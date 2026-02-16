長輩指名要去！四、五年級生必訪的7大懷舊秘境，走春不踩雷攻略。

重返懷舊時光！專屬長輩們的時光旅行，7大懷舊秘境平緩好走，沉浸式復古造景超吸睛，一秒穿越美好年代。
春節年假走春去！還在煩惱該帶家中長輩去哪玩，今年不如換個方式，來場重溫回憶的時空之旅。這7個隱藏全台的懷舊聖地，不僅能讓長輩回味青春，平緩好走的設計、好拍又好逛的景點，更讓全家老小都玩得舒心又愜意！現在就出發，在充滿溫度的旅行裡，與家人共度美好時光。
傳承世代的鐵路回憶：國立臺灣博物館鐵道部園區
跨越世代的鐵路回憶，無論是長輩還是年輕族群都超有共鳴！位於台北車站對面的「鐵道部園區」，典雅洋風建築是標誌性的打卡點，館內藏著精緻的環狀鐵道模型，看著火車穿梭在微縮的台北舊城區，彷彿也親身經歷台灣交通的輝煌變遷。除模型之外，老式火車的車廂座位同樣值得體驗，復古設計絕對讓長輩們驚嘆不已。
國立臺灣博物館鐵道部園區
地址：臺北市大同區延平北路一段2號
電話：02-25589790
更多介紹可見「夢旅獅」文章：走走~國定古蹟-國立臺灣博物館鐵道部園區︱網美拍照、親子走逛好去處︱現場、線上都可觀展
老戲院約會與民俗童玩：新北昇平戲院、宜蘭國立傳統藝術中心
說起經典的懷舊記憶，兒時童玩到老戲院約會缺一不可！隱身在九份山城的「昇平戲院」，保留全台最古老的木造建築與手繪海報，坐在木造長椅上，欣賞定時放映的修復紀錄片，彷彿回到美好的流金歲月；「宜蘭傳藝中心」則是將整條老街搬進園區，除了可以看傳統戲曲，更有豐富的童玩體驗、工藝 DIY，大人小孩都能體驗滿滿樂趣，是長輩們讚不絕口的人氣景點。
昇平戲院
地址：新北市瑞芳區輕便路137號
電話：02-24969926
更多介紹可見「57魔法Ling」文章：[ 新北⊙九份]昇平戲院。懷舊經典的地方
國立傳統藝術中心
地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號
電話：03-9508859
更多介紹可見「pfse64289」文章：宜蘭縣五結鄉宜蘭羅東景點_國立傳統藝術中心(宜蘭傳藝中心)
眷村生活與懷舊美食：空軍三重一村、虎牌米粉那個年代觀光工廠
若不想因雨天打壞興致，這兩處室內、半戶外景點絕對是懷舊行程首選。「空軍三重一村」 是新北保存最完整的眷村園區，漫步在巷弄間就像回到兒時記憶中的眷村生活，眷味建築與地下甬道探險，都能讓長輩看得津津有味；「虎牌米粉觀光工廠」則將70年代的老街美食場景復刻，在老式電線桿下吃碗熱騰騰的現煮米粉，療癒感滿分，是近年長輩指名率最高的打卡新聖地。
空軍三重一村
地址：新北市三重區正義南路86巷9號
電話：02-29791815
更多介紹可見「pfse64289」文章：新北三重景點_空軍三重一村．新北市眷村文化園區(免門票、空軍防砲眷村)
虎牌米粉那個年代觀光工廠
地址：宜蘭縣五結鄉利興三路5號
電話：03-9907718
更多介紹可見「涵的足跡~走遍天涯」文章：[宜蘭觀光工廠] 虎牌米粉那個年代觀光工廠~ 炒米粉吃到飽，電鍋炒米粉DIY，好拍的70年代懷舊復古場景
沉浸式老派生活與復古場景：駿懷舊餐廳、秋香理髮廳
想讓走春行程更吸睛，這兩處老派生活縮影值得一訪。宜蘭「駿懷舊餐廳」 內不只有中式桌菜，更透過大量的古物收藏，百分之百還原了古早的街道景致，讓長輩邊用餐邊沈浸在回憶之中；基隆「秋香理髮廳」以50年老理髮廳改造，室內空間保留的老式座椅別具特色，復古氛圍濃厚，在理髮廳享用咖啡，留下珍貴又難忘的回憶。
駿懷舊餐廳
地址：宜蘭縣羅東鎮純精路一段53號
電話：03-9615168
更多介紹可見「紫色微笑」文章：駿懷舊餐廳》復古餐廳氣氛迷人，精緻獨到的合菜美食，柑仔店懷舊復古童玩，10元打彈珠送叭噗，大豬公玩具古
秋香理髮廳—獅球珈琲部
地址：基隆市仁愛區獅球路24號
更多介紹可見「neru.foodie」文章：基隆市仁愛區秋香理髮廳-獅球珈琲部｜基隆咖啡廳推薦
