CAFE!N姊妹品牌「吉合製茶」台中開幕！買一送一優惠、6款人氣茶飲一次看，模範社區強勢登場。

全新手搖品牌「吉合製茶」創始店進駐台中模範社區，以六款精選純茶為基底，結合創新特調與多款嚼料，打造層次豐富手搖飲體驗。

台中手搖飲加一！CAFE!N姐妹品牌 「吉合製茶台中大和創始店」進駐台中模範社區三層樓獨棟建築，以「YOUR TASTE, YOUR BLEND」為核心精神，將東方茶韻與西式美學結合，從純茶本質、特調風味到嚼料選配，持續探索茶飲更多可能；二樓設有舒適座位區，適合慢慢品味手搖飲的細膩層次。此外，「吉合製茶 」預計於 2026 年 1 月進軍台北永康商圈展店，將新鮮手搖茶風味帶給更多茶飲愛好者。



▲CAFE!N新品牌「吉合製茶」進駐模範社區三層獨棟建築。（攝影：楊婷雅）



▲CAFE!N姐妹品牌 「吉合製茶」於台中模範社區登場。（攝影：楊婷雅）





水色設計操刀吉合製茶台中大和創始店





品牌名稱「吉合」取自「調製」與「配方」之意，「吉」象徵好茶聚集，「合」代表風味融合，寓意將專業與品質融入每一杯茶中；「吉合製茶台中大和創始店」座落模範社區三層樓獨棟建築，由水色設計操刀，空間以「茶的歷史與現代生活」為軸線，將老茶廠元素融入設計，打造現代都市茶飲空間；二樓座位設計靈活，也設有獨立包廂區，兼顧開放感與私密性，方便不同形式的停留。空間細節中也融入茶文化致敬元素，例如以老茶罐為靈感，將紅磚砌築成茶罐造型桌體，將承載茶的器物轉化為承載人與時間的空間語言，使茶從製作、保存到分享的歷史脈絡重新融入現代生活。



▲「吉合製茶」將老茶廠元素融入設計，打造現代都市茶飲空間。（吉合製茶提供）





6款純茶為基底，打造超過40種層次風味





「吉合製茶」，以六款精選純茶為基底，結合創新特調與多款嚼料，打造層次豐富手搖飲體驗。而為確保每一杯茶飲從源頭便具備純淨與深厚風味，「吉合製茶」深入茶園，與茶農建立長期契約，維持茶園管理穩定，使每季茶葉都能保持一致品質；「吉合製茶」以六款精選純茶作為基底，依據茶葉特性採用不同工法，保留各自香氣與茶韻。在採摘環節，團隊憑多年經驗挑選完整且最佳狀態的茶菁，進入後製工序後再由擁有三十年經驗的焙火師以多段烘焙技法精準控溫，使茶葉在火候與水分間達到理想平衡，並融合當地風土特色提煉層次，最終結合精準萃取技術鎖住茶香，讓每一杯茶都穩定、純淨且風味飽滿。



▲6款純茶為基底，打造超過40種層次風味。（攝影：楊婷雅）





「吉合製茶」6款人氣茶飲推薦





「春吉桂花粉粿」選用輕焙四季春為茶底，融入桂花蜜與桂花粉粿，層層釋放梔子花、玉蘭花與野薑花的清雅香氣，桂花粉粿更增添香甜感；「薰吉紅柚金凍」以茉莉綠茶為基底，加入紅柚果香與琥珀金凍，酸甜平衡，帶出清新花果風味，令人回味無窮；「太吉珍珠奶茶」以錫蘭紅茶搭配鮮奶與Q彈珍珠，風味成熟，適合喜愛傳統奶茶的茶飲控；「豐吉蜜蘋粉粿」選用焙火香濃的紅烏龍作為茶底，搭配蜜蘋粉粿，甜度不高但層次豐富；「火吉起士奶蓋」以深焙火烏龍搭配濃郁鹹香奶蓋，入口先感受到奶蓋的厚實奶香，再漸漸展現茶香，是茶感重於甜味的成熟選擇；「禾吉圓仔拿鐵」採無咖啡因蕎麥茶作為底茶，搭配鮮奶與蕎麥圓仔，穀香明顯且口感溫潤，特別適合想避免咖啡因的手搖飲愛好者；此外，為慶祝「吉合製茶」開幕，12/24至12/26 首三日，「吉合製茶」會員可享指定飲品買一送一優惠，包含春吉、豐吉圓仔拿鐵及太吉珍珠奶茶；購買任意 4 杯大杯飲品，還可獲得品牌限定保冷袋，數量有限，送完為止。

▲「吉合製茶」人氣飲品。（吉合製茶提供）



▲「吉合製茶」以老茶罐為靈感，將紅磚砌築成茶罐造型桌體。（攝影：楊婷雅）





▲「吉合製茶」6大人氣飲品。（吉合製茶提供）



▲「吉合製茶台中大和創始店」一樓空間。（吉合製茶提供）

▲「吉合製茶台中大和創始店」由水色設計操刀。（吉合製茶提供）

▲「吉合製茶」與茶農長期合作，確保每批茶葉品質穩定。（吉合製茶提供）





「吉合製茶台中大和創始店」店家資訊





營業時間：10:30 - 21:00

地址：台中市西區大和路67號

電話：04-23055528



