感受到內心醞釀已久的幸福感。



▲CAFE!N與「KEWPIE丘比」聯名系列大合照。濾掛咖啡與「樂萃紅茶包」存錢筒，質感周邊收藏。

▲CAFE!N聯名百年「KEWPIE丘比」保冷袋。招財貓與達摩造型「福氣袋」，滿額贈加價購帶回家。





舌尖上的好運氣必點旺來厚牛堡

想要來點正能量的下午茶，這次聯名餐點首推「金旺來厚牛起司漢堡」，將厚燒鳳梨片的酸甜與美式煙燻起司醬大膽碰撞，搭配飽滿多汁的厚實牛肉，每一口都讓人滿足感爆棚。甜點控則不能錯過金黃色元寶造型的「卡士達半月燒」，爆漿內餡溫潤而不膩口，是開運首選。若是想要挑戰多巴胺高度分泌，推薦「提拉米蘇聖代」，當世界冠軍濃縮咖啡淋上咖啡霜淇淋，再加上脆口椪糖與提拉米蘇，視覺與味覺雙重盛宴。



▲CAFE!N丘比聯名甜點「卡士達半月燒」與「提拉米蘇聖代」，爆漿內餡多巴胺大爆棚。





特調拿鐵與果醋綠茶陪你醞釀好事

飲品菜單同樣充滿巧思。喜愛濃郁口感的朋友必點「椪糖花生拿鐵」，將花生醬的香醇與拿鐵融合，再撒上復古椪糖碎塊，層次感極其豐富。若想在忙碌午後提神，清爽的「金桔氣泡黑咖啡」以天然柑橘香氣中和黑咖啡的苦，氣泡感十足超消暑。而「金旺來果醋綠茶」則結合鳳梨果泥與花果香氣，微酸微甜的滋味象徵運勢旺旺來。不管是想要在門市悠閒享用，還是透過聯名熱杯與外送抱袋將好運帶走，都能感受這次聯名帶來的美好。



▲CAFE!N人氣「KEWPIE丘比」聯名特調推薦，椪糖花生拿鐵、金桔氣泡咖啡要喝。





生活質感配件打造你的療癒財庫

除了餐點驚喜，CAFE!N也推出多款極具收藏價值的質感周邊，讓「富足」走入日常。首推可以養成存錢習慣的「多功能存錢筒」，成為辦公室最吸睛的療癒小物，還有招財貓與福氣神系列貼紙，能隨心裝飾隨身物品。此外，精選的「招財貓耶加雪菲」與「福氣神安提瓜花神」濾掛咖啡，更是早晨喚醒元氣的秘密武器。只要在門市單筆消費滿350元，就能輕鬆獲得超限量的福氣保冷袋。



▲CAFE!N季節限定紙杯，丘比達摩、金旺來、招財貓，手拿咖啡拍照打卡首選。

▲「KEWPIE丘比」聯名造型貼紙組。招財貓與達摩鳳梨造型「丘比」，隨心貼出日常生活小孩子的氣。

CAFE!N、KEWPIE 丘比聯名 活動資訊

活動日期：2026/04/01 - 2026/05/31

限定活動：

門市單筆滿350元或官網會員滿1200元，贈「KEWPIE 福氣保冷袋」乙個。、

門市限定享35元加價購「KEWPIE 福氣保冷袋」。





CAFE!N、KEWPIE 丘比聯名周邊

Kewpish Love 多功能存錢筒 會員價 380 元

單包濾掛咖啡（招財貓或福氣神）會員價 35 元

角色系列貼紙 會員價 90 元

樂萃紅茶包（8 入）售價 320 元





CAFE!N、KEWPIE 丘比聯名餐飲

金旺來厚牛起司堡 145 元

卡士達半月燒（三入）85 元

提拉米蘇聖代 100 元

椪糖花生冠軍拿鐵 140 元

金桔氣泡美式 110 元

金旺來果醋綠茶 70 元





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CAFE!N、KEWPIE 丘比聯名更多照片

▲CAFE!N與「KEWPIE丘比」聯名濾掛咖啡與樂萃紅茶包。招財貓與達摩設計「RICH !N YEARS」系列，日常開機質感必收。



▲CAFE!N「KEWPIE丘比」聯名招財貓保冷袋35元加購，生活實用質感配件。

▲CAFE!N限量「KEWPIE丘比」存錢筒。「RICH !N YEARS」存錢小巧思，辦公室必備療癒開運小物。

▲CAFE!N與百年「KEWPIE丘比」聯名餐點，金旺來厚牛堡與椪糖花生拿鐵，迎接春日好運氣。