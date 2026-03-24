愚人節手搖杯白珍珠！清心福全愚人節限定荔枝白，加碼拉拉褲杯套粉絲瘋搶。

清心福全愚人節推出荔枝白與白玉珍珠飲品，編輯張人尹表示，全白視覺搭配拉拉褲杯套限量贈送，成為春季手搖飲話題與打卡亮點推薦。

▲清心福全推出愚人節限定白色珍珠飲品，以全白視覺打造話題感，讓粉絲在春天喝飲料也能同步拍照打卡分享。

愚人節限定白色珍珠

▲清心福全「荔枝白」以荔枝果漿搭配白玉珍珠，全台60元，主打清爽花果香與Q彈口感，適合春天飲用。

愚人節限定拉拉褲杯套登場

▲清心福全愚人節推出拉拉褲杯套，以立體剪裁包覆杯底，外型像小褲褲，兼具趣味與實用性。

清心福全愚人節限定活動

限定飲品荔枝白

限定小物拉拉褲杯套

愚人節手搖杯喝起來！自從清心在數年前推出愚人節「珍珠白」掀起話題之後，讓粉絲們愚人節都要買杯有梗、好笑的飲品，和朋友們打卡玩一波。今年愚人節，清心福全推出全新「荔枝白」限定飲品，把大家熟悉的珍珠變成白色，打造透明飲品、白色珍珠的視覺效果，為愚人節再添話題。這次清心福全這次愚人節限定推出「荔枝白」以荔枝果漿搭配白玉珍珠，打造輕透、白色珍珠的視覺效果，與一般珍珠奶茶形成強大反差。在風味上，「荔枝白」整體走清甜順口路線，以荔枝的花果香氣搭配白玉珍珠的Q彈口感與溫潤甜味。這次愚人節限定新品「荔枝白」全台統一價60元，吸引粉絲們朝聖打卡，愚人節一起搞怪一波。除了限定飲品，清心福全在4月1日當天推出限定「拉拉褲杯套」，杯套以三角立體剪裁包覆杯身底部，不只外型像替飲料穿上小褲褲，也能接住冰飲水珠，減少手濕與桌面水漬，設計主打趣味與實用兼具。想要獲得清心「拉拉褲杯套」，在4/1當天只要單筆消費滿178元就能免費獲得，限量送完為止。售價：全台統一價60元活動期間：2026/03/18起活動方式：愚人節當天，只要消費滿178元，即可免費獲得。活動時間：4月1日上午11點起