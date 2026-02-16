長輩指名要去！四、五年級生必訪的7大懷舊秘境，走春不踩雷攻略。

重返懷舊時光！專屬長輩們的時光旅行，7大懷舊秘境平緩好走，沉浸式復古造景超吸睛，一秒穿越美好年代。

春節年假走春去！還在煩惱該帶家中長輩去哪玩，今年不如換個方式，來場重溫回憶的時空之旅。這7個隱藏全台的懷舊聖地，不僅能讓長輩回味青春，平緩好走的設計、好拍又好逛的景點，更讓全家老小都玩得舒心又愜意！現在就出發，在充滿溫度的旅行裡，與家人共度美好時光。



▲年節帶長輩出遊走春！精選老戲院、眷村與鐵路等7大懷舊景點，一秒穿越美好年代。（部落客：夢旅獅、neru.foodie）

▲台鐵的復古車廂綠椅，以及情侶約會的浪漫戲院木椅，這些景點都乘載著長輩們珍貴的青春記憶。（部落客：夢旅獅、57魔法Ling）

傳承世代的鐵路回憶：國立臺灣博物館鐵道部園區

跨越世代的鐵路回憶，無論是長輩還是年輕族群都超有共鳴！位於台北車站對面的「鐵道部園區」，典雅洋風建築是標誌性的打卡點，館內藏著精緻的環狀鐵道模型，看著火車穿梭在微縮的台北舊城區，彷彿也親身經歷台灣交通的輝煌變遷。除模型之外，老式火車的車廂座位同樣值得體驗，復古設計絕對讓長輩們驚嘆不已。





國立臺灣博物館鐵道部園區

地址：臺北市大同區延平北路一段2號

電話：02-25589790

▲坐上復古車廂座椅，重溫當年的通勤時光與鐵路回憶，是長輩拍照必訪的指標景點；超吸睛的微縮動態火車模型，生動還原舊時台北鐵路風景。（部落客：夢旅獅）

老戲院約會與民俗童玩：新北昇平戲院、宜蘭國立傳統藝術中心

說起經典的懷舊記憶，兒時童玩到老戲院約會缺一不可！隱身在九份山城的「昇平戲院」，保留全台最古老的木造建築與手繪海報，坐在木造長椅上，欣賞定時放映的修復紀錄片，彷彿回到美好的流金歲月；「宜蘭傳藝中心」則是將整條老街搬進園區，除了可以看傳統戲曲，更有豐富的童玩體驗、工藝 DIY，大人小孩都能體驗滿滿樂趣，是長輩們讚不絕口的人氣景點。





昇平戲院

地址：新北市瑞芳區輕便路137號

電話：02-24969926

國立傳統藝術中心

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號

電話：03-9508859

▲手繪電影海報還原老派浪漫，坐在長條木椅上重溫當年的約會盛況，是九份最經典的懷舊拍照聖地。（部落客：57魔法Ling）

▲漫步在「國立傳統藝術中心」紅磚老街，彷彿回到當年的廟口與巷弄；充滿人情味的古早味「柑仔店」更藏著經典的零食小吃，是全家走春必訪、長輩讚不絕口的懷舊景點。（pfse64289）

眷村生活與懷舊美食：空軍三重一村、虎牌米粉那個年代觀光工廠

若不想因雨天打壞興致，這兩處室內、半戶外景點絕對是懷舊行程首選。「空軍三重一村」 是新北保存最完整的眷村園區，漫步在巷弄間就像回到兒時記憶中的眷村生活，眷味建築與地下甬道探險，都能讓長輩看得津津有味；「虎牌米粉觀光工廠」則將70年代的老街美食場景復刻，在老式電線桿下吃碗熱騰騰的現煮米粉，療癒感滿分，是近年長輩指名率最高的打卡新聖地。





空軍三重一村

地址：新北市三重區正義南路86巷9號

電話：02-29791815

虎牌米粉那個年代觀光工廠

地址：宜蘭縣五結鄉利興三路5號

電話：03-9907718

▲「空軍三重一村」是全台保存最完整的防空砲兵眷村，走進室內就像穿越時空！家俱擺設精確還原當年的眷村生活樣貌，可說是老派生活的極致縮影。（部落客：pfse64289）

▲「虎牌米粉那個年代觀光工廠」完美還原 1970年代的台灣街景，從充滿生活感的古早灶腳，到路邊停靠的木製麵攤餐車，每一個角落都充滿濃厚復古感。（部落客：涵的足跡~走遍天涯）

沉浸式老派生活與復古場景：駿懷舊餐廳、秋香理髮廳

想讓走春行程更吸睛，這兩處老派生活縮影值得一訪。宜蘭「駿懷舊餐廳」 內不只有中式桌菜，更透過大量的古物收藏，百分之百還原了古早的街道景致，讓長輩邊用餐邊沈浸在回憶之中；基隆「秋香理髮廳」以50年老理髮廳改造，室內空間保留的老式座椅別具特色，復古氛圍濃厚，在理髮廳享用咖啡，留下珍貴又難忘的回憶。





駿懷舊餐廳

地址：宜蘭縣羅東鎮純精路一段53號

電話：03-9615168

秋香理髮廳—獅球珈琲部

地址：基隆市仁愛區獅球路24號

▲在「駿懷舊餐廳」能看見復古冰果室、充滿趣味的「天霸王叭噗」轉盤，沈浸式品嚐中式桌菜，用餐體驗吸睛又有趣。（部落客：紫色微笑）

▲在理髮廳喝咖啡！從經典的條紋旋轉燈，到懷舊的紅色皮革理髮椅，「秋香理髮廳」細細保存台式理髮廳細節，品飲咖啡別具特色。（部落客：neru.foodie）

