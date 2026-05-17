暑假親子飯店首選！台北喜來登「動物森林」主題房開箱，溜滑梯與12廚早餐一站式體驗。

隨著旅遊型態轉變，親子飯店更強調空間的故事性與放電效率。資深編輯李維唐指出，台北喜來登此次回歸不單是硬體更新，更透過在地插畫家連結地景文化，讓住房不僅是休息，更具備啟發孩童想像力的教育價值。

當城市步調逐漸緊湊，家庭度假的定義也隨之進化，不再只是單純的過夜住宿，而是一場能夠兼顧家長放鬆與孩童探索的神奇旅程。台北喜來登大飯店自2021年推出親子主題空間以來，便以優越的地理位置與完善設施成為都會避暑的熱門據點。2026年夏季，台北喜來登再度攜手療癒系插畫家「小黃間」，將台灣特有的自然地景與可愛動物搬進客房，正式推出全新「動物森林」主題房，透過極具故事性的視覺設計與結合溜滑梯的遊戲化空間，為城市度假定義了全新的「森」級標準。

▲全新「動物森林」親子主題房以台灣自然地景為靈感，結合火車造型雙層兒童床與溜滑梯設施。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



台灣自然地景住進房中，結合插畫藝術打造迷你台灣旅行

這次的「動物森林」主題房是一場視覺與感官的探險，由人氣插畫家「小黃間」親自操刀設計，延續其筆下《Bear Forest》與《Furry Zoo》的療癒風格，將台灣具代表性的阿里山、日月潭與海底生態轉化為「山」、「湖」、「海」三大故事場景。在「山景」客房中，旅客可以看到台灣黑熊、雲豹與獼猴搭乘小火車奔馳在草原，甚至能驚喜發現台北101跨時空入景。而「湖景」則以日月潭白鹿傳說為靈感，點綴樹蛙與帝雉等珍稀動物。衛浴空間亦不馬虎，延續了湖景元素，讓孩子在盥洗時也能看見台灣藍鵲與搭乘竹筏的黑熊，將日常儀式轉化為充滿趣味的探險時刻。

▲衛浴空間延伸「湖景」元素，牆面可見愛唱歌的樹蛙與台灣黑熊，並提供兒童專屬洗漱備品。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

獨家火車造型主題床，讓客房門後即是孩子的夢幻遊樂場

台北喜來登深知家長對親子房的期待，因此在客房配置上進行了全面升級。房內最引人注目的莫過於以「阿里山小火車」為原型的雙層兒童主題床。這款床鋪不只是睡覺的地方，更結合了封閉式木製階梯、透明窗槽與專屬溜滑梯，下鋪更貼心設計了壁面遊具，讓孩子從入住那一刻起就能在房內盡情放電。飯店在追求樂趣的同時，更將安全規格提升至最高等級，兒童床選用高硬度樺木夾板與高耐磨PVC防撞軟包，讓孩子在探索過程中獲得最完整的保護，也讓父母能安心地在旁享受片刻悠閒。



手拉手樂園四大展區全日通，科技與創意的無縫接軌

除了房內的精采設施，入住專案更包含了「手拉手樂園」的無限暢玩禮遇。這個佔地超過45坪的室內遊戲室，規劃了四大主題區以滿足不同年齡層的需求。「樹洞滑梯區」適合喜愛攀爬的孩子，「科技電玩區」則提供2台60吋大螢幕的Switch遊戲，讓親子在瑪利歐賽車中展開對決。此外，「娃娃廚房區」與「小車積木區」則著重於想像力與社交能力的培養，特別是採用EPP環保材質的巨型積木，讓孩子能自由搭建屬於自己的城堡。不受天候影響的室內設計，無論是盛夏避暑或是雨天備案，都能確保孩子的放電計畫不中斷。

▲改裝回歸的「手拉手樂園」接待櫃檯，採木閘門設計確保孩童進出遊戲空間的安全性。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲在「娃娃廚房區」透過角色扮演遊戲，讓孩子在充滿童趣的壁畫包圍下培養想像力與社交能力。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲「科技電玩區」設置兩台60吋大螢幕與熱門Switch遊戲，是親子互動與競賽的絕佳放電場域。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

五星級舒適與市中心地利，大人小孩兼得的平衡假期

位於捷運善導寺站旁的台北喜來登，其絕佳的地理位置讓家庭遊客省去了舟車勞頓的壓力。飯店周邊緊鄰華山文創園區、華山大草原與國立臺灣博物館，適合串聯成豐富的半日遊行程。回到飯店後，除了能享用「十二廚」著名的自助早餐，品嚐現切牛排與各式蛋料理，家長亦可利用館內的三溫暖、健身房或戶外泳池放鬆身心。晚間更有大廳酒吧的Live演唱表演，讓忙碌於育兒的父母也能擁有一段高品質的微醺時光。這種兼顧美食、休閒與高度便利性的度假模式，無疑是現代家庭在忙碌生活中尋找平衡的最佳方案。





「動物森林」親子主題客房住房專案

活動時間：即日起正式開放預訂入住

活動內容：

入住全新「動物森林」主題房（包含山景、湖景、海景設計）

房內配置火車頭造型雙層兒童床與專屬溜滑梯

贈送專屬入住禮與兒童專屬沐浴備品組

享有「手拉手樂園」四大遊戲室全日通（包含樹洞滑梯、科技電玩、娃娃廚房、小車積木區）

包含「十二廚」自助早餐（2位成人與2位小孩）

房內熱門電影與卡通動畫無限暢看

免費使用飯店會館三溫暖、健身房及戶外泳池

優惠方案

專案價格：每房每晚6,500元+15.5%起（適用2位大人與2位小孩入住）

額外加人：第3位起之兒童每位加價600元+15.5%（含早餐、遊戲室門票及備品）

會員權益：適用萬豪旅享家（Marriott Bonvoy）積分累計與會員福利（不含延遲退房）





台北喜來登大飯店

聯絡電話：02 2321 5511 訂房中心

店家地址：100台北市忠孝東路一段12號

官方網站：www.sheratongrandtaipei.com