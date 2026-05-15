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尋著茶香遊台中！台中大毅老爺行旅打造「不找碴．來找茶」住房專案，帶你深入巷弄喝好茶。

台中大毅老爺行旅台中住宿
2026-05-15 14:40文字：記者 楊婷雅 圖片提供:台中大毅老爺行旅
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

台中大毅老爺行旅推出「不找碴．來找茶」住房專案，聯手悠寂庵、萬軒茶室與吉合製茶，以日式抹茶、東方美人茶及潮流茶飲為媒介，邀旅人深度探索城市巷弄的慢活風景。

台中大毅老爺行旅於今夏打破傳統觀光框架，策劃期間限定住房專案「不找碴．來找茶」，以「茶」為探索核心，引領旅人深入城區巷弄。本次專案不僅提供住宿，更扮演城市導覽者的角色，串聯三家各具代表性的茶品牌，將台中的生活脈絡濃縮於杯盞之間。即日起至2026年7月10日，雙人同行每晚僅需3,300元起，透過一紙「找茶尋寶圖」，便能開啟一場感官與靈魂的慢節奏旅行。

▲台中大毅老爺行旅今夏住房專案「不找碴．來找茶」，雙人同行每晚僅需3,300元起。（台中大毅老爺行旅提供）

▲台中大毅老爺行旅今夏住房專案「不找碴．來找茶」，雙人同行每晚僅需3,300元起。（台中大毅老爺行旅提供）

走進「悠寂庵」的侘寂時光，領略日式抹茶極致美學

隱身於審計新村巷弄的「悠寂庵」，以留白與光影交織出京都式的靜謐氛圍。該店跳脫通俗，直接與日本三大抹茶產區合作，提供市面罕見的單一品種抹茶，深獲國際精品青睞。凡預訂此專案即可兌換日式茶點乙份（靜琥珀糖或紅花落雁，隨機贈送）；另推出「自己做抹茶」體驗優惠680元，以及抹茶 Tasting Menu 加碼招待第四杯日本單品抹茶。

▲台中大毅老爺行旅「不找碴．來找茶」專案即可兌換「悠寂庵」日式茶點乙份。（台中大毅老爺行旅提供）

▲台中大毅老爺行旅「不找碴．來找茶」專案即可兌換「悠寂庵」日式茶點乙份。（台中大毅老爺行旅提供）

從「萬軒茶室」的冠軍席間，品讀東方美人的層次韻味

若想窺見台灣茶的職人底蘊，「萬軒茶室」則是必訪之地。由金牌侍茶師親自坐鎮，將新竹峨眉的高階東方美人茶帶進台中日常。品牌秉持賽事級標準，對水溫與沖泡手法極其講究，旨在展現茶湯中花、果、蜜的三重感官交響；入住期間，每房可獲得「東方美人茶包」兩包，並享房客限定「東方美人三重奏」茶席優惠650元+10%，一次品嚐花香、果香、蜜香三款不同風味的東方美人茶；至店內點購任一茶飲，更可將茶點升級為新品「紅烏龍瑪德蓮」。

▲入住期間，每房可獲得「萬軒茶室」的「東方美人茶包」兩包，並享房客限定「東方美人三重奏」茶席優惠650元+10%。（台中大毅老爺行旅提供）

▲入住期間，每房可獲得「萬軒茶室」的「東方美人茶包」兩包，並享房客限定「東方美人三重奏」茶席優惠650元+10%。（台中大毅老爺行旅提供）

探索「吉合製茶」的潮流脈動，翻玩台味茶飲的無限可能

代表台中鮮活生命力的，則是與精品咖啡 CAFE!N 師出同門的「吉合製茶」。進駐人文薈萃的模範社區，品牌依託三十年的製茶基石，大膽提出「6x6x6」的風味矩陣，讓台灣茶在水果與咀嚼感間華麗轉身；「不找碴．來找茶」專案特別準備了「吉合製茶」超人氣的珍珠奶茶與紅柚金凍兌換券，邀請旅人一邊漫步一邊啜飲，在充滿設計感的當代語言中，體驗台式手搖飲與城市街廓激盪出的摩登魅力。

▲「不找碴．來找茶」專案特別準備了「吉合製茶」超人氣的珍珠奶茶與紅柚金凍兌換券。（台中大毅老爺行旅提供）
▲「不找碴．來找茶」專案特別準備了「吉合製茶」超人氣的珍珠奶茶與紅柚金凍兌換券。（台中大毅老爺行旅提供）


台中大毅老爺行旅

地址：臺中市西區安龍里英才路601號
電話： 04 2376 6732
官網：台中大毅老爺行旅

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