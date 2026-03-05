台北蚤之市3天松菸登場！200家古物品牌 古董雜貨鋪進駐，老靈魂市集免費逛。

台北蚤之市 Taipei Flea Market 2026松菸登場，200家古物攤商、古董車展示與DJ演出，打造老靈魂市集體驗。

邁入第8年的「台北蚤之市 Taipei Flea Market」再度回到松山文創園區雙倉庫，是粉絲們年度必逛的文青跳蚤市集。台北蚤之市主打純粹古物與綠色永續理念，並且免費入場挖寶。這次2026台北蚤之市3/6-3/8在松菸快閃登場，超過200家專業古物賣家，帶來數十萬件精選收藏，復古小物、古董車展、美食、音樂，通通一次滿足。本屆「台北蚤之市 Taipei Flea Market」於2026/3/6–2026/3/8在松山文創園區2號與3號倉庫舉行，佔地600坪、全室內空調空間，免費入場，就算天冷下雨也不怕。本次活動特別集結來自英國、法國、日本、香港與台灣等地超過200家專業古物賣家，帶來數十萬件精選收藏。其中更有東京Tokyo City Flea Market代表Yoshi參與，以及年度企劃「蚤大叔」私物出清，規模與話題性同步升級，讓粉絲一次看盡不同世代與文化背景的收藏視角。在眾多品牌之中，MARK’s ANTIQUES首次參展備受矚目，由定居台灣約30年的英國主理人Mark Buckton長年蒐羅世界各地老件，強調物件修復與再生價值。如果喜歡歐風小物，也推薦來自台中的Reborn Antique 古董雜貨鋪則專注英國古董與歐陸選品，百年銀器與名家陶瓷皆有完整脈絡故事。此外，藏香經典首飾、Pipaol and love與昭和老家店等，也各自以法式飾品、歐洲選物與日本昭和古物為主軸，讓粉絲在不同文化風格穿梭。除了展售內容，「台北蚤之市 Taipei Flea Market」也以老靈魂為題延伸多元體驗。現場規劃古董車公益展示區，讓粉絲近距離欣賞半世紀珍藏車款。餐飲部分邀請水滾茶靚 X 小Mai點進駐，帶來港式奶茶與魚肉燒賣。3/7安排DJ現場表演，3/8則由澤田古物以蟲膠留聲機播放78轉唱片，重現類比年代聲響。當古物、市集與音樂交織，整個空間自然形成屬於老靈魂的週末節奏。

台北蚤之市 第三十一回 Taipei Flea Market 活動資訊

日期：2026/3/6（五）– 3/8（日）11:00–19:00地點：松山文創園區 2號及3號倉庫（全室內一樓）門票：免費入場・Free Admission



