麻古茶坊買一送一！7天芋泥波波鮮奶買一送一，櫻花旋轉杯免費升級。

麻古茶坊限量櫻花旋轉杯套！外送買一送一與隱藏版買5送2攻略。編輯 鄭雅之表示：這次麻古優惠有佛，揪人喝飲料了啦！

飲料控要先喝麻古茶坊！為了慶祝3月27日櫻之日到來，麻古茶坊特別設計超吸睛的「櫻花旋轉紙杯套」，讓大家在喝飲料時也能感受花瓣紛飛的浪漫感。除了視覺饗宴，這次更有誠意十足的優惠大放送，包含「芋泥波波鮮奶2.0」買一送一以及線上訂餐隱藏版的買5送2好康。不管是喜歡嚼感十足的甜品系飲品，還是追求生活儀式感的飲料控，麻古茶坊這次限時限量的春季慶典絕對要準時報到。



▲手搖飲控不可錯過的夢幻逸品，互動式杯套設計為日常增添滿滿儀式感。

▲芋泥控必衝的買1送1福利，限時一週在指定平台下單就能輕鬆開喝。





芋泥波波外送買一送一

對於芋泥控來說，麻古茶坊芋泥鮮奶系列是每年必喝限定款，由是經典款「芋泥波波鮮奶2.0」香濃綿密的芋泥與Q彈有感的波波，每一口都充滿了幸福。這次和Uber Eats合作推出7天快閃買一送一優惠，於即日起至3/31，只要透過外送平台訂購超人氣的「芋泥波波鮮奶2.0」，就能享有買一送一。長達7天外送優惠，芋泥控要天天喝起來。



▲麻古茶坊芋泥波波鮮奶2.0，濃郁芋泥搭配Q彈波波，口感層次超豐富。





櫻花旋轉杯套驚喜登場

為了喜迎春天到來，麻古茶坊這次在杯身設計上也玩出新高度。3/27當天全台限量「櫻花旋轉紙杯套」，結合互動式創意，只要輕輕撥動杯套，就能看到粉嫩的櫻花在指尖綻放，彷彿把日本的賞櫻美景縮小在手搖杯上。只要在活動當天到門市現場消費、透過麻古購點餐或是電話自取任一飲品，就有機會獲得這份充滿儀式感的小禮物。因為杯套是全台限量供應，送完就沒有了，建議想收藏的朋友們手腳要快。



▲麻古茶坊將高品質飲品與季節美學結合，打造出超吸睛的春日視覺饗宴。





線上訂餐買5送2最划算

如果是經常揪團訂飲料的小資族，一定要鎖定麻古購線上平台的隱藏版攻略。即日起到3月底，透過官方線上點餐系統並到店自取，就能解鎖買5送1的超值好康。再加碼贈送一張高山金萱茶兌換券。如果本身就是麻古會員，出示條碼後這張贈送的兌換券還會直接升級成質感滿分的瓶裝規格，換算下來等於是買5送2的超狂組合。這種聰明的點餐方式不僅能喝到經典好茶，更能省下不少荷包。



▲3月27日櫻之日限定的旋轉紙杯套，讓粉嫩櫻花在指尖浪漫綻放。

麻古茶坊 櫻之日優惠

3月27日當天，至全台門市、麻古購或電話自取任一飲品，即贈「櫻花旋轉紙杯套」1個（送完為止）。





麻古茶坊 線上訂餐三重送

活動時間：即日起至3/31

活動內容：

1、麻古購點餐自取享「買5送1」。

2、加碼送「高山金萱茶」兌換券1張。

3、會員出示條碼，兌換券升級為「瓶裝」。

社群加碼：3月27日起鎖定官方FB或IG，參與櫻之日加碼抽獎活動。





麻古茶坊 外送買一送一優惠

活動時間：3/25至3/31

活動內容：Uber Eats 訂購「芋泥波波鮮奶 2.0」享買一送一。

備註：需買冰送冰或買熱送熱。



飲料控的優惠小確幸！

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