南港LaLaport米與多蜜漢堡排新菜單！起司瀑布對決莎莎辣醬，巨無霸醬汁5選1免驚沾不夠。

米與多蜜南港店祭出重磅新菜單，以起司瀑布與墨西哥莎莎醬引發熱議。資深編輯李維唐認為，品牌透過醬汁自由與飲品續杯的策略，精準鎖定追求高性價比與社群話題的年輕族群，強化了日式漢堡排在南港商圈的市場競爭力與品牌深度。

這場被戲稱為「白飯殺手神仙打架」的美味對決，正於南港LaLaport熱烈展開。知名日式漢堡排專賣店「米與多蜜」在初春之際強勢更新菜單，打破過往大眾對日式洋食的溫潤印象，以兩款風味極端的靈魂醬汁向全台食客下戰帖 。無論是追求極致濃郁的起司擁護者，還是熱愛酸辣刺激的爽快派，都能在這波新品企劃中找到命定滋味 。

▲南港LaLaport米與多蜜推出全新菜單，四重起司瀑布激戰莎莎辣醬。圖／米與多蜜提供；窩客島整理



極致濃郁派 流心四重起司醬宛如金色瀑布

對於追求濃厚口感的起司控而言，本次推出的「流心四重起司醬」無疑是夢幻逸品 。主廚嚴選4種頂級起司，以獨家黃金比例調製而成，呈現出如同絲綢般的滑順質感 。當食客輕輕劃開經過高溫炭烤、鎖住飽滿肉汁的手打漢堡排時，金黃色的起司醬汁會瞬間如同瀑布般傾瀉而下，與鮮甜的肉汁完美融合 。每一口都能感受到起司的鹹香與炭火焦香在舌尖迸發，視覺與味覺的雙重饗宴，堪稱是社群媒體上最吸睛的打卡主角 。

▲流心四重起司醬是起司控必須朝聖品項。圖／米與多蜜提供；窩客島整理

爽辣刺激派 墨西哥莎莎辣醬挑戰味蕾極限

若想體驗不同的狂野風味，「墨西哥莎莎辣醬」則是專為重口味愛好者設計的白飯殺手 。這款醬汁揉合多種獨門辛香料，打造出層次豐富且微酸帶辣的強烈異國風情 。厚實多汁的漢堡排被紅艷奪目的莎莎醬包覆，酸爽滋味能瞬間喚醒疲憊的味蕾，讓人不由自主地大口配飯 。這種純粹且具侵略性的美味，完美演繹了爽辣刺激派的魅力，讓食客在南港就能感受最道地的墨西哥熱情 。

▲米與多蜜將漢堡排醬汁份量全面加大。圖／米與多蜜提供；窩客島整理 ▲米與多蜜

客製化升級 巨無霸醬汁5選1實現醬汁自由

為了徹底解決消費者「醬汁不夠配飯」的痛點，米與多蜜在菜單更新中祭出最大亮點，提供「限定巨無霸升級醬汁5選1」的貼心服務 。這項升級將店內的經典與創新醬汁全面集結，並大方增加份量，讓每一塊厚實的手打肉排都能完全浸潤在濃郁醬汁中 。這不僅落實了品牌對「大口吃肉、大口續飯」的承諾，更讓年輕族群在用餐時能隨心所欲地自由作主，享受極致的客製化體驗 。

高性價比首選 飲品無限續與日式洋食氛圍

除了主餐的革新，米與多蜜也將用餐爽度推向新高。現在凡點購套餐，即可享有飲品無限續的超值福利，無論是中和起司的濃郁或是緩解莎莎醬的辛辣都非常合適 。餐廳坐落於交通便利的南港LaLaport，客單價設定在400元至500元之間，展現出極高的性價比 。溫馨明亮的空間設計，不僅契合20至35歲年輕族群與南港軟體園區上班族的日常需求，更是親子家庭聚餐的優質選擇 。

米與多蜜全新菜單企劃

活動時間：2026年3月4日起

活動內容：