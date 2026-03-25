白沙屯媽祖手搖杯！CoCo聯名白沙屯媽祖 飲料杯抽籤詩，加碼買一送一喝爆。

白沙屯媽祖與手搖杯CoCo都可推出聯名杯身與優惠活動，從周邊到買一送一通通都有，編輯張人尹表示，媽祖手搖杯有喝有保庇。

▲CoCo都可推出白沙屯媽祖聯名手搖杯活動，將粉紅超跑元素融入日常飲品設計，打造喝得到祝福的全新體驗。



▲CoCo都可結合白沙屯媽祖進香文化，推出期間限定聯名活動，讓粉絲在喝飲料同時也能感受順發好運。

杯身杯膜保冷袋三款周邊一次看

▲CoCo都可推出三款勇字聯名杯身與五款籤詩杯膜，讓粉絲喝飲料同時感受祈福與開運的儀式感。

白沙屯媽祖手搖杯要喝！白沙屯媽祖進香話題升溫，這次CoCo都可把信仰文化延伸到日常手搖杯飲料，從3/30起推出聯名活動，主打「杯裝好運、袋裝福祿」，讓粉絲在喝手搖的同時，也能感受到象徵勇氣與順發的祝福。這次CoCo與白沙屯媽祖除了推出限定杯、封膜、保冷袋，還有雙杯組優惠，讓飲料控通通喝起來。這次CoCo都可與白沙屯媽祖聯名，在3/30-4/20期間限定推出「杯裝好運、袋裝福祿」系列周邊，包含三款勇字聯名杯身，以黃色、粉色與橘色呈現，象徵勇往直前的精神，同時搭配五款籤詩杯膜，涵蓋財運、事業、學業、福氣與緣分等寓意，讓粉絲在喝飲料時也多了一份抽籤樂趣。此外還有勇字保冷袋，提供2杯與4杯容量，兼具保冰保溫功能，不論日常外出或進香途中都能使用，把祝福隨身帶著走。





雙杯打氣組限時優惠同步開跑

▲CoCo都可推出多款雙杯打氣組優惠，結合飲料與保冷袋，讓粉絲一次入手實用周邊與人氣飲品。

綠茶養樂多好友日買一送一優惠

▲CoCo都可在4/1好友日推出綠茶養樂多買一送一優惠，讓粉絲用更划算價格回味經典飲品。

CoCo白沙屯媽祖聯名優惠

日日大順組66元：任選2大杯純茶搭配勇字保冷袋(2杯袋)1個。

要你發發組88元：2大杯粉角奶茶(L)，搭配勇字保冷袋(2杯袋)1個。

挺你久久組99元：任選2大杯果咖美式，搭配勇字保冷袋(2杯袋)1個。

配合聯名活動，CoCo都可推出多組雙杯優惠，讓粉絲一次入手飲料與周邊。「日日大順組」66元可享2杯純茶搭配2杯保冷袋，「要你發發組」88元可選粉角奶茶2杯加保冷袋，「挺你久久組」99元則是果咖美式2杯搭配保冷袋。活動期間可透過門市臨櫃或線上訂餐購買。除了聯名周邊與組合優惠，CoCo都可也在2026/4/1推出好友日限定活動「綠茶養樂多買一送一」2杯70元就能開喝。經典人氣飲品「綠茶養樂多」以茉莉綠茶為基底，搭配養樂多帶出清爽酸甜風味，對不少粉絲來說是熟悉的童年滋味。活動當天只要透過官方Line領券即可兌換，每人可領2張券，共可購買4杯，兒童節連假前用買一送一搶話題。活動期間：3/30-4/20優惠組合內容：

CoCo買一送一 兒童節好友日優惠

活動日期：4/1活動內容：綠茶養樂多(L)買一送一活動方式：透過CoCo官方LINE可領券享優惠，每人可領2張券(=4杯飲料)。