> 美食 > 星巴克買一送一應援WBC！9小時星巴克買一送一，為中華隊首勝集氣。

星巴克買一送一應援WBC！9小時星巴克買一送一，為中華隊首勝集氣。

WBC棒球經典賽買一送一星巴克
2026-03-05 10:00文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

星巴克買一送一限時集氣！WBC 經典賽中華隊首戰澳洲，快揪友喝咖啡為台灣英雄熱血應援拚首勝。

星巴克買一送一應援！萬眾矚目的 2026  WBC 世界棒球經典賽終於要在今日正式登場。首場賽事中華隊將在上午 11 點於東京巨蛋迎戰強敵澳洲。為了幫台灣英雄們跨海集氣，星巴克熱血推出限時 1 天的買一送一。只要在比賽當天 11 點至 20 點，到門市購買兩杯大杯以上且冰熱口味一致的飲品，其中一杯就由星巴克招待。大家趕快準備好冰咖啡，一起守在螢幕前為熱血的首戰吶喊加油。

▲星巴克連買一送一應援WBC經典賽。(攝影：鄭雅之)
▲星巴克連買一送一應援WBC經典賽。(攝影：鄭雅之)

星巴克買一送一限時集氣！喝咖啡幫中華隊拚首勝

將於今日11點開打的中華隊首戰絕對是晉級關鍵，面對澳洲隊的強力挑戰，星巴克特別選在開賽同時啟動買一送一活動。從上午 11 點開始到晚上 20 點，球迷們只要前往全台指定門市，點購兩杯相同風味的大杯飲品，就能享有好友分享優惠。這不僅是一次咖啡福利，更是所有棒球迷聚在一起為台灣英雄球員集氣的好機會。讓我們用滿滿的咖啡因，陪中華隊一起拚下經典賽的第一場勝利。

▲星巴克每人最多買二送二。(攝影：鄭雅之)
▲星巴克每人最多買二送二。(攝影：鄭雅之)

每人最多買二送二先喝起來

想順利買到星巴克幫中華隊加油，有些小撇步一定要先記下來。這次活動每人每次最多可以買二送二，很適合揪同事或球友一起團購。不過要注意飲料必須當場領取，且部分特定門市是不參與活動的，像是車道服務或是機場、高鐵等門市都沒辦法使用優惠。另外這項福利也不支援外送或預訂服務，大家記得提早出門，直接前往門市排隊領取，才不會錯過邊看直播邊喝咖啡的熱血應援時光。

▲3/5 九小時快閃星巴克買一送一，趁優惠揪朋友來喝一杯。
▲3/5 九小時快閃星巴克買一送一，趁優惠揪朋友來喝一杯。




星巴克買一送一 WBC一起集氣 好友分享日

活動日期：2026/03/05(四)
活動內容：11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
注意事項：
1.本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務。不適用門市名單，請至不參與好友分享活動門市名單公告 >>瀏覽。2.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
3.優惠品項依各門市現貨為準，不包含 雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
4.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

WBC棒球經典賽應援優惠要吃！

推薦閱讀：星宇航空WBC應援！送隱藏版「必勝茶禮」幫中華隊加油，飛東京應援去。

推薦閱讀：大披薩199元！拿坡里披薩炸雞WBC優惠，蛋塔買一送一看球賽必吃。

推薦閱讀：foodpanda外送優惠應援！啦啦隊透卡點餐送，WBC經典賽應援吃起來。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
2026 WBC 直播懶人包！全台百貨北中南東應援活動與美食優惠總整理。
2026 WBC 直播懶人包！全台百貨北中南東應援活動與美食優惠總整理。
編輯 李維唐
飲料應援買一送一！日出茶太珍奶領軍5品項8天買一送一，看WBC應援中華隊喝買一送一。
飲料應援買一送一！日出茶太珍奶領軍5品項8天買一送一，看WBC應援中華隊喝買一送一。
編輯 張人尹
麥當勞買一送一！麥當勞APP春節抽6大買一送一，蘋果派買一送一 大薯買一送一吃爆。
麥當勞買一送一！麥當勞APP春節抽6大買一送一，蘋果派買一送一 大薯買一送一吃爆。
編輯 張人尹
應援WBC吃買一送一！9大速食WBC應援優惠，披薩買一送一 6折炸雞套餐 棒球堡聚餐看球賽。
應援WBC吃買一送一！9大速食WBC應援優惠，披薩買一送一 6折炸雞套餐 棒球堡聚餐看球賽。
編輯 張人尹
CoCo外送買一送一！CoCo好友日百香雙響炮買一送一，foodpanda外送珍奶買一送一。
CoCo外送買一送一！CoCo好友日百香雙響炮買一送一，foodpanda外送珍奶買一送一。
編輯 張人尹
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊