春節開運衝全家！全家送鎮瀾宮錢母，超萌LuLu豬開運卡要先搶。

全家馬年強檔來襲。超萌罐頭豬LuLu化身金馬吉祥物，更有詹朴跨界設計的精品錢母，陪你開運過好年。

農曆春節9天連假即將展開，全家特別準備了超澎湃的開運計畫，要陪伴大家返鄉團圓或是出遊走春。這次最引人注目的焦點，就是請來超療癒的罐頭豬LuLu化身金馬吉祥物，推出一系列萌翻天的限量周邊，包括開運卡，紅包袋與療癒捏捏球。此外，還邀請到國際知名設計師詹朴團隊跨界打造時尚感十足的宮廟錢母，讓大家新春期間都能好運馬上有感，享受最豐富的過節氣氛。

▲全家限定「LuLu豬馬上開運卡」每張600元，加碼贈送66元紅利金。 ▲全家門市也販售各種可愛春節禮盒，臨時想買禮盒就到全家。





療癒系LuLu豬限量周邊

喜愛罐頭豬的粉絲絕對不能錯過這次的馬年聯名周邊。2月4日早上10點準時開賣「LuLu豬馬上開運卡」，卡面設計是穿上金馬頭套的圓滾滾模樣，拿著開運扇子向大家拜年，每張售價600元，還加碼贈送66元紅利金，非常有收藏價值。除此之外，全店消費滿168元還能加價購「LuLu豬捏捏球罐頭盲盒」，總共4款吉利字樣隨機出現，讓人好想全部蒐集回家。還有免費的LINE貼圖可以下載，讓你在群組祝賀親友時，用最可愛的方式傳達心意。

▲全家限定「LuLu豬捏捏球罐頭盲盒」超萌。





大甲鎮瀾宮錢母滿額就送

今年的開運錢母質感再升級，特別找來知名旅英設計團隊APUJAN詹朴操刀，將傳統宮廟文化注入現代美學。自2月16日除夕開始，連續3天推出不同知名宮廟的限量錢母，只要在店內購買指定商品滿199元就能免費獲得。從除夕的大甲鎮瀾宮款，初一的桃園慈護宮款到初二的西螺福興宮款，每一款都像精緻的藝術設計品，非常有開運意義。想要新的一年財運亨通的朋友們，記得每天早上8點準時到門市報到，把這份來自神明與設計大師的祝福帶回家。

▲大甲鎮瀾宮、桃園慈護宮、西螺福興宮錢母免費送。





全家LuLu豬開運周邊推薦

2/4 10:00開賣「LuLu豬馬上開運卡」，售價600元內含66元紅利金。

2/4 10:00起，全店消費滿168元加109元贈「LuLu豬捏捏球盲盒」。

2/3 11:00起，加入全家官方LINE好友可免費下載「罐頭豬LuLu」聯名貼圖。





全家開運錢母滿額贈

每日08:00起，滿199元即贈

2/16（除夕）：大甲鎮瀾宮款錢母。

2/17（初一）：桃園慈護宮款錢母。

2/18（初二）：西螺福興宮款錢母。





全家APP限定與抽獎

2/11至2/22「馬上心動好運刮刮樂」，每張200元，有機會抽中Apple Watch。

2/14至2/22隨買跨店取組合8,888元起，加碼贈8,888點Fa點。





全家國道商場加碼

2/14至2/22

新營，石碇，蘇澳，車亭服務區：消費滿688元贈飲品，滿1,288元抽500元禮物卡。

口湖，新豐休息站：消費滿388元贈精美好禮。





新春開運美食加碼吃！

