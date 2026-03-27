桃園親子飯店首選！和逸飯店兒童節連假優惠，尋蛋遊戲送金格蛋糕、巧虎樂園480元起。

隨著4月連假將至，桃園青埔憑藉便捷交通成為親子遊核心。資深編輯李維唐表示，和逸飯店桃園館成功結合復活節尋蛋與Xpark海洋眠旅，不僅提升了住宿的儀式感，更透過一站式行程解決家長規劃難題，是高品質家庭旅遊的典範。

迎接即將到來的4月兒童節與清明連假，家長們是否正為了規劃全家大小的旅遊行程而傷透腦筋？位於桃園青埔、交通便利的COZZI Blu和逸飯店‧桃園館，今年特別針對親子客群精挑細選，規劃了一系列精彩的慶祝活動。適逢4月5日復活節，飯店巧妙地將節慶氛圍融入，推出復活節尋蛋遊戲；不僅如此，巧虎夢想樂園更提供飯店房客專屬優惠券，平日一大一小純入園僅需480元；而備受歡迎的Blu Night星級海洋眠旅也加碼為4月份的客人提供專屬好禮抽獎。COZZI Blu為家庭打造一站式的星級連假行程，讓大人小孩都能輕鬆玩樂，創造難忘的假期回憶。



▲孩子心目中的遊樂天堂！持飯店專屬優惠券，享巧虎夢想樂園平日一大一小入園480元優惠。圖／COZZI Blu和逸飯店‧桃園館提供；窩客島整理

探索飯店角落：復活節尋寶任務驚喜登場

為了營造充滿童趣的過節氛圍，COZZI Blu特別規劃於4月2日至4月7日舉辦房客專屬的「復活節尋蛋遊戲」活動。這項活動旨在讓孩子在舒適的飯店空間中，體驗尋寶的樂趣。凡於活動期間入住的房客，在辦理入住時即可領取一張限量的尋寶地圖卡。地圖卡將巧妙地串聯飯店內8處藏蛋地點，包含二樓逸薈軒中餐廳、Cozzi Market逸‧市集BUFFET餐廳、三樓Blu Bar、具備船艙特色的Cabin Zone，以及在一樓深受孩子喜愛的巧虎夢想樂園。



賓客只需依照地圖上的提示，耐心地找齊彩蛋藏身地點，即可至三樓Cabin Zone兌換價值200元的桃園在地知名食品—「金格長崎蛋糕脆餅禮盒」。這項充滿探索樂趣的活動，不僅能激發孩子的觀察力，更能為這場假期增添一份驚喜的禮物，讓孩子在探索飯店美學空間的同時，享受尋寶成功的成就感。活動每日限量20份，建議有興趣的家庭盡早行動。



▲孩子心目中的遊樂天堂！持飯店專屬優惠券，享巧虎夢想樂園平日一大一小入園480元優惠。圖／COZZI Blu和逸飯店‧桃園館提供；窩客島整理

▲兒童連假首選桃園青埔！和逸飯店‧桃園館結合復活節推出尋蛋遊戲送金格蛋糕。參加Blu Night星級海洋眠旅或宿海奇遇，每雙人贈Xfun抽抽樂。入住或用餐與兒童同行，再享巧虎夢想樂園平日入園480元優惠。一站式滿足全家連假玩樂需求。

巧虎夢想樂園限時優惠：入住用餐享雙重回饋

針對特別喜愛互動遊樂的親子家庭，巧虎夢想樂園今年也推出了COZZI Blu和逸飯店‧桃園館的專屬優惠券。活動期間，凡入住飯店或於二樓Cozzi Market逸‧市集用餐，並與兒童同行的賓客，即可獲贈此優惠券乙張。憑券即可享平日入園優惠價480元（包含12歲以下孩童乙位及13歲以上陪同者乙位）。



這項超值的優惠，讓大小朋友能以最划算的價格，在充滿想像力的樂園中盡情放電。巧虎夢想樂園是許多孩子心目中的遊樂天堂，這裡結合了各種趣味設施與互動體驗，能讓孩子在玩樂中學習成長。家長可以在享受完飯店的星級美食或住宿服務後，輕鬆地安排孩子前往樂園玩耍，讓大人小孩都能在假期中獲得充份的放鬆與歡樂。



▲Blu Night星級海洋眠旅「島嶼夢遊」或「宿海奇遇」，連假期間雙人贈Xfun抽抽樂乙張。圖／COZZI Blu和逸飯店‧桃園館提供；窩客島整理

Blu Night星級海洋眠旅：加碼 Xfun 玩偶抽獎樂

不僅有尋蛋與樂園優惠，備受好評的Blu Night星級海洋眠旅亦加入了兒童節的慶祝行列。自4月4日起至4月25日期間，凡參加Blu Night星級海洋眠旅「島嶼夢遊」或「宿海奇遇」的旅客，每雙人即可獲贈Xpark紀念品區Xfun價值350元的的「漂浮抽抽樂」乙張。



這場星級夜宿之旅本身就已是一場夢幻體驗，能與美麗的海洋生物共眠，感受海洋的神祕與療癒。現在，更有了加碼的抽獎活動，讓旅客有機會將精緻的Xfun好禮帶回家，為這場深度與廣度兼具的海洋冒險旅程增添更多珍貴的記憶。无论是對於喜爱海洋生物的孩子，还是渴望獨特體驗的大人，Blu Night星級海洋眠旅都是兒童連假不可錯過的星級選擇。

桃園青埔連假首選：全方位滿足全年齡出遊需求

COZZI Blu和逸飯店‧桃園館地理位置極佳，鄰近機場捷運與高鐵站，周邊更是集結了巧虎夢想樂園、Xpark水族館、華泰名品城與新光影城等熱門景點，能全方位地滿足全年齡層的出遊需求。透過今年兒童節與復活節的主題活動，不僅展現了飯店對親子客群的貼心關懷，更期望能為每一位賓客營造優質且具儀式感的假期時光。飯店提供的各項活動與優惠，無論是尋蛋遊戲的趣味探索、巧虎樂園的盡情放電，還是星級海洋眠旅的深度體驗，都能讓全家大小在COZZI Blu和逸飯店‧桃園館度過一個豐富、精彩且難忘的連假時光。



▲和逸飯店‧桃園館推出復活節尋蛋遊戲，入住即可獲得地圖卡，尋找飯店藏蛋處可兌換限量金格蛋糕禮盒。圖／COZZI Blu和逸飯店‧桃園館提供；窩客島整理

COZZI Blu和逸飯店‧桃園館 兒童清明連假系列活動

復活節尋蛋遊戲：2026年4月2日至4月7日

Blu Night星級海洋眠旅抽獎：2026年4月4日至4月25日

活動內容：

復活節尋蛋：房客憑尋寶地圖完成8處藏蛋點打卡，可兌換金格長崎蛋糕脆餅禮盒（每日限量20份） 。

巧虎夢想樂園優惠：房客或於逸‧市集用餐之親子客，享平日一大一小入園優惠價480元 。

Blu Night加碼抽：參加「島嶼夢遊」或「宿海奇遇」之雙人旅客，贈價值350元之Xfun漂浮抽抽樂乙張 。

地址：桃園市中壢區春德路101號

服務專線：(03)273-7699