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蘋果奶蓋開喝！老賴茶棧富士生蘋果4大新品，咀嚼系蘋果凍飲 奶蓋蘋果青必喝。

老賴茶棧富士生蘋果蘋果奶蓋
2026-03-23 15:30文字：編輯 張人尹 圖片提供:老賴茶棧
編輯 張人尹

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老賴茶棧蘋果系列新品4/7上市，主打韓國富士生蘋果結合茶飲，推出蘋果香青、蘋果烏龍與咀嚼系、奶蓋變化款，打造春夏清爽系手搖飲新選擇。
蘋果手搖杯開喝！這次老賴茶棧推出全新「蘋果系列」，特別以清爽系果香茶香，讓飲料控用清新風味迎接夏天。這次老賴茶棧總共推出4款「蘋果系列」新品，使用韓國富士生蘋果製成蘋果醬，讓每一口都能喝到自然果甜與茶底層次，同時保有果粒口感，從純茶到凍飲、奶蓋通通滿足。
▲老賴茶棧推出全新蘋果系列，以韓國富士生蘋果結合茶飲，主打清爽果香與茶韻並存，打造適合春夏天天喝的清爽系飲品選擇。
▲老賴茶棧推出全新蘋果系列，以韓國富士生蘋果結合茶飲，主打清爽果香與茶韻並存，打造適合春夏天天喝的清爽系飲品選擇。
▲老賴茶棧蘋果系列強調果香茶感與口感層次，讓粉絲在炎熱天氣中也能找到兼具清甜與順口感的日常解渴飲品。
▲老賴茶棧蘋果系列強調果香茶感與口感層次，讓粉絲在炎熱天氣中也能找到兼具清甜與順口感的日常解渴飲品。


基本款蘋果茶清爽耐喝

老賴茶棧這次特別嚴選果肉細緻如雪、甜度濃郁爆棚的韓國富士蘋果，製成特製蘋果果醬，加入飲品中，打造高級果香喝法。經典茶底能喝出果香、茶香平衡，首推「蘋果香青」以青茶為基底，入口先是蘋果清甜，接著帶出茶感回甘，整體風味乾淨耐喝。「蘋果烏龍」則走成熟路線，將富士蘋果的甜香結合烏龍茶焙火香氣，層次更圓潤，適合偏好茶感明顯的粉絲。
▲老賴茶棧推出蘋果香青與蘋果烏龍，分別結合青茶與烏龍茶底，呈現清爽回甘與焙火香氣層次，適合喜歡茶感的粉絲選擇。
▲老賴茶棧推出蘋果香青與蘋果烏龍，分別結合青茶與烏龍茶底，呈現清爽回甘與焙火香氣層次，適合喜歡茶感的粉絲選擇。


咀嚼系與奶蓋層次升級

除了基本款之外，老賴茶棧也推出進階變化版，讓粉絲有更多口感選擇。「蘋果青凍飲」加入Q彈蘋果凍與蘋果醬，喝得到果粒也吃得到滑順凍感，整體層次更豐富。「奶蓋蘋果青」則是在蘋果青茶上加上鹹甜奶蓋，入口先是綿密奶香，再帶出蘋果清甜，呈現鹹甜交錯的風味。全系列將於2026/4/7在全台門市上市，搶攻飲料控夏季清爽飲品新歡。
▲老賴茶棧蘋果青凍飲加入蘋果凍與果粒，提升咀嚼口感，讓粉絲在喝飲料同時也能享受多層次口感變化。
▲老賴茶棧蘋果青凍飲加入蘋果凍與果粒，提升咀嚼口感，讓粉絲在喝飲料同時也能享受多層次口感變化。


老賴茶棧 蘋果系列販售資訊

上市日期： 2026 年 4 月 7 日
販售地點： 全台老賴茶棧門市
產品品項與售價：
蘋果香青 NT$70
蘋果烏龍 NT$70
蘋果青凍飲 NT$75（可更換基茶：文清烏龍）
奶蓋蘋果青 NT$80（可更換基茶：文清烏龍）

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