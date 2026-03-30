星巴克買一送一又來！星冰樂、那堤領軍10款，最多買二送二只有2天。

星巴克買一送一連喝2天。星冰樂、那堤10款指定品項第二杯免費。編輯 鄭雅之表示：0元多一杯星巴克哪次不喝！

對於星巴克鐵粉來說，每週限定的星巴克買一送一都要跟上！為了迎接春日到來，星巴克本週推出「春日煥新」指定品項好友分享日，連續兩天推出指定飲品買一送一優惠，包含大家最愛的星冰樂與經典那堤等10款，讓大家在忙碌之餘也能揪團喝杯咖啡放放鬆。



▲星巴克買一送一快閃2天。(攝影：鄭雅之)





星巴克買一送一必喝攻略

這次星巴克連續兩天的春日買一送一優惠，特別挑選咖啡控最愛的「冷萃咖啡」與「美式咖啡」，還有這幾年受歡迎的「燕麥奶那堤」與「濃萃義式厚那堤」。如果不想喝咖啡，現場也準備了「冰搖果茶系列」或是「草莓巴西莓椰奶風味星沁爽」，讓喜歡清爽口感的人有更多選擇。只要在3月30日與3月31日這兩天的11:00到20:00，購買兩杯大杯以上且口味一致的指定飲品，其中一杯就由星巴克買單。



▲星巴克3/30、3/31推出指定飲品買一送一。(攝影：鄭雅之)





巧克力星冰樂控快衝這波

這次最吸引人的亮點，莫過於巧克力控必點的「摩卡可可碎片星冰樂」也加入優惠行列，甚至連充滿夏天感、酸甜爽口的「雙果果汁星冰樂」也喝得到。無論是想要補足下午茶的甜蜜能量，還是想跟姊妹淘分享繽紛果香味，都可以趁這次買一送一喝起來。每人每次最多可以買二送二，且需要當場一次領取，快約上同事或好友，一起感受春天的幸福滋味。



▲星巴克「草莓巴西莓椰奶風味星沁爽」也有買一送一。

星巴克買一送一 指定品項好友分享日

活動時間：2026/3/30(一)-3/31(二)

活動內容：活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

活動品項：冷萃咖啡、美式咖啡(含特選)、燕麥奶那堤(含特選)、濃萃義式厚那堤(含特選)、經典紅茶那堤、冰搖果茶、冰搖檸檬果茶、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽。



注意事項：

1.本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務。

2.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

3.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。





月底小資最愛美食優惠！

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