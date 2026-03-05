3大超商買一送一WBC加油！中華隊0:3惜敗澳洲，超商優惠集氣戰日本。

WBC中華隊惜敗澳洲，三大超商祭出超狂優惠力挺！7-11、全家、萊爾富推買1送1與飲品折扣，陪全台球迷補足戰鬥力，下一戰繼續為台灣英雄熱血集氣。

WBC 世界棒球經典賽中華隊首戰以 0:3 惜敗澳洲，但全台應援熱情不減，超商三雄齊力發動最強後援，要陪球迷一起集氣再戰！7-ELEVEN 於 3/6 起祭出 CITY 系列及熱門補給飲品買 2 送 2，用咖啡與甜點為英雄打氣；全家 則在「隨買跨店取」推出可口可樂、茶飲及巧克力買 1 送 1 等超狂優惠，邀你決戰經典；而 萊爾富 除了推出特大杯特濃咖啡第 2 杯 1 元，更主打多款零食買 1 送 1 及雙北門市轉播應援，讓球迷在享受補給的同時，繼續為下一場勝利挺到底。



WBC經典賽中華隊0:3對戰澳洲吞敗沒關係，3大超商再推買一送一、買二送二優惠繼續為台灣英雄集氣。





7-11買二送二幫大家集氣！

為了幫全台球迷補元氣，7-ELEVEN 霸氣宣布於 3/6 至 3/7 連續兩天推出超狂優惠，不管是想喝杯 CITY TEA 香鑽水果茶 或 精品燕麥拿鐵 提神集氣，還是囤貨 黑松 FIN、可口可樂纖維+ 通通享買 2 送 2；應援小食也沒缺席，特趣鹹焦糖巧克力 與 小時光麵館辛辣麵 同樣買 2 送 2，更有 臺虎精釀長島冰啤 買 2 送 1 陪你度過微醺復盤時刻，就是要讓大家補滿戰鬥力，不管輸贏我們都在，下一場繼續大聲喊出 TEAM TAIWAN 加油。





7-ELEVEN WBC應援優惠

活動期間： 3/6 (五) ~ 3/7 (六)

飲品買 2 送 2： CITY TEA 香鑽水果茶、CITY PRIMA 精品燕麥拿鐵、黑松 FIN 好菌補給飲、可口可樂纖維+。

買 2 送 2： 特趣焦糖夾心巧克力 (鹹焦糖)、小時光麵館 (辛辣香菇風味)。

買 2 送 1： 統一生機綜合堅果/腰果、利捷維全系列。

微醺優惠： 臺虎精釀長島冰啤 500ml 買 2 送 1。



▲7-11 WBC棒球經典賽應援優惠。





全家買一送一為台灣英雄加油！

全家也同步點燃熱血之火，自 115/3/5 至 3/8 推出「隨買跨店取」專屬優惠，祭出多款買 1 送 1 讓球迷們應援力爆棚！包含解膩首選 可口可樂、黑松茶花焙香麥茶，以及補元氣必備的 韓國樂天 BINCH 巧克力餅乾 與 盛香珍迷你牛奶餅 通通享買 1 送 1；想要大口暢飲也有 FamiCollection 不知春茶 與 阿奇儂青梅脆樂冰 買 2 送 2，更有 麒麟淡麗啤酒 與 微醉乳酸沙瓦 買 2 送 1，讓你在為中華隊加油的同時，也能享受超值的補給時光。球賽還沒結束，大家快趁活動期間囤起來，與世界一起決戰經典、力挺 TEAM TAIWAN！





全家 WBC應援優惠

活動期間： 115/3/5 ~ 3/8（隨買跨店取）

商品買 1 送 1： 可口可樂 435ml、黑松茶花焙香麥茶、韓國樂天 BINCH 巧克力餅乾、盛香珍迷你牛奶餅。

商品買 2 送 2： FamiCollection 不知春茶、阿奇儂青梅脆樂冰。

微醺優惠： 麒麟淡麗啤酒 500ml、微醉乳酸沙瓦買 2 送 1。



▲全家應援WBC經典賽，首戰吞敗先喝買一送一繼續加油。





萊爾富咖啡第二杯1元

中華隊首戰雖然惜敗，但萊爾富要用最強精品級補給陪球迷熱血再戰！這次萊爾富特別主打 3/4 新上市、以五種優質牧草餵養的「牧選草鮮乳」，要用最原始的風味為台灣英雄應援，更有 Hi café 特大杯特濃咖啡第 2 杯 1 元的超狂優惠幫大家補足體力；想解膩或是換個心情，日本京都伊右衛門瓶裝茶系列享單件 39 元優惠，撕開瓶標還能占卜下戰運勢，加上「中杯辻利減糖抹茶歐蕾」的溫潤療癒，絕對是平復情緒的首選。此外，包括巧菲斯、歐維氏跳跳巧克力、雙響泡及卡迪那波浪洋芋片等指定人氣零食泡麵通通買 1 送 1，還有微醉沙瓦買 2 送 1，甚至在雙北 10 間指定門市提供轉播應援與限量免費零食，就是要邀請全民持續集氣，迎接下一場勝利。





萊爾富 WBC應援優惠

飲品特惠： Hi café 特大杯特濃咖啡 第 2 杯 1 元。

Hi café 中杯辻利減糖抹茶歐蕾 優惠價 65 元。

日本京都茶伊右衛門系列（含京都檸檬水）單件 39 元。



買 1 送 1 系列： 巧菲斯草莓蛋糕風味、歐維氏跳跳巧克力、農心哈密瓜玉米脆條、雙響泡指定口味、卡迪那波浪洋芋片。

其他優惠：微醉沙瓦買 2 送 1。

OLISE 指定品項與乳液任選 2 件 111 元。

雙北 10 間指定門市提供轉播應援與限量免費零食/啤酒。



▲萊爾富WBC棒球經典賽優惠推咖啡第二杯1元。





WBC經典賽轉播、應援必看！

