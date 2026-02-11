青樓變身餐酒館！青雲Misty喝台灣茶 配香菜水餃，萬華青雲閣古蹟老宅必拍。

青雲Misty位於萬華古蹟青雲閣，結合茶館、咖啡與酒吧多元空間，白天享受台灣茶與甜點，夜晚體驗茶香調酒氛圍，適合粉絲日常聚會或拍照打卡。

▲青雲Misty進駐萬華古蹟青雲閣，白天茶館夜晚化身酒吧（攝影：張人尹）



▲青雲Misty保留復古木窗與挑高水晶吊燈老宅細節（攝影：張人尹）

青雲閣歷史軌跡

▲青雲閣現由青雲Misty進駐活化古蹟空間（攝影：張人尹）

青雲閣建築空間與內部風格

▲青雲Misty保留木窗框與古典線腳展現老宅光影（攝影：張人尹）

青雲Misty坐落在萬華古蹟「青雲閣」內，從青樓古蹟變身成茶館與咖啡廳，夜晚化身酒吧，提供多元飲食體驗。粉絲在這裡可以享受安靜的老宅氛圍，從復古木窗、挑高空間、水晶吊燈到外牆裝飾，細節都保留了日治時期的歷史感。無論想要品茶、喝咖啡、吃甜點，或是在夜晚享受微醺時光，青雲Misty都提供一個融合古蹟文化與現代休閒的場域。青雲閣原為日治時期艋舺遊廓的藝樓，在2013年受到破壞，直到2014年耗資3000萬元復建，保留外牆洗石子勳章、水平花飾線腳與貝殼洋蔥窗緣等少見建築特色。經過修復，青雲閣終於保存了原有的歷史與文化脈絡，從禁忌的風化區建築轉化為開放的文化空間。復建後，先後成為當地藝術展覽、攝影與活動場域，近期更以「青雲Misty」茶餐酒館進駐，讓粉絲們可以吃下午茶享受老宅氣息。青雲閣採三層樓設計，二三樓挑高空間搭配水晶吊燈，呈現復古奢華風格。內部保留木窗框、古典線腳與外牆裝飾，重建後呈現既歷史又時尚的風貌。粉絲在青雲Misty無論是拍照、閱讀，還是聚會聊天，都能享受到老宅特有的光影氛圍、以及老宅獨有的古典浪漫感。





茶飲特色與品茶體驗

▲青雲Misty供應碧螺春包種茶與金萱茶等台灣手沖茶（攝影：張人尹）



▲青雲Misty台灣原葉手沖茶，粉絲可以自行回沖。（攝影：張人尹）

甜點與水餃輕食選擇

▲青雲Misty職人茶韻千層每日供應不同茶香風味（攝影：張人尹）



▲青雲Misty香菜豚水餃搭配辣椒醬油層次豐富（攝影：張人尹）





青雲Misty

青雲Misty提供多款台灣手沖茶與咖啡，茶飲選擇推薦回甘不苦的「碧螺春、包種茶」，奶香清新的「金萱茶」，以及深沈韻味「紅烏龍」，每款茶都附回沖小卡，讓粉絲能自行回沖。除了經典茶飲，粉絲也可以品嚐咖啡或鮮奶茶，享受老宅裡的慢時光。週五週六晚間，茶館轉變為酒吧，將茶香融入調酒中，創造全新的夜晚氛圍，讓粉絲在古蹟空間感受白天與夜晚不同的休閒體驗。甜點與輕食是青雲Misty的另一亮點，推薦「職人茶韻千層」每天供應不同茶款，焙茶、鐵觀音茶香口感療癒。鹹食部分有拌麵、高麗菜豬肉水餃，以及人氣「香菜豚水餃」，香菜香氣不嗆口，搭配辣椒與醬油更添層次。粉絲無論想來吃下午茶、填飽肚子，或與朋友小聚，都能在青雲Misty找到喜愛的茶點與輕食，享受古蹟老宅氛圍中結合美味的休閒時光。地址：臺北市萬華區環河南路二段5巷6弄20號（青雲閣）電話：0958-055-641