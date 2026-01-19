蕉財進寶！7-11香蕉風味拿鐵 送元寶印章筊，再加碼7-11咖啡新年好運袋。

7-ELEVEN推出CITY CAFE蕉財進寶香蕉風味拿鐵，結合、新年開運周邊與限量販售話題，成為粉絲關注的超商咖啡新焦點。

7-11咖啡新品大玩諧音梗，2026春節推出最新話題「蕉財進寶」香蕉風味拿鐵，不只諧音命名喜氣應景，還同步推出可以周邊「馬上開運元寶印章筊」免費送、以及「馬上開運新年好運袋」加價購，讓粉絲們春節喝起來沾沾喜氣。同時，7-11也聚焦高端咖啡與新年話題，推出限量登場的頂級藝伎手沖，滿足咖啡控不同需求。迎接馬年，7-11在CITY CAFE推出「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」，以香蕉諧音「蕉財」作為發想，將濃郁香蕉風味融入經典拿鐵中，打造新年招財討喜的日常飲品。本次新品自1月21日起開賣，中熱85元，大冰95元，不只命名諧音有趣，也在年節期間替每日一杯哈飛增加一點儀式感。搭配香蕉風味拿鐵，7-ELEVEN同步推出多款開運周邊。購買CITY CAFE任一杯，即可免費獲得「馬上開運元寶印章筊」1個，共5款設計，包含好運、財運、成功、安康、戀愛，款式隨機贈送，限量送完為止。印章筊實際擲筊使用、或是自行搭配印尼蓋印章，並附OPEN祝福小卡，讓粉絲自行蓋印傳遞祝福。此外，CITY CAFE全系列任1杯加99元，還可換購「馬上開運新年好運袋」，3款可選，將新年儀式感一次補齊。在高端咖啡領域，7-ELEVEN持續經營「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡館」，今年推出第5年的「阿里山咖啡季-藝伎大賞」。其中「阿里山豆御香藝伎咖啡」榮獲2025藝伎水洗組特等獎，限定5家門市販售，每杯手沖價2,000元，由受過專業訓練的門市夥伴現場手沖，並加贈3張禮賓券。同步開賣的還有「聯合成青葉莊園藝伎咖啡」，限定21家門市，每杯450元，讓粉絲依需求體驗不同等級的藝伎風味。售價：中熱85元、大冰95元優惠活動：1/21~2/3購買蕉財進寶香蕉風味拿鐵任1杯送馬上開運元寶印章筊任1個 (共5款，隨機贈送，數量有限，送完為止，非自來水印章，可自行搭配印泥使用)1/21~2/17購買CITY CAFE全系列任1杯加99元換購馬上開運新年好運袋 (共3款，可任選。總限量6,000個，結帳2日後可取貨，每款數量有限，換完為止)售價：手沖2,000元/加贈禮賓券3張，價值600元(預約席次請洽詢總部、Fresh湖美、Fresh首府、Fresh愿橋、Fresh亞萬5家門市限定販售)