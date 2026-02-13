2026勞基法過年加班費怎麼算！一張圖看懂，春節薪資加倍 淡季旅遊更好。

想賺翻倍紅包就看這篇！ 2026 勞基法過年加班費攻略大公開，除夕到初四薪資翻倍領，還能聰明避開人潮，拿獎金換一場高品質的淡季包場旅行。

與其埋怨春節加班沒得玩，不如換個思考方式，把這段時間轉化為最高效率的財富增值期！只要看準 2026 年勞基法過年加班費規範，在除夕到初四這 5 天黃金期出勤，就能合法賺取雙倍薪水。不管是想幫自己多發紅包的正職，或是衝刺高時薪的工讀生，都能利用這筆翻倍獎金，在開春後預約一場不必人擠人的包場旅行。

▲2026春節加班費計算攻略一張圖看懂。(AI製作；編輯 鄭雅之 整理)





除夕初四出勤 讓工讀生雙倍薪資入袋

每到過年就煩惱荷包失血嗎，其實從2/16除夕到2/20初四這5天，是法定的財富增值期。只要正職員工在這些國定假日出勤，老闆就得大方給出雙倍薪資，讓你一天進帳抵兩天。對於餐飲或是零售業的時薪工讀生來說，這段期間更是黃金檔期，時薪直接翻倍計算，比起去風景區人擠人，不如在冷氣房裡輕鬆幫自己多賺一份大紅包，存下未來的出國基金。

▲對於餐飲或是零售業的時薪工讀生來說，春節黃金檔期時薪直接翻倍計算。(AI製作；編輯 鄭雅之 整理)



排班制正職善用休息日與補休福利

許多在服務業打拚的正職朋友，最關心的就是排班制怎麼算。如果你與公司協議調移國定假日，雖然當天只有本薪，但若在2/14或2/21這兩個休息日出勤，薪資則會按1.34倍與1.67倍階梯式加乘。更有趣的隱藏福利在2/15小年夜與2/22初六，這兩天屬於例假日，萬一遇到突發狀況必須守在崗位上，你不僅能領到雙倍薪水，還能依法再多賺到1天補休。

▲春節加班薪水加倍領。(攝影：張人尹)





逆向旅遊選淡季機票更有高質感年假

2026年想玩得更聰明，就要學會運用這份薪資紅利。與其在春節期間花3倍房價住人滿為患的飯店，不如趁著大家返鄉時高效工作，並把這幾天攢下的翻倍工資留到3月或5月的旅遊淡季。那時候的機票便宜一半，熱門景點不用排隊，你享受的是用加班換來的頂級度假感。換個視角看春節，你會發現避開人潮後的城市與那份沉甸甸的帳戶餘額，才是讓生活更有質感的最強外掛。

▲春節加班薪水加倍賺，淡季出遊玩不用人擠人也相對便宜很多。圖_KKday提供







2026 春節加班費計算 2/16（除夕）至 2/20（初四）：國定假日出勤，正職與工讀生薪資皆加倍發給。

2/14（休息日）與 2/21（休息日）：前 2 小時加發 1.34 倍，第 3 小時起加發 1.67 倍，第 9 至 12 小時亦同。

2/15（小年夜）與 2/22（初六）：例假日原則禁止加班，若遇突發狀況出勤，發給雙倍薪並補休 1 天。



排班制提醒：正職若已與員工協議對調國定假日，則當天視為正常工作日，不另計加班費。

就算春節加班也要知道開運小撇步！

