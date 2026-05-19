麥當勞漲價不怕！麥當勞APP買一送一領軍9大優惠，玉米湯 檸檬紅茶6大類價格調漲一次看。

麥當勞將於2026/5/27調整部分套餐與點心價格，同步推出辣味四盎司牛肉堡與雙層麥香魚長期供應。編輯張人尹表示，麥當勞APP優惠與買一送一活動仍是近期省錢重點。

麥當勞漲價不怕！台灣麥當勞宣布將於2026/5/27起調整部分產品價格，這次主要針對超值全餐、早餐套餐、分享盒，以及部分點心與飲料進行調漲，價格約增加3至5元。此外，主餐單點價格則維持不變，以及麥當勞的優惠方案也維持，包含「1+1星級點$50/$69」、「甜心卡」買A送B，麥當勞APP也推出「奶昔買一送一、蘋果派買一送一」等9大優惠，幫粉絲們荷包省一波。



▲麥當勞宣布2026/5/27起調整部分套餐與點心價格，主餐單點價格則維持不變。

麥當勞價格調整一次看

▲麥當勞超值全餐與早餐套餐將於5/27起調漲3至5元，分享盒也同步調整價格。

這次麥當勞價格調整項目不少，但多數集中在套餐與附餐類型。超值全餐價格調升5元，早餐套餐調升3元，分享盒也同步調升5元。點心部分則是「玉米湯小杯、大杯」各漲3元，飲料類則針對「檸檬風味紅茶中杯、熱經典卡布奇諾」調升3元。其他像是塑膠袋加購價增加1元，麥克鷄塊沾醬加購價則調升2元。麥當勞也推出公告，「辣味四盎司牛肉堡」、「辣味雙層四盎司牛肉堡」以及「雙層麥香魚」加入常態菜單供應，回應粉絲們的喜愛。





麥當勞優惠持續供應

▲麥當勞APP本週推出奶昔與蘋果派買一送一等限時優惠活動。（攝影：張人尹）



▲麥當勞持續提供1+1星級點與甜心卡優惠，粉絲仍可搭配APP優惠省荷包。（攝影：張人尹）

2026麥當勞價格調整清單

調整時間：5月27日起

價格調整內容：

超值全餐：套餐價格調升5元，主餐單點價格不變。

早餐套餐：套餐價格調升3元，主餐單點價格不變。

麥當勞分享盒：價格調升5元。

點心類：玉米湯(小/大)調升3元，其餘產品價格不變。

飲料類：檸檬風味紅茶(中)、經典卡布奇諾(熱)調升3元，其餘產品價格不變。

其他：塑膠袋加購價調升1元、麥克鷄塊沾醬加購價調升2元。





麥當勞APP本週優惠

單點奶昔買一送一（奶昔供應門市限定）

單點6塊麥克鷄塊送小杯玉米湯

手機點餐限定，單筆消費滿100元送中薯

單點麥脆鷄腿送小杯玉米湯

單點勁辣鷄腿堡/雙層牛肉吉事堡/大麥克，送小薯

手機點餐/歡樂送限定，單點蘋果派買一送一

單點勁辣香雞翅送38元飲品

早餐單點焙果/鬆餅系列，送薯餅

6/22前，歡樂送2.0單筆滿350元送6塊麥克鷄塊

因應價格調漲，麥當勞優惠活動更讓粉絲們省一波。長年人氣的「1+1星級點$50/$69」、「甜心卡」買A送B，以及得來速VIP卡都會持續供應。麥當勞APP本週優惠也同步更新，像是2026/5/26前可享單點奶昔買一送一、蘋果派買一送一，以及手機點餐滿100元送中薯等優惠。另外還有單點6塊麥克鷄塊送小杯玉米湯、早餐焙果與鬆餅系列送薯餅等活動，即使菜當上價格調整，依然有不少高CP值搭配方式。活動期間：即日起至5/26活動內容：