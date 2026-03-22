忠孝新生咖啡廳推薦！文房日式老宅圖書館，不限時、可免費參觀。

捷運忠孝新生站散步去！隱身臨沂街的絕美日式老宅「文房」，免預約即可入內，在檜木香與老屋美學中。編輯 鄭雅之表示：適合坐一整天發呆的台北文青秘密基地！

隱身在台北市臨沂街的靜謐巷弄，距離捷運忠孝新生站只需散步５分鐘，就能遇見這座充滿故事的「文房」。這裡曾是日治時期的官舍，現在由頂新和德文教基金會轉型為最美公益圖書館咖啡廳，不僅免預約就能自由進場，更是一個結合建築美學與生活風格的藝文空間。整體環境散發著沈穩的日式韻味，讓繁忙的都市人能在這片綠意盎然的小屋裡，暫時放下手邊的忙碌焦慮，翻開一本好書，靜靜感受藏在繁鬧台北市中心裡的小秘境。



▲極具禪意的緣側座位區，能近距離欣賞日式庭園美景，感受和洋折衷建築的寧靜魅力。(攝影：鄭雅之)

▲免預約即可自由入場參觀，享受靜謐閱讀時光。(攝影：鄭雅之)





千萬檜木打造的工藝靈魂

這座被列為市定歷史建築的老宅，修復過程簡直是一場對文化的極致追求，2013 年北市府推動的「老房子文化運動」計劃中的第一個案例。為了重現當年和洋折衷的華麗原貌，但又希望修復後可以穩固地迎接下一個百年的建築，和台北市府來回溝通將原有較為不抗潮濕的建材，改成成本昂貴的台灣檜木，團隊甚至從日本買回昂貴的台灣檜木，光是木材就耗費上千萬元。



走進室內，東面洋式露臺與西面和式空間完美融合，空氣中隱約飄散著淡淡的木質香氣。牆面的編竹夾泥牆與仿萊特風格的門廳，在全台灣現存的日式建築中都非常少見，讓人不由自主地放慢腳步，沉浸在專業匠師與歷史交織的工藝細節中。



▲充滿復古情懷的復古皮沙發座位區，搭配老皮箱與地球儀，營造出溫暖的老宅午茶氛圍。(攝影：鄭雅之)





坐擁四千本藏書的書香秘境

館內收藏了約 4000 本涵蓋藝術、建築與美學價值的珍貴典藏，甚至外國書籍都能在這裡找到。室內座位的配置非常貼心，無論是採光絕佳的落地窗邊，或是保有私密感的包廂區，都能讓人找到最舒適的角落落腳。這裡不只提供靜謐的閱讀環境，每日10：45 與 16：15有專業導覽帶你解鎖老宅身世和有趣小故事，就連角落裡的風琴也曾出借給周杰倫拍攝MV。最特別的是，庭院裡還守護著全台北極為稀有的竹柏，在綠意環繞下閱讀，彷彿就像在自家的日式花園裡一樣自在。



▲寬敞的長桌閱讀區搭配柔和燈光，營造出台北市區內最舒壓的藝文共讀與共享空間。(攝影：鄭雅之)

傳遞愛與溫度的小天地

除了推廣閱讀，文房更將公益精神延伸到餐飲中，實踐友善社會、傳遞愛的品牌初心。館內提供的蛋糕點心，特別與支持弱勢就業的社會企業「勝利廚房」合作，讓每一口午茶甜點都帶著友善銀髮與扶持弱勢的溫暖意義。這種結合歷史資產活化與社會關懷的經營方式，讓文房不只是單純的咖啡廳，更是一個充滿善意循環的文化聚落。來到這裡，點一杯手沖咖啡配上愛心蛋糕，就是在用實際行動支持古蹟維護，讓這座百年老屋能在城市中繼續優雅地發光發熱。



▲甜點與支持弱勢就業的社會企業勝利廚房合作，讓每一口點心都傳遞愛的溫度。(攝影：鄭雅之)

▲透過專業導覽，深度了解台北日式老宅的建築美學，與幸町職務官舍群的前世今生。(攝影：鄭雅之)

文房・文化閱讀空間 店家資訊

地址： 100臺北市中正區臨沂街27巷1號

電話號碼： 02 2341 9662

營業時間： 10:00–21:00，週一公休





文房・文化閱讀空間 消費方式

入館規範： 全面取消預約制，開放自由進場參觀閱讀。

低消方式： 每人一杯飲品即可入座。

時間限制： 平日不限時。假日若遇人潮，從餐點上齊起限時 2 小時。

專業導覽： 每日 10：45 與 16：15，建議提前利用官方 LINE 預約。

限定優惠： 3600 元寄杯服務，可享 20 杯飲品並額外獲贈 5 本新書。





台北古蹟老宅咖啡廳、茶館推薦！

推薦閱讀：東門不限時咖啡！新加坡咖啡Alchemist二店菜單先看，日式老宅超愜意。

推薦閱讀：北車隱藏版百年古蹟！台北記憶倉庫免費入場，文青圓拱門 古蹟雞蛋糕必拍。

推薦閱讀：青樓變身餐酒館！青雲Misty喝台灣茶 配香菜水餃，萬華青雲閣古蹟老宅必拍。





台北古蹟咖啡廳 文房・文化閱讀空間更多照片

▲透過專業導覽，深度了解台北日式老宅的建築美學，與幸町職務官舍群的前世今生。(攝影：鄭雅之)

▲老屋修復前的歷史樣貌，見證老房子文化運動如何讓荒廢古蹟重獲新生。(攝影：鄭雅之)

▲文房獨有的日式黑瓦與雨淋板建築外觀，在臨沂街巷弄中打造出絕美的城東亮點。(攝影：鄭雅之)

▲體驗免預約的日式宿舍老宅午茶與慢活節奏。(攝影：鄭雅之)