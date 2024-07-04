天朗氣清太陽還沒愛上加班的日子與家人到台北府城-北門旁的國定古蹟 國立臺灣博物館鐵道部園區 走走，

磚木構造的鐵道部廳舍正面以兩座塔樓塑造主要入口意象，

入口左右兩側窗口設有羅馬柱式裡的混合柱式( 即融合愛奧尼柱式與科林斯柱式的特色，又稱羅馬複合式柱式（Roman Composite Order）)。( 羅馬柱款解說 )

入內首映入眼簾的大廳那直達二樓有著華麗立柱&使用壓杆鋪設地毯於樓梯踏面的中央木作樓梯十分吸睛。

票卡顏色繽紛插圖可愛，票價部分 : 鐵道部園區 全票：100元｜半票：50元 ；四館聯票 全票：130元 ｜半票：65元 ( 四館指--> 國立臺灣博物館本館及古生物館、南門館及鐵道部園區) ( 詳細購票資訊 )

展廳入口放眼望去為狹長廊道，上方天花吊掛線條燈。

鐵道的部分從早期到近期的各大記事都有紀錄解說，還有立體台灣模型搭配互動投影裝置，介紹各年代鐵道的主線與支線的發展。

下方是鐵道號誌主題互動體驗項目，不同的互動體驗大部分小朋友都體驗的很開心，也有小朋友自備小相機對喜歡的主題猛拍個不停。

除了鐵道歷史發展解說之外也有與鐵道相關的年代文物展，下方是早期的鐵力士石英鐘。

眾多資料部分還可以看到早期的列車設計稿件。

模型部分除了鐵道迷喜愛的各款列車模型展示之外，也有特色建築模型展示。

火車餐食也是一特色，小時候有一陣子很常與家人搭乘火車，那時候便當有在月台叫賣的，火車便當香氣誘人美味好食，記憶中當時最喜愛的就屬池上便當了~

現場還有展示早期用餐車廂，在用餐車廂邊享用美食餐點邊欣賞風景，好不愜意~

2樓展區有動態模型展，入口刷票區有展演時間公佈，動態模型展很受大小朋友喜愛~

模型十分可愛，馬路上那閃爍的紅綠燈，搭配展演時間會發動的各式列車，情境部分除了白天之外也有夜間模式，我個人蠻喜歡夜間模式的模型，下面這張為模型其中一區是國立臺灣博物館鐵道部園區的建築縮小模型。

動態模型展區旁有各款火車座椅裝置展示。

古蹟空間部分廊道上方皆吊掛線條燈，左右為各個主題展廳，展廳主題多元老實說要完整慢慢細細看可以逛很久。

2樓梯旁為圓形吊燈，門窗的玻璃為不同圖案的花玻璃。

到處都可以見到滿滿的歐式線板造型灰泥雕塑裝飾。

透過展廳2樓的玻璃窗可看到旁側位於馬路中央的北門。

現場展示可見到鐵道部園區尚未修復前殘破不堪的樣貌與修復後的對比照片。

鐵道部園區的戶外區很好走逛拍照，除了溜小孩之外也有人來拍人像寫真，屋頂的部分可以見到 老虎窗 規劃。

此為八角樓男廁，當時僅男職員，因此只設置男廁設計。

戶外的草皮上可以見到美麗的紫夢狼尾草。

室外的廊道別有特色，古蹟園區維護的很乾淨。

廊道上方木作的弧形天花感覺很費工。

用餐的餐廳在1樓，可以看展看一半吃個東西再返回觀展，時間自行拿捏。

餐飲部分目前沒有看到蔬食品項，如有蔬食需求須自理(自行準備)

餐飲區內有販售列車造型的瓶裝水。

商品販賣部就在電梯旁邊1樓，販賣部門口前那種著多肉植物的蜂窩造型花圃挺可愛的。

展店內空間寬敞，販售各式伴手禮小物、書籍還有明信片。

集章愛好部分，鐵道部有規劃集章區，位於展廳2樓。

公廁位於1樓，空間寬敞、壁面用色也讓人覺得舒服，門上有圖案標識，女生在左邊男生在右邊。

逛完 鐵道部園區 可走到旁邊的 台北記憶倉庫 吃個茶點，再來份古蹟雞蛋糕，喜歡 台北記憶倉庫 旁邊的小池子滿水，照片拍起來很美。

暑假期間不錯的室內觀展活動，親子走逛也十分適合，如果不想出門在家也可以 線上觀展 喔~十分貼心。

景點資訊👇👇👇

國立臺灣博物館鐵道部園區

館址：103011 臺北市大同區延平北路一段2號

官網 : (點我)