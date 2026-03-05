星巴克買一送一應援WBC！9小時星巴克買一送一，為中華隊首勝集氣。

星巴克買一送一限時集氣！WBC 經典賽中華隊首戰澳洲，快揪友喝咖啡為台灣英雄熱血應援拚首勝。

星巴克買一送一應援！萬眾矚目的 2026 WBC 世界棒球經典賽終於要在今日正式登場。首場賽事中華隊將在上午 11 點於東京巨蛋迎戰強敵澳洲。為了幫台灣英雄們跨海集氣，星巴克熱血推出限時 1 天的買一送一。只要在比賽當天 11 點至 20 點，到門市購買兩杯大杯以上且冰熱口味一致的飲品，其中一杯就由星巴克招待。大家趕快準備好冰咖啡，一起守在螢幕前為熱血的首戰吶喊加油。



星巴克買一送一限時集氣！喝咖啡幫中華隊拚首勝

將於今日11點開打的中華隊首戰絕對是晉級關鍵，面對澳洲隊的強力挑戰，星巴克特別選在開賽同時啟動買一送一活動。從上午 11 點開始到晚上 20 點，球迷們只要前往全台指定門市，點購兩杯相同風味的大杯飲品，就能享有好友分享優惠。這不僅是一次咖啡福利，更是所有棒球迷聚在一起為台灣英雄球員集氣的好機會。讓我們用滿滿的咖啡因，陪中華隊一起拚下經典賽的第一場勝利。



每人最多買二送二先喝起來

想順利買到星巴克幫中華隊加油，有些小撇步一定要先記下來。這次活動每人每次最多可以買二送二，很適合揪同事或球友一起團購。不過要注意飲料必須當場領取，且部分特定門市是不參與活動的，像是車道服務或是機場、高鐵等門市都沒辦法使用優惠。另外這項福利也不支援外送或預訂服務，大家記得提早出門，直接前往門市排隊領取，才不會錯過邊看直播邊喝咖啡的熱血應援時光。



星巴克買一送一 WBC一起集氣 好友分享日

活動日期：2026/03/05(四)

活動內容：11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1.本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務。不適用門市名單，請至不參與好友分享活動門市名單公告 >>瀏覽。2.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

3.優惠品項依各門市現貨為準，不包含 雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

4.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

WBC棒球經典賽應援優惠要吃！

