尾牙抽獎開運飲料！馬祖新村大富大貴飲料杯，再配爆富開心果車輪餅好運加倍。

馬祖新村於1月26日推出大富大貴賀歲組，以大紅金配色打造開運飲品杯與車輪餅袋，更祭出暴富開心果車輪餅，讓大家春節走春送禮都能招財又順心。

過年最應景的開運下午茶！農曆新年腳步近了，走春拜年總少不了帶點心意去朋友家作客，馬祖新村這次特別打造大富大貴賀歲包裝組，將在1月26號華麗登場，整體視覺採用最討喜的大紅色調，再點綴上貴氣逼人的金色字體，不僅有充滿財氣的大富大貴飲料杯，還有寓意超讚的爆富開心果車輪餅，這套組合專門為過年走春和尾牙送禮設計，讓大家喝飲料也能招財進寶。

農曆新年將近，馬祖新村大富大貴賀歲包裝組也即將開賣。





開運手搖飲品杯與金發財包裝

這次的設計亮點就在2款充滿財氣的賀歲飲品杯，拿在手上感覺財運都跟著旺了起來，除了飲料杯吸睛之外，馬祖新村還推出了金發財車輪餅袋，讓這款超人氣的國民小吃變身成為開運小物，如果需要外帶分享給更多親友，還有質感滿分的6入大富大貴外帶提盒可以選擇，無論是企業送禮或尾牙聚餐都超體面。

馬祖新村推出2款充滿財氣的賀歲飲品杯，保佑大家尾牙壯大獎、刮刮樂中頭彩。





暴富開心果車輪餅必吃推薦

想要新的一年鴻運當頭，絕對不能錯過這款名字超霸氣的暴富開心果車輪餅，內餡選用來自法國的100年品牌開心果，融入香甜滑順的卡士達醬，每一口都能吃到堅果的濃郁香氣，這款甜點不僅口感層次豐富，更有著祝福對方新的一年天天開心並財源廣進的好兆頭，是農曆春節期間最應景的午茶首選。

暴富開心果車輪餅，內餡選用來自法國的100年品牌開心果，融入香甜滑順的卡士達醬。





馬祖新村 大富大貴開運賀歲

上市日期：2026年1月26日

限定包裝內容：

富貴大紅杯（共2款，限L杯飲品使用）

金發財車輪餅袋

富貴6入外帶提盒





馬祖新村 暴富開心果車輪餅

販售門市：全台馬祖新村門市

注意：桃園機場、台中機場、西門町門市未販售開心果車輪餅





過年飲料招財開運必喝！

